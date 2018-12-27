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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 237238239240 Додано: Вів 08 січ, 2019 22:58 akurt написав: Уверен, вы знаете всё много лучше мэра Анталии.

Тут и спору нет.

Обратите внимание: я выложил письмо за личной подписью мэра Анталии с реальными цифрами.

Тут, знаете, ли не обманывают...

Кроме того, к цифре 11 миллиардов 385 миллионов TL надо относиться дифференцировано:

- пять лет назад курс лиры к доллару был 1:1,5. Минимальная зарплата - в том числе на стройке - была 1400 лир в месяц;

- в 2018 был в среднем 1:4,5. Минимальная зарплата - в том числе на стройке - была 1605 лир.

Я в своем тексте взял некую среднюю цифру "3" - у меня получилось 3-3,5 миллиарда долларов США.

Как видите и у меня, и у мэра Анталии арифметика правильная.

Кроме того, население Анталии в 2 (два) раза меньше населения Киева.

И еще - господин shapo - вы же себя позиционируете как плиточника-облицовочника-строителя на стройках Киева - вам бы не знать, что такое "Тендеры" и что такое "меньше 1,5 миллиарда долларов в бюджете Киева не было" - при стандартных откатах в 60 процентов - оставались реально крохи...



Что и кому вы хотели/хотите доказать - непонятно.



Киевлянам наверное, понятнее, они видят гигантские изменения.

Я их тоже видел в августе 2018, когда пару дней был по делам в Киеве.

Особенно поразил Киев и киевляне в районе метро Житомирская.

Оглядывался по сторонам и думал: Павлоград? Першотравенск? Никополь?



По теме ветки что-то есть сказать?

(это там вверху такие буковки на зелёном фоне)



P.S. Мне реально нравится, что господа реально анализируют каждую цифру и каждую букву в моих текстах.

Это очень хорошо.

Это значит, что мозг работает у товарищей.

Надежды есть. Я их заставляю и учу работать с цифрами и с калькулятором.

Ясное дело, что я иногда вставляю "шпильки" в свои тексты.

Даже с интересом смотрю, кто и как отреагирует.

Ну, например, как фраза про то, что "это бюджет Киева за 100 лет".

Умный человек, конечно, поймет, что это - гипербола.

Самому понравилось придумка. Уверен, вы знаете всё много лучше мэра Анталии.Обратите внимание: я выложил письмо за личной подписью мэра Анталии с реальными цифрами.Тут, знаете, ли не обманывают...Кроме того, к цифре 11 миллиардов 385 миллионов TL надо относиться дифференцировано:Я в своем тексте взял некую среднюю цифру "3" - у меня получилось 3-3,5 миллиарда долларов США.Как видите и у меня, и у мэра Анталии арифметика правильная.Кроме того, население Анталии в 2 (два) раза меньше населения Киева.И еще - господин- вы же себя позиционируете как плиточника-облицовочника-строителя на стройках Киева - вам бы не знать, что такое "Тендеры" и что такое "меньше 1,5 миллиарда долларов в бюджете Киева не было" - при стандартных откатах в 60 процентов - оставались реально крохи...Что и кому вы хотели/хотите доказать - непонятно.Киевлянам наверное, понятнее, они видят гигантские изменения.Я их тоже видел в августе 2018, когда пару дней был по делам в Киеве.Особенно поразил Киев и киевляне в районе метро Житомирская.Оглядывался по сторонам и думал: Павлоград? Першотравенск? Никополь?(это там вверху такие буковки на зелёном фоне)Мне реально нравится, что господа реально анализируют каждую цифру и каждую букву в моих текстах.Это очень хорошо.Это значит, что мозг работает у товарищей.Надежды есть. Я их заставляю и учу работать с цифрами и с калькулятором.Ясное дело, что я иногда вставляю "шпильки" в свои тексты.Даже с интересом смотрю, кто и как отреагирует.Ну, например, как фраза про то, что "это бюджет Киева за 100 лет".Умный человек, конечно, поймет, что это - гипербола.Самому понравилось придумка.



Т.е. минимальная зарплата турецкого строителя увеличилась в 1605/1400= 1,16 раз,а курс доллара при этом увеличился в 4,5/1,5=3 раза. Т.е. в долларовом выражении за пять лет турецкие строители обнищали более чем в 3/1,16=2,59 раза - печально. Они еще в Польшу не поехали?

По поводу цифр киевского бюджета.

При чем тут тендеры, строительство и пр.? Вы упомянули киевский бюджет ( в шутку для умных людей).

Я так понимаю, что остальная ваша инфа это тоже исключительно шутка для "умных людей".

А цифры прямых инвестиций в строительство Турции я привел к тому, что они не такие уж большие как вы тут в шутку рассказываете.

Следовательно,дорогие инфраструктурные проекты в Турции финансируются исключительно государством.

