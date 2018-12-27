Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:А если зашли на ветку о зарубежной недвижимости, которую лично я придумал и которую лично я веду, то пишите о зарубежной недвижимости.
А я и пишу исключительно по поводу недвижимости, строительства и инвестиций в строительство. Если вам не нравятся мои источники или мои заключения, то это ваши проблемы
akurt написав:Все просто: даже подсобник на стройке понимает простые команды, простые надписи, простые заголовки. Попробуйте, уверен, что у вас получится.
Вы работали подсобником на стройке что так уверенно об этом пишите?
akurt написав:P.S. Я никого не унижаю, я пишу о своих впечатлениях. Это я придумал эту ветку. Вот они такие, эти впечатления, да.
С этим не соглашусь, и не я один. Или когда вы меня, инженера,называете маляр-штукатур, это комплимент или юмор?
akurt написав:Удивил полный самолёт из Стамбула во Львов, контингент очень разный. Удивило обилие граждан Германии, все в возрасте 30 примерно лет с рюкзачками. Удивило, что Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины,
shapo написав:государство Турция строит рискованные дорогие ,медленно окупающиеся инфраструктурные проекты исключительно за свой счет,т.е. налогов,займов и пр. и чем это чревато в ближайшем будущем.
я то думаю, чому в Україні біда з дорогами (і дурнями теж, але то інша історія), виявляється, що це рисковані інвестиції, які чреваті в майбутньому (кумедне слово таке, чреваті - не знаю як то українською, ганебні, може)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
djbnd777 написав:от Вы молодец! читающие эту ветку должны быть благодарны хотя бы за то, что даете бесплатные советы, как можно выживать и выживать хорошо, если вдруг что, а у тебя, кроме квартиры ничего нет. Читаю Вашу ветку с удовольствием, хотя меня и назначил кто-то очередной вашей учеткой. ну то такое.. У меня вопрос: как собачка пересекает границу, путешествуя с Вами через 2 или 3 границы?, как решаются вопросы с ветеринарами?
В мене інше питання, не про собачку. Як в Турції із медичним страхуванням і обслуговуванням іноземців. Ось купив я для себе прелєсць, отримав ПМЖ в Турції (до речі, що для цього тре?) і вирішив доживати віку на пенсії. А старість, як кажуть, не радість. Як бути?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
shapo написав:государство Турция строит рискованные дорогие ,медленно окупающиеся инфраструктурные проекты исключительно за свой счет,т.е. налогов,займов и пр. и чем это чревато в ближайшем будущем.
я то думаю, чому в Україні біда з дорогами (і дурнями теж, але то інша історія), виявляється, що це рисковані інвестиції, які чреваті в майбутньому (кумедне слово таке, чреваті - не знаю як то українською, ганебні, може)
Вначале разберитесь что такое рискованные инфраструктурные проекты в Турции, а потом начинайте острить
djbnd777 написав:от Вы молодец! читающие эту ветку должны быть благодарны хотя бы за то, что даете бесплатные советы, как можно выживать и выживать хорошо, если вдруг что, а у тебя, кроме квартиры ничего нет. Читаю Вашу ветку с удовольствием, хотя меня и назначил кто-то очередной вашей учеткой. ну то такое.. У меня вопрос: как собачка пересекает границу, путешествуя с Вами через 2 или 3 границы?, как решаются вопросы с ветеринарами?
В мене інше питання, не про собачку. Як в Турції із медичним страхуванням і обслуговуванням іноземців. Ось купив я для себе прелєсць, отримав ПМЖ в Турції (до речі, що для цього тре?) і вирішив доживати віку на пенсії. А старість, як кажуть, не радість. Як бути?
Акурт писал, что купил страховку за 200 баксов на год на человека, если не ошибаюсь и покрытие там ого-го. Может отпишется еще, вроде тот его пост удалили.
Мне кажется, тот мой пост не удаляли - и он есть страниц 10 назад. Чего его удалять? Там нет ничего особенного...
Мне приятно отметить, что заданы очень актуальные и важные вопросы: и о собаках, и о здоровье ЗА КОРДОНОМ. Напишу про здоровье. Тема просто горячая дня. Муж племянницы - 50 лет - парень из села - экологически чистое место вдали от городов - перенес позавчера 6-ю уже операцию, и сеансов 10 химиотерапии, семья уже разорена до трусов, метастазы вылавливют то в легких, то в кишечнике, то в печени. Мрак полный. Хотя выглядит еще не так, как Фредди Меркьюри. Как бы даже и нормально выглядит.
