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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:13
akurt написав:
Вот и преподавайте в МИСИ.
Разве я просил у вас совета чем мне заниматься?
akurt написав:
А если зашли на ветку о зарубежной недвижимости, которую лично я придумал и которую лично я веду, то пишите о зарубежной недвижимости.
А я и пишу исключительно по поводу недвижимости, строительства и инвестиций в строительство.
Если вам не нравятся мои источники или мои заключения, то это ваши проблемы
akurt написав:
Все просто: даже подсобник на стройке понимает простые команды, простые надписи, простые заголовки.
Попробуйте, уверен, что у вас получится.
Вы работали подсобником на стройке что так уверенно об этом пишите?
akurt написав:
P.S. Я никого не унижаю, я пишу о своих впечатлениях. Это я придумал эту ветку. Вот они такие, эти впечатления, да.
С этим не соглашусь, и не я один.
Или когда вы меня, инженера,называете маляр-штукатур, это комплимент или юмор?
akurt написав:
Удивил полный самолёт из Стамбула во Львов, контингент очень разный. Удивило обилие граждан Германии, все в возрасте 30 примерно лет с рюкзачками.
Удивило, что Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины,
Это популярные сейчас секс-туры
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shapo
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:15
shapo написав:
государство Турция строит рискованные дорогие ,медленно окупающиеся инфраструктурные проекты исключительно за свой счет,т.е. налогов,займов и пр. и чем это чревато в ближайшем будущем.
я то думаю, чому в Україні біда з дорогами (і дурнями теж, але то інша історія), виявляється, що це рисковані інвестиції, які чреваті в майбутньому (кумедне слово таке, чреваті - не знаю як то українською, ганебні, може)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:23
djbnd777 написав:
от Вы молодец!
читающие эту ветку должны быть благодарны хотя бы за то, что даете бесплатные советы, как можно выживать и выживать хорошо, если вдруг что, а у тебя, кроме квартиры ничего нет.
Читаю Вашу ветку с удовольствием, хотя меня и назначил кто-то очередной вашей учеткой.
ну то такое..
У меня вопрос: как собачка пересекает границу, путешествуя с Вами через 2 или 3 границы?, как решаются вопросы с ветеринарами?
В мене інше питання, не про собачку.
Як в Турції із медичним страхуванням і обслуговуванням іноземців.
Ось купив я для себе прелєсць, отримав ПМЖ в Турції (до речі, що для цього тре?) і вирішив доживати віку на пенсії.
А старість, як кажуть, не радість.
Як бути?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:46
flyman написав:
це рисковані інвестиції, які чреваті в майбутньому (кумедне слово таке, чреваті - не знаю як то українською, ганебні, може)
чреваті - загрожуючі
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 10 січ, 2019 23:03
flyman написав: shapo написав:
государство Турция строит рискованные дорогие ,медленно окупающиеся инфраструктурные проекты исключительно за свой счет,т.е. налогов,займов и пр. и чем это чревато в ближайшем будущем.
я то думаю, чому в Україні біда з дорогами (і дурнями теж, але то інша історія), виявляється, що це рисковані інвестиції, які чреваті в майбутньому (кумедне слово таке, чреваті - не знаю як то українською, ганебні, може)
Вначале разберитесь что такое рискованные инфраструктурные проекты в Турции, а потом начинайте острить
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shapo
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Додано: Чет 10 січ, 2019 23:18
flyman написав: djbnd777 написав:
от Вы молодец!
читающие эту ветку должны быть благодарны хотя бы за то, что даете бесплатные советы, как можно выживать и выживать хорошо, если вдруг что, а у тебя, кроме квартиры ничего нет.
Читаю Вашу ветку с удовольствием, хотя меня и назначил кто-то очередной вашей учеткой.
ну то такое..
У меня вопрос: как собачка пересекает границу, путешествуя с Вами через 2 или 3 границы?, как решаются вопросы с ветеринарами?
В мене інше питання, не про собачку.
Як в Турції із медичним страхуванням і обслуговуванням іноземців.
Ось купив я для себе прелєсць, отримав ПМЖ в Турції (до речі, що для цього тре?) і вирішив доживати віку на пенсії.
А старість, як кажуть, не радість.
Як бути?
Акурт писал, что купил страховку за 200 баксов на год на человека, если не ошибаюсь и покрытие там ого-го.
Может отпишется еще, вроде тот его пост удалили.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:18
Мне кажется, тот мой пост не удаляли - и он есть страниц 10 назад.
Чет его удалять?
Там нет ничего особенного...
Не обижайтесь на shapo
- очередной нервно неуравновешенный - к сожалению человек, который заблудился в жизни. То ему МИСИ. То он фундаменты очистных сооружений льёт в Киеве.
Сегодня состряпал 32-ой и почти сразу 33-ий пост - начиная с первого пришествия на эту ветку - и опять не по теме ветки. Это 33 (!!!) поста не по теме ветки менее чем за месяц,
сразу после того, как его выгнали с темы еврейских погромов. Ну, заблудился парень по жизни...
Вот вы подумайте - типа кандидат типа российских наук типа льёт фундаменты в Киеве.