А вот где государство черпает для этого средства самый интересный вопрос, т.к. их длительная и иногда меньшая чем планировалась окупаемость может сыграть злую шутку с этим государством, причем совсем в недалеком будущем. Т.е. минимальная зарплата турецкого строителя увеличилась в 1605/1400= 1,16 раз,а курс доллара при этом увеличился в 4,5/1,5=3 раза. Т.е. в долларовом выражении за пять лет турецкие строители обнищали более чем в 3/1,16=2,59 раза - печально. Они еще в Польшу не поехали?По поводу цифр киевского бюджета.При чем тут тендеры, строительство и пр.? Вы упомянули киевский бюджет ( в шутку для умных людей).Я так понимаю, что остальная ваша инфа это тоже исключительно шутка для "умных людей".А цифры прямых инвестиций в строительство Турции я привел к тому, что они не такие уж большие как вы тут в шутку рассказываете.Следовательно,дорогие инфраструктурные проекты в Турции финансируются исключительно государством.А вот где государство черпает для этого средства самый интересный вопрос, т.к. их длительная и иногда меньшая чем планировалась окупаемость может сыграть злую шутку с этим государством, причем совсем в недалеком будущем. В игноре Kart, Sommer shapo Повідомлень: 362 З нами з: 29.05.18 Подякував: 18 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 січ, 2019 00:13 shapo за чудесный - первый в его жизни - экономический анализ деятельности не его семьи - тут все плохо - а мэра Анталии.

Конечно, неопытность экономиста и опытность строителя его подвела в математике и направлении хода мыслей, но мы, как старшие и опытные товарищи, его просто подправим, а то занесет беднягу куда-то не туда...



Во-первых, отметим, явный прогресс в том, что он бросил зряшное дело цитировать девочек-журналисток российских изданий Вологды, Армавира и Воронежа. Тут "плюс". А то было как-то странно: почетный строитель в Киеве и вдруг постит круглосуточно обзоры российской печати.

Тут явный "плюс".



Во-вторых, читаем оригинал:



shapo написав: akurt написав: Відповідь прийшла з особистим підписом пана Menderes Turel - то мер Анталії.

Переклад другого абзацу:

«За последние 5 лет 11 миллиардов 385 миллионов TL - рекордная инвестиция в наш город , даже представить не могли, что все получится. Вы оказали поддержку, мы не воевали, извините, мы не служили. Бог будет продолжать служить вам долгие годы»...

Так то воно як...

Для довідки: "11 миллиардов 385 миллионов TL" турецьких лір - важко точно порахувати, але десь приблизно 3 міл'ярди долярів вкинули в розвиток міста - просто одного міста - за 5 років.

Дрібничка, але перевищує бюджет Києва за 100 років... Відповідь прийшла з особистим підписом пана Menderes Turel - то мер Анталії.Переклад другого абзацу:«За последние 5 летдаже представить не могли, что все получится. Вы оказали поддержку, мы не воевали, извините, мы не служили. Бог будет продолжать служить вам долгие годы»...Так то воно як...Для довідки: "" турецьких лір - важко точно порахувати, але десь приблизно- просто одного міста - за 5 років.Дрібничка, але перевищує бюджет Києва за 100 років...



Так вот, наш герой спутал РЕКОРДНУЮ инвестицию ИН_ВЕС_ТИ_ЦИЮ в развитие города по имени Анталия с бюджетом БЮД_ЖЕ_ТОМ города по имени Киев.

А именно это он и анализировал на предыдущей странице, каков таков бюджет города Киева. Целых два абзаца написал и цитировал Протоколы решений Городского совета Киева. Вроде как вышел на цифру в 1,5 миллиарда долларов США.

Я написал фразу, в которой есть слово "бюджет" как гиперболу в таком предложении: Дрібничка, але перевищує бюджет Києва за 100 років...

Это и гипербола, и сравнение цифр.

Ну типа, что дороже, Тесла3 или космический корабль Фалькон9.



Итак, есть РЕКОРДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ в развитие города.

В РАЗ_ВИ_ТИЕ... Ин-вес-ти-ция.

Не путать с бюджетом города. Бюджет города включает содержание детских садиков, больниц, школ, дотации всякие на то и на это, и даже - не поверите - питание в детских садах деток.

Вы это питание видели? Нет? А оно - есть!

(между прочим, на нем кормятся одни мои знакомые - в год 1 миллион из бюджета города получают, не хватает на питание деток, приходится 2/3 собирать через заведующих детскими садиками с родителями. Пока зав. садиками собирают бабло с родителей, вся семья отдыхает в отелях 5 звезд на Мальорке). "Бюджет - дело тонкое", как говорил Сухов...



В третьих, почему-то он решил, что эта инвестиция на развитие города Анталия прямиком идет не за счет налогов, полученных от экономической деятельности предприятий Анталии и отчислений налогов жителей Анталии, а почему-то от зарубежных инвестиций вообще в Турцию.

