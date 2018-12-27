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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:58
akurt написав:
Уверен, вы знаете всё много лучше мэра Анталии.Тут и спору нет.
Обратите внимание: я выложил письмо за личной подписью мэра Анталии с реальными цифрами.
Тут, знаете, ли не обманывают...
Кроме того, к цифре 11 миллиардов 385 миллионов TL надо относиться дифференцировано:- пять лет назад курс лиры к доллару был 1:1,5. Минимальная зарплата - в том числе на стройке - была 1400 лир в месяц;
- в 2018 был в среднем 1:4,5. Минимальная зарплата - в том числе на стройке - была 1605 лир.
Я в своем тексте взял некую среднюю цифру "3" - у меня получилось 3-3,5 миллиарда долларов США.
Как видите и у меня, и у мэра Анталии арифметика правильная.
Кроме того, население Анталии в 2 (два) раза меньше населения Киева.
И еще - господин shapo
- вы же себя позиционируете как плиточника-облицовочника-строителя на стройках Киева - вам бы не знать, что такое "Тендеры" и что такое "меньше 1,5 миллиарда долларов в бюджете Киева не было" - при стандартных откатах в 60 процентов - оставались реально крохи...Что и кому вы хотели/хотите доказать - непонятно.
Киевлянам наверное, понятнее, они видят гигантские изменения.
Я их тоже видел в августе 2018, когда пару дней был по делам в Киеве.
Особенно поразил Киев и киевляне в районе метро Житомирская.
Оглядывался по сторонам и думал: Павлоград? Першотравенск? Никополь?По теме ветки что-то есть сказать?(это там вверху такие буковки на зелёном фоне)P.S.
Мне реально нравится, что господа реально анализируют каждую цифру и каждую букву в моих текстах.
Это очень хорошо.
Это значит, что мозг работает у товарищей.
Надежды есть. Я их заставляю и учу работать с цифрами и с калькулятором.
Ясное дело, что я иногда вставляю "шпильки
" в свои тексты.
Даже с интересом смотрю, кто и как отреагирует.
Ну, например, как фраза про то, что "это бюджет Киева за 100 лет".
Умный человек, конечно, поймет, что это - гипербола.
Самому понравилось придумка.
Т.е. минимальная зарплата турецкого строителя увеличилась в 1605/1400= 1,16 раз,а курс доллара при этом увеличился в 4,5/1,5=3 раза. Т.е. в долларовом выражении за пять лет турецкие строители обнищали более чем в 3/1,16=2,59 раза - печально. Они еще в Польшу не поехали?
По поводу цифр киевского бюджета.
При чем тут тендеры, строительство и пр.? Вы упомянули киевский бюджет ( в шутку для умных людей).
Я так понимаю, что остальная ваша инфа это тоже исключительно шутка для "умных людей".
А цифры прямых инвестиций в строительство Турции я привел к тому, что они не такие уж большие как вы тут в шутку рассказываете.
Следовательно,дорогие инфраструктурные проекты в Турции финансируются исключительно государством.
А вот где государство черпает для этого средства самый интересный вопрос, т.к. их длительная и иногда меньшая чем планировалась окупаемость может сыграть злую шутку с этим государством, причем совсем в недалеком будущем.
В игноре Kart, Sommer
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shapo
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Додано: Сер 09 січ, 2019 00:13
Мы, конечно же должны поблагодарить трудягу-строителя на стройках Киева shapo
за чудесный - первый в его жизни - экономический анализ деятельности не его семьи - тут все плохо - а мэра Анталии.
Конечно, неопытность экономиста и опытность строителя его подвела в математике и направлении хода мыслей, но мы, как старшие и опытные товарищи, его просто подправим, а то занесет беднягу куда-то не туда...
Во-первых, отметим, явный прогресс в том, что он бросил зряшное дело цитировать девочек-журналисток российских изданий Вологды, Армавира и Воронежа. Тут "плюс". А то было как-то странно: почетный строитель в Киеве и вдруг постит круглосуточно обзоры российской печати.
Тут явный "плюс".
