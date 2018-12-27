akurt написав:Уверен, вы знаете всё много лучше мэра Анталии.
Тут и спору нет.
Обратите внимание: я выложил письмо за личной подписью мэра Анталии с реальными цифрами.
Тут, знаете, ли не обманывают...
Кроме того, к цифре 11 миллиардов 385 миллионов TL надо относиться дифференцировано:
- пять лет назад курс лиры к доллару был 1:1,5. Минимальная зарплата - в том числе на стройке - была 1400 лир в месяц;
- в 2018 был в среднем 1:4,5. Минимальная зарплата - в том числе на стройке - была 1605 лир.
Я в своем тексте взял некую среднюю цифру "3" - у меня получилось 3-3,5 миллиарда долларов США.
Как видите и у меня, и у мэра Анталии арифметика правильная.
Кроме того, население Анталии в 2 (два) раза меньше населения Киева.
И еще - господин shapo - вы же себя позиционируете как плиточника-облицовочника-строителя на стройках Киева - вам бы не знать, что такое "Тендеры" и что такое "меньше 1,5 миллиарда долларов в бюджете Киева не было" - при стандартных откатах в 60 процентов - оставались реально крохи...
Что и кому вы хотели/хотите доказать - непонятно.
Киевлянам наверное, понятнее, они видят гигантские изменения.
Я их тоже видел в августе 2018, когда пару дней был по делам в Киеве.
Особенно поразил Киев и киевляне в районе метро Житомирская.
Оглядывался по сторонам и думал: Павлоград? Першотравенск? Никополь?
По теме ветки что-то есть сказать?
(это там вверху такие буковки на зелёном фоне)
P.S. Мне реально нравится, что господа реально анализируют каждую цифру и каждую букву в моих текстах.
Это очень хорошо.
Это значит, что мозг работает у товарищей.
Надежды есть. Я их заставляю и учу работать с цифрами и с калькулятором.
Ясное дело, что я иногда вставляю "шпильки" в свои тексты.
Даже с интересом смотрю, кто и как отреагирует.
Ну, например, как фраза про то, что "это бюджет Киева за 100 лет".
Умный человек, конечно, поймет, что это - гипербола.
Самому понравилось придумка.
Т.е. минимальная зарплата турецкого строителя увеличилась в 1605/1400= 1,16 раз,а курс доллара при этом увеличился в 4,5/1,5=3 раза. Т.е. в долларовом выражении за пять лет турецкие строители обнищали более чем в 3/1,16=2,59 раза - печально. Они еще в Польшу не поехали?
По поводу цифр киевского бюджета.
При чем тут тендеры, строительство и пр.? Вы упомянули киевский бюджет ( в шутку для умных людей).
Я так понимаю, что остальная ваша инфа это тоже исключительно шутка для "умных людей".
А цифры прямых инвестиций в строительство Турции я привел к тому, что они не такие уж большие как вы тут в шутку рассказываете.
Следовательно,дорогие инфраструктурные проекты в Турции финансируются исключительно государством.
А вот где государство черпает для этого средства самый интересный вопрос, т.к. их длительная и иногда меньшая чем планировалась окупаемость может сыграть злую шутку с этим государством, причем совсем в недалеком будущем.