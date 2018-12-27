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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:13

  akurt написав:Вот и преподавайте в МИСИ.


Разве я просил у вас совета чем мне заниматься?

  akurt написав:А если зашли на ветку о зарубежной недвижимости, которую лично я придумал и которую лично я веду, то пишите о зарубежной недвижимости.


А я и пишу исключительно по поводу недвижимости, строительства и инвестиций в строительство.
Если вам не нравятся мои источники или мои заключения, то это ваши проблемы

  akurt написав:Все просто: даже подсобник на стройке понимает простые команды, простые надписи, простые заголовки.
Попробуйте, уверен, что у вас получится.


Вы работали подсобником на стройке что так уверенно об этом пишите?


  akurt написав:P.S. Я никого не унижаю, я пишу о своих впечатлениях. Это я придумал эту ветку. Вот они такие, эти впечатления, да.


С этим не соглашусь, и не я один.
Или когда вы меня, инженера,называете маляр-штукатур, это комплимент или юмор?

  akurt написав:Удивил полный самолёт из Стамбула во Львов, контингент очень разный. Удивило обилие граждан Германии, все в возрасте 30 примерно лет с рюкзачками.
Удивило, что Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины,


Это популярные сейчас секс-туры
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  shapo написав:государство Турция строит рискованные дорогие ,медленно окупающиеся инфраструктурные проекты исключительно за свой счет,т.е. налогов,займов и пр. и чем это чревато в ближайшем будущем.

я то думаю, чому в Україні біда з дорогами (і дурнями теж, але то інша історія), виявляється, що це рисковані інвестиції, які чреваті в майбутньому (кумедне слово таке, чреваті - не знаю як то українською, ганебні, може)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:23

  djbnd777 написав:от Вы молодец!
читающие эту ветку должны быть благодарны хотя бы за то, что даете бесплатные советы, как можно выживать и выживать хорошо, если вдруг что, а у тебя, кроме квартиры ничего нет.
Читаю Вашу ветку с удовольствием, хотя меня и назначил кто-то очередной вашей учеткой.
ну то такое..
У меня вопрос: как собачка пересекает границу, путешествуя с Вами через 2 или 3 границы?, как решаются вопросы с ветеринарами?

В мене інше питання, не про собачку.
Як в Турції із медичним страхуванням і обслуговуванням іноземців.
Ось купив я для себе прелєсць, отримав ПМЖ в Турції (до речі, що для цього тре?) і вирішив доживати віку на пенсії.
А старість, як кажуть, не радість.
Як бути?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:це рисковані інвестиції, які чреваті в майбутньому (кумедне слово таке, чреваті - не знаю як то українською, ганебні, може)

чреваті - загрожуючі
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:03

  flyman написав:
  shapo написав:государство Турция строит рискованные дорогие ,медленно окупающиеся инфраструктурные проекты исключительно за свой счет,т.е. налогов,займов и пр. и чем это чревато в ближайшем будущем.

я то думаю, чому в Україні біда з дорогами (і дурнями теж, але то інша історія), виявляється, що це рисковані інвестиції, які чреваті в майбутньому (кумедне слово таке, чреваті - не знаю як то українською, ганебні, може)

Вначале разберитесь что такое рискованные инфраструктурные проекты в Турции, а потом начинайте острить
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:18

  flyman написав:
  djbnd777 написав:от Вы молодец!
читающие эту ветку должны быть благодарны хотя бы за то, что даете бесплатные советы, как можно выживать и выживать хорошо, если вдруг что, а у тебя, кроме квартиры ничего нет.
Читаю Вашу ветку с удовольствием, хотя меня и назначил кто-то очередной вашей учеткой.
ну то такое..
У меня вопрос: как собачка пересекает границу, путешествуя с Вами через 2 или 3 границы?, как решаются вопросы с ветеринарами?

В мене інше питання, не про собачку.
Як в Турції із медичним страхуванням і обслуговуванням іноземців.
Ось купив я для себе прелєсць, отримав ПМЖ в Турції (до речі, що для цього тре?) і вирішив доживати віку на пенсії.
А старість, як кажуть, не радість.
Як бути?


Акурт писал, что купил страховку за 200 баксов на год на человека, если не ошибаюсь и покрытие там ого-го.
Может отпишется еще, вроде тот его пост удалили.
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