Во-вторых, читаем оригинал:
shapo написав: akurt написав:
Відповідь прийшла з особистим підписом пана Menderes Turel
- то мер Анталії.
Переклад другого абзацу:
«За последние 5 лет 11 миллиардов 385 миллионов TL
- рекордная инвестиция в наш город,
даже представить не могли, что все получится. Вы оказали поддержку, мы не воевали, извините, мы не служили. Бог будет продолжать служить вам долгие годы»...
Так то воно як...
Для довідки: "11 миллиардов 385 миллионов TL
" турецьких лір - важко точно порахувати, але десь приблизно 3 міл'ярди долярів вкинули в розвиток міста
- просто одного міста - за 5 років.Дрібничка, але перевищує бюджет Києва за 100 років...
Так вот, наш герой спутал РЕКОРДНУЮ инвестицию
ИН_ВЕС_ТИ_ЦИЮ в развитие города по имени Анталия с бюджетом
БЮД_ЖЕ_ТОМ города по имени Киев.
А именно это он и анализировал на предыдущей странице, каков таков бюджет города Киева. Целых два абзаца написал и цитировал Протоколы решений Городского совета Киева. Вроде как вышел на цифру в 1,5 миллиарда долларов США.
Я написал фразу, в которой есть слово "бюджет" как гиперболу в таком предложении: Дрібничка, але перевищує бюджет Києва за 100 років...
Это и гипербола, и сравнение цифр.
Ну типа, что дороже, Тесла3
или космический корабль Фалькон9
.
Итак, есть РЕКОРДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ в развитие города.
В РАЗ_ВИ_ТИЕ... Ин-вес-ти-ция.
Не путать с бюджетом города. Бюджет города включает содержание детских садиков, больниц, школ, дотации всякие на то и на это, и даже - не поверите - питание в детских садах деток.
Вы это питание видели? Нет? А оно - есть!
(между прочим, на нем кормятся одни мои знакомые - в год 1 миллион из бюджета города получают, не хватает на питание деток, приходится 2/3 собирать через заведующих детскими садиками с родителями. Пока зав. садиками собирают бабло с родителей, вся семья отдыхает в отелях 5 звезд на Мальорке). "Бюджет - дело тонкое"
, как говорил Сухов...
В третьих, почему-то он решил, что эта инвестиция на развитие города Анталия прямиком идет не за счет налогов, полученных от экономической деятельности предприятий Анталии и отчислений налогов жителей Анталии, а почему-то от зарубежных инвестиций вообще в Турцию.
И даже - молодец - нашел какую-то цифру, что это 3 процента от денег, которые Кувейт или Катар завел в Турцию.
Тут мы простим ему - как начинающему аналитику - досадные арифметические ошибки в миллиарды долларов США, это просто от спешки. Типа: "Эврика! Я нашел истину в зерне!"
В-четвертых, до слез умиляет забота об обнищавших турецких строителях.
Я гуляю каждое утро в районе гигантской стройки авторазвязки на Кемер и вижу только технику CAT
, только грузовики 20-ти тонники Мерседес
, только идеально с иголочки одетых строителей в касках и ярких жилетах, с самой новой техникой в руках... Поразила буровая установка на дистанционном управлении, работник сидел на стульчике и нажимал кнопочки, а эта штука, высверлив 20-ти метровый шурф, вытащила оттуда сверло и сама передвинулась на новое место, в шурф пошла закачка бетонного раствора вглубь земли...
Ах, какие бедные обнищавшие рабочие...
Молодец, shapo!
Растём! Браво! Мне нравится! Хоть что-то приличное и хоть кто-то начал постить на этой ветке.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
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akurt
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Додано: Сер 09 січ, 2019 08:45
akurt написав:
Мы, конечно же должны поблагодарить трудягу-строителя на стройках Киева shapo
за чудесный - первый в его жизни - экономический анализ деятельности не его семьи - тут все плохо - а мэра Анталии.
Конечно, неопытность экономиста и опытность строителя его подвела в математике и направлении хода мыслей, но мы, как старшие и опытные товарищи, его просто подправим, а то занесет беднягу куда-то не туда...
