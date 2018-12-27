Додано: Сер 09 січ, 2019 21:46

Вот и преподавайте в МИСИ.

С 13 декабря - 31 пост на этой ветке, сразу после того, как получил острастку за раздувание темы еврейских погромов - и из 31 поста на этой ветке ни одного поста по теме ветки.

А если зашли на ветку о зарубежной недвижимости, которую лично я придумал и которую лично я веду, то пишите о зарубежной недвижимости.

Все просто: даже подсобник на стройке понимает простые команды, простые надписи, простые заголовки.

Попробуйте, уверен, что у вас получится.



P.S. Я никого не унижаю, я пишу о своих впечатлениях. Это я придумал эту ветку. Вот они такие, эти впечатления, да. Снег это снег. Желтый Богдан это жёлтый Богдан. На удивление неплохой выбор в рыбном отделе Ашана (форель по 149, Дорадо и Сибас по 179), Пеленгас по какой-то смешной цене и Белый амур, и ни одного покупателя рыбы. Удивило. Удивило почти полное отсутствие шоколада Roshen. Еле-еле нашёл любимую с детства «Оленку» и «Чайку». Купил. Приятно удивила стабильная цена «Кава зi Львова», не купил, подумал, что глупо везти кофе из Украины в Турцию.

Удивил полный самолёт из Стамбула во Львов, контингент очень разный. Удивило обилие граждан Германии, все в возрасте 30 примерно лет с рюкзачками. Удивила приятная бригада рабочих плиточников-облицовщиков из Грузии, очень мило поболтали, ведь я в Грузии бывал много раз. Я спросил у них, как Грузия без Саакашвили? Ответили, что очень плохо и в Грузии сейчас полный бардак. Удивили. Грузины из Львова поанируют ехать в Польшу, там есть для них работа и есть, оказывается, грузинская диаспора. Удивили украинские пограничники - все сплошь симпатичные девчонки. Но как-то это выглядело несолидно. Удивило, что всю бригаду грузинов задержали и не пустили в Украину. Не знаю, почему, вроде обычные трудяги...

Удивило, что Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины, а итальянская авиакомпания Ernest, самолёт которой стоял под погрузкой в аэропорту Львова, отменяет почти все авиарейсы из Львова.



Удивили реально правильные и четкие рассуждения и расчеты форумчанин Coder на соседней ветке - он анализирует выгодность/невыгодность покупки за 50000 € квартиры в Турцию под сдачу. Там у него все верно. Все расчеты и выводы верные.

Я бы сказал, что покупать недвижимость под сдачу в Турции НЕ ВЫГОДНО. Глупо вкинуть 50000€ и ждать, что управляющая компания в твоё отсутствие тебя обогатит. Не обогатит и 12% по валюте не получишь.

Арендная плата обычная за квартиру-двушку или трешку очень сильно разнится и зависит и от района и от качества жилого комплекса, в котором расположена.

Например, в спальном районе Кепез в Анталии трешку вы сдадите всего ща 650 лир или меньше 150$. Стоит такая квартира примерно 30000-40000$.

В моем районе, который считается приличным и в него переезжают из того же Кепеза, вы сдадите квартиру уже за 1500-2500 лир то есть 300-400 долларов. И к.п.д. тут НОЛЬ: достаточно купить однушку во Львове готовую сегодня и сейчас за 46000-48000$ и уже сегодня и сейчас получить чистыми безналоговыми 300$ в месяц.

В Турции хорошо купить ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО.

Я уже много раз приводил расчеты: самое выгодное на сегодня и безпроблемное дело: сдавать недвижимость в Украине и жить, попиваючи шампанское, на берегу Средиземного моря. Чтобы так сделать, достаточно:

- сделать инвестицию в 50 000 евро в свою личную недвижимость, почитайте ветку о недвижимости в Киеве: товарищи легко же покупают для себя любимого квартиру на 25-м этаже с видом на главнейший храм УГКЦ по цене в 40000 и выше гривен за квадрат.

- иметь ежемесячно совершенно недостаточные для жизни в Украине 20000 гривен и совершенно достаточные с головой для жизни в Турции доходы с Украины.

Такие доходы легко обеспечивают не только роялити, но и самая простая сдача в аренду в Украине двух квартир.

Приятно отметить, что все расчеты форумчанина Coder верные.

“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).