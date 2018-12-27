akurt написав:
Вот и преподавайте в МИСИ.
Разве я просил у вас совета чем мне заниматься?
akurt написав:
А если зашли на ветку о зарубежной недвижимости, которую лично я придумал и которую лично я веду, то пишите о зарубежной недвижимости.
А я и пишу исключительно по поводу недвижимости, строительства и инвестиций в строительство.
Если вам не нравятся мои источники или мои заключения, то это ваши проблемы
akurt написав:
Все просто: даже подсобник на стройке понимает простые команды, простые надписи, простые заголовки.
Попробуйте, уверен, что у вас получится.
Вы работали подсобником на стройке что так уверенно об этом пишите?
akurt написав:
P.S. Я никого не унижаю, я пишу о своих впечатлениях. Это я придумал эту ветку. Вот они такие, эти впечатления, да.
С этим не соглашусь, и не я один.
Или когда вы меня, инженера,называете маляр-штукатур, это комплимент или юмор?
akurt написав:
Удивил полный самолёт из Стамбула во Львов, контингент очень разный. Удивило обилие граждан Германии, все в возрасте 30 примерно лет с рюкзачками.
Удивило, что Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины,
Это популярные сейчас секс-туры