И даже - молодец - нашел какую-то цифру, что это 3 процента от денег, которые Кувейт или Катар завел в Турцию.

Тут мы простим ему - как начинающему аналитику - досадные арифметические ошибки в миллиарды долларов США, это просто от спешки. Типа: "Эврика! Я нашел истину в зерне!"



shapo написав: 2) Теперь по поводу турецких цифр.

http://www.invest.gov.tr/ru-RU/investme ... urkey.aspx

За 15 лет прямые иностранные инвестиции в Турцию составили 193 млрд.долларов, т.е. 12,87 долларов в год.

2) Теперь по поводу турецких цифр.За 15 лет прямые иностранные инвестиции в Турцию составили 193 млрд.долларов,



В-четвертых, до слез умиляет забота об обнищавших турецких строителях.

Я гуляю каждое утро в районе гигантской стройки авторазвязки на Кемер и вижу только технику CAT, только грузовики 20-ти тонники Мерседес, только идеально с иголочки одетых строителей в касках и ярких жилетах, с самой новой техникой в руках... Поразила буровая установка на дистанционном управлении, работник сидел на стульчике и нажимал кнопочки, а эта штука, высверлив 20-ти метровый шурф, вытащила оттуда сверло и сама передвинулась на новое место, в шурф пошла закачка бетонного раствора вглубь земли...

Ах, какие бедные обнищавшие рабочие...



Молодец, shapo!

Растём! Браво! Мне нравится! Хоть что-то приличное и хоть кто-то начал постить на этой ветке. Мы, конечно же должны поблагодарить трудягу-строителя на стройках Киеваза чудесный - первый в его жизни - экономический анализ деятельности не его семьи - тут все плохо - а мэра Анталии.Конечно, неопытность экономиста и опытность строителя его подвела в математике и направлении хода мыслей, но мы, как старшие и опытные товарищи, его просто подправим, а то занесет беднягу куда-то не туда...Во-первых, отметим, явный прогресс в том, что он бросил зряшное дело цитировать девочек-журналисток российских изданий Вологды, Армавира и Воронежа. Тут "плюс". А то было как-то странно: почетный строитель в Киеве и вдруг постит круглосуточно обзоры российской печати.Тут явный "плюс".Во-вторых, читаем оригинал:Так вот, наш герой спуталИН_ВЕС_ТИ_ЦИЮБЮД_ЖЕ_ТОМ города по имени Киев.А именно это он и анализировал на предыдущей странице, каков таков бюджет города Киева. Целых два абзаца написал и цитировал Протоколы решений Городского совета Киева. Вроде как вышел на цифру в 1,5 миллиарда долларов США.Я написал фразу, в которой есть слово "бюджет" как гиперболу в таком предложении: Дрібничка, але перевищує бюджет Києва за 100 років...Это и гипербола, и сравнение цифр.Ну типа, что дороже, Тесла3 или космический корабль Фалькон9.Итак, естьВ РАЗ_ВИ_ТИЕ... Ин-вес-ти-ция.Не путать с бюджетом города. Бюджет города включает содержание детских садиков, больниц, школ, дотации всякие на то и на это, и даже - не поверите - питание в детских садах деток.Вы это питание видели? Нет? А оно - есть!(между прочим, на нем кормятся одни мои знакомые - в год 1 миллион из бюджета города получают, не хватает на питание деток, приходится 2/3 собирать через заведующих детскими садиками с родителями. Пока зав. садиками собирают бабло с родителей, вся семья отдыхает в отелях 5 звезд на Мальорке). "Бюджет - дело тонкое", как говорил Сухов...В третьих, почему-то он решил, что эта инвестиция на развитие города Анталия прямиком идет не за счет налогов, полученных от экономической деятельности предприятий Анталии и отчислений налогов жителей Анталии,И даже - молодец - нашел какую-то цифру, что это 3 процента от денег, которые Кувейт или Катар завел в Турцию.Тут мы простим ему - как начинающему аналитику - досадные арифметические ошибки в миллиарды долларов США, это просто от спешки. Типа: "Эврика! Я нашел истину в зерне!"В-четвертых, до слез умиляет забота об обнищавших турецких строителях.Я гуляю каждое утро в районе гигантской стройки авторазвязки на Кемер и вижу только технику, только грузовики 20-ти тонники, только идеально с иголочки одетых строителей в касках и ярких жилетах, с самой новой техникой в руках... Поразила буровая установка на дистанционном управлении, работник сидел на стульчике и нажимал кнопочки, а эта штука, высверлив 20-ти метровый шурф, вытащила оттуда сверло и сама передвинулась на новое место, в шурф пошла закачка бетонного раствора вглубь земли...Ах, какие бедные обнищавшие рабочие...Молодец,Растём! Браво! Мне нравится! Хоть что-то приличное и хоть кто-то начал постить на этой ветке. “Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett). akurt

Повідомлень: 2704 З нами з: 12.02.09 Подякував: 405 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 237238239240 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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