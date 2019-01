Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:18



Чет его удалять?

Там нет ничего особенного...



Не обижайтесь на shapo - очередной нервно неуравновешенный - к сожалению человек, который заблудился в жизни. То ему МИСИ. То он фундаменты очистных сооружений льёт в Киеве.

Сегодня состряпал 32-ой и почти сразу 33-ий пост - начиная с первого пришествия на эту ветку - и опять не по теме ветки. Это 33 (!!!) поста не по теме ветки менее чем за месяц, сразу после того, как его выгнали с темы еврейских погромов. Ну, заблудился парень по жизни...

Вот вы подумайте - типа кандидат типа российских наук типа льёт фундаменты в Киеве.

Казалось бы лей - и не хрюкай.

Но доктор сказал: "Зайдите на ветку по недвижимости за рубежом и пилите, Шура, пилите. Они - золотые!" Типа они - мысли на этой ветке - золотые.

Доктор прав: помните, знаменитое от Броневого: "Коли доктор сыт, так и больному легче!"

Доктор прав: это лучше , чем писать 100 постов подряд по обсуждению каких-то там статей в каких-то там журналах, над анализом которых он - shapo - так поднаторел, что перешел к еврейским погромам. Оказалось, что и тут он - крупный и крупнейший специалист.

Это не лечится.

Даже плаванием с дельфинами.



Мне приятно отметить, что заданы очень актуальные и важные вопросы: и о собаках, и о здоровье.

Напишу про здоровье.

Тема дня.

Муж племянницы - 50 лет - парень из села - экологически чистое место вдали от городов - перенес позавчера 6-ю уже операцию, и сеансов 10 химиотерапии, семья уже разорена до трусов, метастазы вылавливют то в легких, то в кишечнике, то в печени.

Мрак полный.

Хотя выглядит еще не так, как Фредди Меркьюри. Как бы даже и нормально выглядит.



Так вот:

- у меня среди родственников - минимум 6 врачей всякого ранга, один - муж другой племянницы - лечит сейчас негров в Африке даже, даже мама моя - и то - врач была.

- среди родственников жены - все дяди, тети, бабушки и родители умерли от рака. Одна её мать - моя теща - скончалась от ошибки хирурга после удаления камня в желчном пузыре.

- потому отвечаю на вопрос по поводу страхования. Медицинского. Это то, что очень не любят и не хотят наши украинские сограждане.

Нигде в мире - кроме - кажется - Норвегии - где налоги составляют до 60 процентов зарплаты - нет ничего медицински-бесплатного.

Нигде.

Ждёте бесплатного?

Ждите.

В Турции все 100 процентов населения ПЛАТЯТ за медицинсоке страхование.

Исключения:

- социальный пакет работающего в приличной компании - покрывает все случаи и страхование жены (!!!)

- медстрахование всех детей до 16 лет - за счет государства. Все самые сложные операции - за счет государства. Разговаривал пару-тройку дней назад с мамой ребенка 3-х лет - наша украинка - замужем за турком, у ребенка обнаружили водянку яичка: одно яйцо как персик размером. Какой -то там канал после рождения не закрылся... Мама пришла на прием к врачу, тот посмотрел, диагноз поставил, сразу назначили День операции под общим наркозом (!!!). Заодно предложили сделать обрезание. Папа - турок был против, говоря, что в Коране ничего про обрезание не было написано. Но наша украинская мама сказала: "Назвался груздем - полезай в лукошко!" - мальчику - раз операция под общим наркозом - сделали и то, и другое. Причем операция по обрезанию оказалась и хлопотнее, и проблемнее, а вот то, где разрезали мальчику живот и какой-то там канал зашили - вообще без проблем - нитки саморассасывающиеся, шов заклеили клеем.

- Это все на фоне того, что мой приятель служит в ВСУ Украины офицером - двое детей - один - старший пришел со школы - не помыл руки - попал еще в прошлом году в больницу - лежит до сих пор с жутким диагнозом "Васкулит" - папа и мама уже отнесли врачам 1500 долларов США, ребенок еще не вылечен. Ребенок и мама в больнице на этот день.

Представляю, какие гадости на меня напишут пседостроители типа shapo, который никак не успокоится, и ... (удалено автором, который перекрестился)...



- так вот, в самом деле - для получения ВНЖ в Турции вы обязаны заключить Договор медицинского страхования для иностранцев и оригинал предъявить в Миграционной службе.

В самом деле - такие 2 (два) Договора с почти полным покрытием всех случаев без исключения - нам с женой обошелся в 1200 лир или на день платежа в 200 долларов. На 1 год.

Покрывается все, в том числе лечение в стационаре полностью, любые операции, вызов Скорой помощи, а вот анализы и лекарства - покрываются на сумму в 60 процентов.

Пока не пользовались - перекрещусь.

- перекрещусь еще раз - абсолютно всё лечение больных раком в Турции полностью покрывается государством. До копейки.



Технология использования Медстраховки такая: приходите в ЛЮБУЮ больницу - предъявляете только номер Договора страхования и говорите, что и как у Вас болит.

Проверяют по Базе данных Договор и направляют на лечение.

Всё.



P.S. Глупости этого shapo не перестою удивляться.

Зацените оригинал и комментарий.

shapo написав:

akurt написав: Удивил полный самолёт из Стамбула во Львов, контингент очень разный. Удивило обилие граждан Германии, все в возрасте 30 примерно лет с рюкзачками.

Удивило, что Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины, Удивил полный самолёт из Стамбула во Львов,Удивило обилие граждан Германии, все в возрасте 30 примерно лет с рюкзачками.Удивило, что Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины,



Это популярные сейчас секс-туры



Выходит немецкие семьи - я писал о немцах лет 30, путешествующих с женами и - я видел - с одним ребёнком - летали в Турцию на секс-туры.

Это диагноз... Бедные дельфины... Мне жалко киевлян: представляете, кто вам отливает фундаменты домов?