Казалось бы лей - и не хрюкай.
Но доктор сказал: "Зайдите на ветку по недвижимости за рубежом и пилите, Шура, пилите. Они - золотые!
" Типа они - мысли на этой ветке - золотые.
Доктор прав: помните, знаменитое от Броневого: "Коли доктор сыт, так и больному легче!"
Доктор прав: это лучше , чем писать 100 постов подряд по обсуждению каких-то там статей в каких-то там журналах, над анализом которых он - shapo
- так поднаторел, что перешел к еврейским погромам.
Оказалось, что и тут он - крупный и крупнейший специалист.
Это не лечится.Даже плаванием с дельфинами.Мне приятно отметить, что заданы очень актуальные и важные вопросы:
и о собаках, и о здоровье.
Напишу про здоровье.
Тема дня.
Муж племянницы - 50 лет - парень из села - экологически чистое место вдали от городов - перенес позавчера 6-ю уже операцию, и сеансов 10 химиотерапии, семья уже разорена до трусов, метастазы вылавливют то в легких, то в кишечнике, то в печени.
Мрак полный.
Хотя выглядит еще не так, как Фредди Меркьюри. Как бы даже и нормально выглядит.
Так вот:
- у меня среди родственников - минимум 6 врачей всякого ранга, один - муж другой племянницы - лечит сейчас негров в Африке даже, даже мама моя - и то - врач была.
- среди родственников жены - все дяди, тети, бабушки и родители умерли от рака. Одна её мать - моя теща - скончалась от ошибки хирурга после удаления камня в желчном пузыре.
- потому отвечаю на вопрос по поводу страхования. Медицинского. Это то, что очень не любят и не хотят наши украинские сограждане.
Нигде в мире - кроме - кажется - Норвегии - где налоги составляют до 60 процентов зарплаты - нет ничего медицински-бесплатного.
Нигде.
Ждёте бесплатного?
Ждите.
В Турции все 100 процентов населения ПЛАТЯТ за медицинсоке страхование.
Исключения:
- социальный пакет работающего в приличной компании - покрывает все случаи и страхование жены (!!!)
- медстрахование всех детей до 16 лет - за счет государства.
Все самые сложные операции - за счет государства. Разговаривал пару-тройку дней назад с мамой ребенка 3-х лет - наша украинка - замужем за турком, у ребенка обнаружили водянку яичка: одно яйцо как персик размером. Какой -то там канал после рождения не закрылся... Мама пришла на прием к врачу, тот посмотрел, диагноз поставил, сразу назначили День операции под общим наркозом (!!!). Заодно предложили сделать обрезание. Папа - турок был против, говоря, что в Коране ничего про обрезание не было написано. Но наша украинская мама сказала: "Назвался груздем - полезай в лукошко!"
- мальчику - раз операция под общим наркозом
- сделали и то, и другое. Причем операция по обрезанию оказалась и хлопотнее, и проблемнее, а вот то, где разрезали мальчику живот и какой-то там канал зашили - вообще без проблем - нитки саморассасывающиеся, шов заклеили клеем.
- Это все на фоне того, что мой приятель служит в ВСУ Украины офицером - двое детей - один - старший пришел со школы - не помыл руки - попал еще в прошлом году в больницу - лежит до сих пор с жутким диагнозом "Васкулит
" - папа и мама уже отнесли врачам 1500 долларов США,
ребенок еще не вылечен. Ребенок и мама в больнице на этот день.
Представляю, какие гадости на меня напишут пседостроители типа shapo
, который никак не успокоится, и ... (удалено автором, который перекрестился
)...
- так вот, в самом деле - для получения ВНЖ в Турции вы обязаны заключить Договор медицинского страхования для иностранцев
и оригинал предъявить в Миграционной службе.
В самом деле - такие 2 (два) Договора с почти полным покрытием всех случаев без исключения - нам с женой обошелся в 1200 лир или на день платежа в 200 долларов. На 1 год.
Покрывается все, в том числе лечение в стационаре полностью, любые операции, вызов Скорой помощи, а вот анализы и лекарства - покрываются на сумму в 60 процентов.
Пока не пользовались - перекрещусь.
- перекрещусь еще раз - абсолютно всё лечение больных раком в Турции полностью покрывается государством.
До копейки.
Технология использования Медстраховки такая: приходите в ЛЮБУЮ больницу - предъявляете только номер Договора страхования и говорите, что и как у Вас болит.
Проверяют по Базе данных Договор и направляют на лечение.
Всё.P.S.
Глупости этого shapo
не перестою удивляться.
Зацените оригинал и комментарий.
shapo написав:
Это популярные сейчас секс-туры
akurt написав:
Удивил полный самолёт из Стамбула во Львов, контингент очень разный.
Удивило обилие граждан Германии, все в возрасте 30 примерно лет с рюкзачками.
Удивило, что Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины,
Выходит немецкие семьи - я писал о немцах лет 30, путешествующих с женами и - я видел - с одним ребёнком - летали в Турцию на секс-туры.
Это диагноз... Бедные дельфины... Мне жалко киевлян: представляете, кто вам отливает фундаменты домов?
Перекрещусь...
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
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