Во-первых, отметим, явный прогресс в том, что он бросил зряшное дело цитировать девочек-журналисток российских изданий Вологды, Армавира и Воронежа. Тут "плюс". А то было как-то странно: почетный строитель в Киеве и вдруг постит круглосуточно обзоры российской печати.
Тут явный "плюс".
Во-вторых, читаем оригинал:
shapo написав: akurt написав:
Відповідь прийшла з особистим підписом пана Menderes Turel
- то мер Анталії.
Переклад другого абзацу:
«За последние 5 лет 11 миллиардов 385 миллионов TL
- рекордная инвестиция в наш город,
даже представить не могли, что все получится. Вы оказали поддержку, мы не воевали, извините, мы не служили. Бог будет продолжать служить вам долгие годы»...
Так то воно як...
Для довідки: "11 миллиардов 385 миллионов TL
" турецьких лір - важко точно порахувати, але десь приблизно 3 міл'ярди долярів вкинули в розвиток міста
- просто одного міста - за 5 років.Дрібничка, але перевищує бюджет Києва за 100 років...
Так вот, наш герой спутал РЕКОРДНУЮ инвестицию
ИН_ВЕС_ТИ_ЦИЮ в развитие города по имени Анталия с бюджетом
БЮД_ЖЕ_ТОМ города по имени Киев.
А именно это он и анализировал на предыдущей странице, каков таков бюджет города Киева. Целых два абзаца написал и цитировал Протоколы решений Городского совета Киева. Вроде как вышел на цифру в 1,5 миллиарда долларов США.
Я написал фразу, в которой есть слово "бюджет" как гиперболу в таком предложении: Дрібничка, але перевищує бюджет Києва за 100 років...
Это и гипербола, и сравнение цифр.
Ну типа, что дороже, Тесла3
или космический корабль Фалькон9
.
Итак, есть РЕКОРДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ в развитие города.
В РАЗ_ВИ_ТИЕ... Ин-вес-ти-ция.
Не путать с бюджетом города. Бюджет города включает содержание детских садиков, больниц, школ, дотации всякие на то и на это, и даже - не поверите - питание в детских садах деток.
Вы это питание видели? Нет? А оно - есть!
(между прочим, на нем кормятся одни мои знакомые - в год 1 миллион из бюджета города получают, не хватает на питание деток, приходится 2/3 собирать через заведующих детскими садиками с родителями. Пока зав. садиками собирают бабло с родителей, вся семья отдыхает в отелях 5 звезд на Мальорке). "Бюджет - дело тонкое"
, как говорил Сухов...
В третьих, почему-то он решил, что эта инвестиция на развитие города Анталия прямиком идет не за счет налогов, полученных от экономической деятельности предприятий Анталии и отчислений налогов жителей Анталии, а почему-то от зарубежных инвестиций вообще в Турцию.
И даже - молодец - нашел какую-то цифру, что это 3 процента от денег, которые Кувейт или Катар завел в Турцию.
Тут мы простим ему - как начинающему аналитику - досадные арифметические ошибки в миллиарды долларов США, это просто от спешки. Типа: "Эврика! Я нашел истину в зерне!"
В-четвертых, до слез умиляет забота об обнищавших турецких строителях.
Я гуляю каждое утро в районе гигантской стройки авторазвязки на Кемер и вижу только технику CAT
, только грузовики 20-ти тонники Мерседес
, только идеально с иголочки одетых строителей в касках и ярких жилетах, с самой новой техникой в руках... Поразила буровая установка на дистанционном управлении, работник сидел на стульчике и нажимал кнопочки, а эта штука, высверлив 20-ти метровый шурф, вытащила оттуда сверло и сама передвинулась на новое место, в шурф пошла закачка бетонного раствора вглубь земли...
Ах, какие бедные обнищавшие рабочие...
Молодец, shapo!
Растём! Браво! Мне нравится! Хоть что-то приличное и хоть кто-то начал постить на этой ветке.
Строитель из Киева сейчас на длительных Новогодних (до 13 января) каникулах пока распустили рабочих по домам, поэтому есть время читать рекламщика непревзойденной турецкой недвижимости akurt.
