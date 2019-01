Додано: Сер 09 січ, 2019 00:13

shapo за чудесный - первый в его жизни - экономический анализ деятельности не его семьи - тут все плохо - а мэра Анталии.

Конечно, неопытность экономиста и опытность строителя его подвела в математике и направлении хода мыслей, но мы, как старшие и опытные товарищи, его просто подправим, а то занесет беднягу куда-то не туда...



Во-первых, отметим, явный прогресс в том, что он бросил зряшное дело цитировать девочек-журналисток российских изданий Вологды, Армавира и Воронежа. Тут "плюс". А то было как-то странно: почетный строитель в Киеве и вдруг постит круглосуточно обзоры российской печати.

Тут явный "плюс".



Во-вторых, читаем оригинал:



shapo написав: akurt написав: Відповідь прийшла з особистим підписом пана Menderes Turel - то мер Анталії.

Переклад другого абзацу:

«За последние 5 лет 11 миллиардов 385 миллионов TL - рекордная инвестиция в наш город , даже представить не могли, что все получится. Вы оказали поддержку, мы не воевали, извините, мы не служили. Бог будет продолжать служить вам долгие годы»...

Так то воно як...

Для довідки: "11 миллиардов 385 миллионов TL" турецьких лір - важко точно порахувати, але десь приблизно 3 міл'ярди долярів вкинули в розвиток міста - просто одного міста - за 5 років.

Дрібничка, але перевищує бюджет Києва за 100 років... Відповідь прийшла з особистим підписом пана Menderes Turel - то мер Анталії.Переклад другого абзацу:«За последние 5 летдаже представить не могли, что все получится. Вы оказали поддержку, мы не воевали, извините, мы не служили. Бог будет продолжать служить вам долгие годы»...Так то воно як...Для довідки: "" турецьких лір - важко точно порахувати, але десь приблизно- просто одного міста - за 5 років.Дрібничка, але перевищує бюджет Києва за 100 років...



Так вот, наш герой спутал РЕКОРДНУЮ инвестицию ИН_ВЕС_ТИ_ЦИЮ в развитие города по имени Анталия с бюджетом БЮД_ЖЕ_ТОМ города по имени Киев.

А именно это он и анализировал на предыдущей странице, каков таков бюджет города Киева. Целых два абзаца написал и цитировал Протоколы решений Городского совета Киева. Вроде как вышел на цифру в 1,5 миллиарда долларов США.

Я написал фразу, в которой есть слово "бюджет" как гиперболу в таком предложении: Дрібничка, але перевищує бюджет Києва за 100 років...

Это и гипербола, и сравнение цифр.

Ну типа, что дороже, Тесла3 или космический корабль Фалькон9.



Итак, есть РЕКОРДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ в развитие города.

В РАЗ_ВИ_ТИЕ... Ин-вес-ти-ция.

Не путать с бюджетом города. Бюджет города включает содержание детских садиков, больниц, школ, дотации всякие на то и на это, и даже - не поверите - питание в детских садах деток.

Вы это питание видели? Нет? А оно - есть!

(между прочим, на нем кормятся одни мои знакомые - в год 1 миллион из бюджета города получают, не хватает на питание деток, приходится 2/3 собирать через заведующих детскими садиками с родителями. Пока зав. садиками собирают бабло с родителей, вся семья отдыхает в отелях 5 звезд на Мальорке). "Бюджет - дело тонкое", как говорил Сухов...



В третьих, почему-то он решил, что эта инвестиция на развитие города Анталия прямиком идет не за счет налогов, полученных от экономической деятельности предприятий Анталии и отчислений налогов жителей Анталии, а почему-то от зарубежных инвестиций вообще в Турцию.

И даже - молодец - нашел какую-то цифру, что это 3 процента от денег, которые Кувейт или Катар завел в Турцию.

Тут мы простим ему - как начинающему аналитику - досадные арифметические ошибки в миллиарды долларов США, это просто от спешки. Типа: "Эврика! Я нашел истину в зерне!"



shapo написав: 2) Теперь по поводу турецких цифр.

http://www.invest.gov.tr/ru-RU/investme ... urkey.aspx

За 15 лет прямые иностранные инвестиции в Турцию составили 193 млрд.долларов, т.е. 12,87 долларов в год.

2) Теперь по поводу турецких цифр.За 15 лет прямые иностранные инвестиции в Турцию составили 193 млрд.долларов,



В-четвертых, до слез умиляет забота об обнищавших турецких строителях.

Я гуляю каждое утро в районе гигантской стройки авторазвязки на Кемер и вижу только технику CAT, только грузовики 20-ти тонники Мерседес, только идеально с иголочки одетых строителей в касках и ярких жилетах, с самой новой техникой в руках... Поразила буровая установка на дистанционном управлении, работник сидел на стульчике и нажимал кнопочки, а эта штука, высверлив 20-ти метровый шурф, вытащила оттуда сверло и сама передвинулась на новое место, в шурф пошла закачка бетонного раствора вглубь земли...

Ах, какие бедные обнищавшие рабочие...



Молодец, shapo!

“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).