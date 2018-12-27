akurt написав:

Уверен, вы знаете всё много лучше мэра Анталии.Обратите внимание: я выложил письмо за личной подписью мэра Анталии с реальными цифрами.Тут, знаете, ли не обманывают...Кроме того, к цифре 11 миллиардов 385 миллионов TL надо относиться дифференцировано:Я в своем тексте взял некую среднюю цифру "3" - у меня получилось 3-3,5 миллиарда долларов США.Как видите и у меня, и у мэра Анталии арифметика правильная.Кроме того, население Анталии в 2 (два) раза меньше населения Киева.И еще - господин- вы же себя позиционируете как плиточника-облицовочника-строителя на стройках Киева - вам бы не знать, что такое "Тендеры" и что такое "меньше 1,5 миллиарда долларов в бюджете Киева не было" - при стандартных откатах в 60 процентов - оставались реально крохи...Что и кому вы хотели/хотите доказать - непонятно.Киевлянам наверное, понятнее, они видят гигантские изменения.Я их тоже видел в августе 2018, когда пару дней был по делам в Киеве.Особенно поразил Киев и киевляне в районе метро Житомирская.Оглядывался по сторонам и думал: Павлоград? Першотравенск? Никополь?(это там вверху такие буковки на зелёном фоне)Мне реально нравится, что господа реально анализируют каждую цифру и каждую букву в моих текстах.Это очень хорошо.Это значит, что мозг работает у товарищей.Надежды есть. Я их заставляю и учу работать с цифрами и с калькулятором.Ясное дело, что я иногда вставляю "шпильки" в свои тексты.Даже с интересом смотрю, кто и как отреагирует.Ну, например, как фраза про то, что "это бюджет Киева за 100 лет".Умный человек, конечно, поймет, что это - гипербола.Самому понравилось придумка.