Теперь по сути.
Я не спутал РЕКОРДНУЮ инвестицию ИН_ВЕС_ТИ_ЦИЮ в развитие города по имени Анталия с бюджетом БЮД_ЖЕ_ТОМ города по имени Киев
, а всего-навсего сравнил две указанные именно ВАМИ
простые цифры и показал, что вы в очередной раз врете ,пардон, шутите.
Я прекрасно знаю, что такое бюджет,инвестиции и инвестиции в строительство.
Вы здесь рекламируете именно иностранные прямые инвестиции в жилищное строительство Турции, а они-то совсем небольшие.
Отсюда следует вывод,что государство Турция и мерия Анталии направляет собственные налоги в эту область строя за свой счет в надежде, что многочисленные рекламные агенты приведут клиентов на покупку этого сокровища.
Поэтому и написал, что государство Турция строит рискованные дорогие ,медленно окупающиеся инфраструктурные проекты исключительно за свой счет,т.е. налогов,займов и пр. и чем это чревато в ближайшем будущем.
Зарплаты обнищавших турецких строительных рабочих взяты тоже исключительно с ваших слов.
Ну, а буровые с дистанционным или иным управлением впечатляют только дилетантов. Этого добра сейчас в Киеве немеряно.
Вот только заливают у нас в пробуренные скважины не растворы, а подвижный (П5) бетон с установкой каркаса до или после заливки в зависимости от того что делается - буронабивная или буроинъекционная свая.Если у турков нет армокаркаса то не очень понимаю зачем такая свая работающая исключительно на центральное сжатие. Грунты что ли укрепляют?
По поводу приведенных ранее источников.
Это не девочки пишут. Это переводы турецких и пр. статей написанных специалистами.
В игноре Kart, Sommer
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shapo
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:50
Є варіант інвестиції в Туреччину Інвестуємо в нерухомість закордоном
Заходьте, дивіться. Кажуть, що зараз ціна в два рази менше від 2018 року, тому що ліра девальвувала.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:22
“Кошка из дому - мыши в пляс!»
Это я про нашего маляра-штукатура shapo.
Растёт парень, пока я зарабатываю деньги во Львове.
Это хорошо.
Я как-то писал, что эта ветка - самая интеллектуальная на форуме.
Мне не верили, а ведь смотрите, если бедняга shapo поднялся с колен и начинает мыслить - то все идёт по плану!
Во Львове минус 7. Везде снег, но дороги чистые.
Сегодня улетал из Анталии - голубое небо, солнечно, вдалеке - заснеженные вершины.
Тепло.
Во Львове что приятного:
- повсюду - славянские белолицые люди...
- в основном молодежь студенческих лет...
- дороги нормальные, возле домов моего комплекса прямо весь снег убран до снежинки - ОСББ молодцы!
- в моей двушке во Львове +16. И это при том, что квартира законсервирована. При том на улице мороз минус 7. Молодцы строители. Хорошие дома построили.
Что плохо:
- перестаю понимать, как в таких климатических условиях живут люди.
- отдел фруктов супермаркета Ашан напоминает мусорную свалку на окраине Анталии. Это нельзя продавать, это все надо выбросить, особенно сморщенные авокадо по 21 гривне за штуку.
- куры на прилавке - «Гаврилiвськi Курчата» - видно, что перед смертью очень сильно болели и просили смерти. Им пошли навстречу и это хорошо.
- купил на ужин колбасы варенной Кременчуг, на вид приличная, Докторская, воспоминания детства, цена 160 грн кг, Открыл к баночке румынского пива (у меня в квартире запасы двух сортов) и понял, что это не колбаса, а некий химический продукт на основе клея для обоев КМЦ. Выбросил и понял, почему парни так злятся при упоминании мною любых продуктов питания.
- купил для вывоза в Турцию 2 бутылки украинской водки и 2 бутылки украинского коньяка. Удивил чрезмерно большой выбор грузинских и армянских коньяков. Дешевле украинских. Не купил, НЕ ВЕРЮ.
- удивила цена на сало: 130-140 гривен кг. Олнако...
Пока я занят, и пока все равно никто не в состоянии написать ни одного слова по теме ветки, предлагаю осветить вопросы:
akurt и Великая французская революция,
akurt и Глобальные проблемы развития экономики стран Европы, Азии и Африки.
akurt и тщетные попытки купить надвигу в Анталии форумчанином x (смотри пост выше) по цене воздуха над котлованом исходя из набора ложных постулатов.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 09 січ, 2019 21:42, всього редагувалось 4 разів.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:32
akurt написав:
“Кошка из дому - мыши в пляс!»
Это я про нашего маляра-штукатура shapo.
Растёт парень, пока я зарабатываю деньги во Львове.
Это хорошо.
Я как-то писал, что эта ветка - самая интеллектуальная на форуме.
Мне не верили, а ведь смотрите, если бедняга shapo поднялся с колен и начинает мыслить - то все идёт по плану!
То, что вы унижаете страну в которой родились, это ваша проблема, но если вы будете хамить в мой адрес, то я буду использовать лексикон которым часто пользуюсь в работе.
Если нечего писать по существу своего вранья и так не хватает времени как вы заявляете то зачем вообще здесь отмечаться?
Чтобы не забыли?
PS Для справки.
32 лет назад я зашитил кандидатскую в лучшем строительном вузе СССР МИСИ.
Работал на линии, в проектном, НИИ, преподавал в 2-х вузах до развала СССР, так что ваши рассуждения о строительстве мне просто смешны.
В игноре Kart, Sommer
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:46
Вот и преподавайте в МИСИ.
А если зашли на ветку о недвижимости, которую лично я придумал и которую лично я веду, то пишите о недвижимости.
Все просто: даже подсобник на стройке понимает простые команды, простые надписи, простые заголовки.
Попробуйте, уверен, что у вас получится.
P.S. Я никого не унижаю, я пишу о своих впечатлениях. Это я придумал эту ветку. Вот они такие, эти впечатления, да. Снег это снег. Желтый Богдан это жёлтый Богдан. На удивление неплохой выбор в рыбном отделе Ашана (форель по 149, Дорадо и Сибас по 179) и ни одного покупателя рыбы. Удивило. Удивило почти полное отсутствие шоколада Roshen . Еле-еле нашёл любимую с детства «Оленку» и «Чайку». Купил. Приятно удивила стабильная цена «Кава зi Львова», не купил, подумал, что глупо везти кофе из Украины в Турцию.
Удивил полный самолёт из Стамбула во Львов, контингент очень разный. Удивило обилие граждан Германии, все в возрасте 30 примерно лет с рюкзачками. Удивила приятная бригада рабочих плиточников-облицовщиков из Грузии, очень мило поболтали, ведь я в Грузии бывал много раз. Я спросил у них, как Грузия без Саакашвили? Ответили, что очень плохо и в Грузии сейчас полный бардак. Удивили. Грузины из Львова поанируют ехать в Польшу, там есть для них работа и есть, оказывается, грузинская диаспора. Удивили украинские пограничники - все сплошь симпатичные девчонки. Но как-то это выглядело несолидно. Удивило, что всю бригаду грузинов задержали и не пустили в Украину. Не знаю, почему, вроде обычные трудяги...
Удивило, что Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины, а итальянская авиакомпания Ernest, самолёт которой стоял под погрузкой в аэропорту Львова, отменяет почти все авиарейсы из Львова.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
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akurt
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:03
Сегодня по недвижимости в силу моего пребывания для консультаций во Львове вызвала ветка по недавножимости во Львове.
Народ все анализирует, будет ли за плотно задвинутыми шторами и гардинами виден парк?
В первую очередь ни на парк надо смотреть.
На реальность.
Сегодня общался с людьми:
Район Ипподрома Львова.
Жилой массив «Новий».
Однушки, 54 квадрата.
Капиталовложения - не больше 46-48 тысяч долларов.
В очередь сдаются по 8000-8500.
Так то вот...
Арифметика:
Три квартиры однушки с капиталовложениями не более 150000$ дают в месяц выручку в почти 1000$ для безбедного сытого существоваия.
Вот такая простая арифметика.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
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