Нигде в мире - кроме - кажется - Норвегии - где налоги составляют до 60 процентов зарплаты - нет ничего медицински-бесплатного. Нигде. Один из сыновей с понедельника перешел работать в одну из самых известных в мире компаний (расположена в США - ее программными продуктами пользуются и в Украине, и в Турции) - так при приеме на работу ему предложили выбрать один из 5-ти вариантов страхования за счет фирмы. Точно не знаю, какой он выбрал. Но Медстрахование платное у него есть. Просто платит фирма. Ждёте бесплатного? Ждите. В Турции все 100 процентов населения ПЛАТЯТ за медицинское страхование. Исключения: - социальный пакет работающего в приличной компании - покрывает все случаи и ОБЯЗАТЕЛЬНО страхование жены (!!!) - медстрахование всех детей до 16 лет - за счет государства. Все - даже самые сложные операции - за счет государства. Разговаривал пару-тройку дней назад с мамой ребенка 3-х лет - наша украинка - замужем за турком, у ребенка обнаружили водянку яичка: одно яйцо как персик размером. Какой -то там канал после рождения не закрылся... Мама пришла на прием к врачу, тот посмотрел, диагноз поставил, сразу назначили День операции под общим наркозом (!!!). Заодно предложили сделать обрезание. Папа - турок был против, говоря, что в Коране ничего про обрезание не было написано. Но наша украинская мама сказала: "Назвался груздем - полезай в лукошко!" - мальчику - раз операция под общим наркозом - сделали и то, и другое. Причем операция по обрезанию оказалась и хлопотнее, и проблемнее, а вот то, где разрезали мальчику живот и какой-то там канал зашили - вообще без проблем - нитки саморассасывающиеся, шов заклеили клеем. - Это все на фоне того, что мой приятель служит офицером - двое детей - один - старший - пришел со школы - не помыл руки - попал еще в прошлом году в больницу - лежит до сих пор с жутким диагнозом "Васкулит" - папа и мама уже отнесли врачам 1500 долларов США, ребенок еще не вылечен. Ребенок и мама в больнице на этот день. Представляю, какие гадости на меня напишут пседостроители типа shapo, который никак не успокоится, и ещё (удалено автором, который перекрестился)...
- так вот, в самом деле - для получения ВНЖ в Турции вы обязаны заключить Договор медицинского страхования для иностранцев и оригинал предъявить в Миграционной службе. Вот фотокопия моего Полиса. Там вторая колонка - ограничения если вы обратились в некую неизвестную частную клинику, с которой у страховой компании нет Договора. В самом деле - такие 2 (два) Договора с почти полным покрытием всех случаев без исключения - нам с женой обошелся в 1200 лир или на день платежа в 200 долларов. На 1 год. Считайте 5 600 гривен на год на двоих. Покрывается всё, в том числе лечение в стационаре полностью, любые операции, вызов Скорой помощи, исключений по диагнозам - как видите из таблицы - нет. А вот анализы, рентген и лекарства (по рецептам врача) - покрываются на сумму в 60 процентов. Пока не пользовались - перекрещусь. - перекрещусь еще раз - чисто для информации - абсолютно всё лечение больных раком в Турции полностью покрывается государством. До копейки. Закон такой...
Меня вчера просили узнать по поводу лечения детей с аутизмом в Турции. Узнаю. Беда такая в семье простого водилы из UBER во Львове... Аутизм у парня...
Технология использования Медстраховки такая: приходите в ЛЮБУЮ больницу - там регистратура - предъявляете только номер Договора страхования и говорите, что и как у Вас болит. Проверяют по Базе данных Договор и направляют на лечение. Всё.
P.S. Оригинальности нашего друга shapo не перестою удивляться. Более 200-х сообщений на ветке "Обговорення статей" - и все о политике. Сэр Черчилль ты наш... Оттуда Черчилля выгнали в шею - поселился Черчилль-строитель с кельмой здесь, на ветке по недвижимости за рубежом...
Зацените оригинал и комментарий. Вот казалось бы, что можно высосать из простого без всяких подвохов, намёков и подтекстов информационного сообщения о полном авиасалоне самолета рейса Стамбул-Львов? (для справки - самолету Boeing 737 Next Gen - MSN 62687 - TC-CRB всего 2,5 года. На фото -вылет из Анталии на Стамбул 9 января).
Лично я написал про полет самолетом только потому что реально удивил забитый до отказа салон рейса "Стамбул-Львов" (это при том, что авиакомпания Ernest с 21 января отменяет почти все авиарейсы из Львова в Италию - самолеты летают пустые) и невероятно разный контингент по составу - пассажиры - граждане всех стран, но как-то заметнее были ухоженные и спортивно-подтянутые немцы.
shapo написав:
akurt написав:Удивил полный самолёт из Стамбула во Львов, контингент очень разный. Удивило обилие граждан Германии, все в возрасте 30 примерно лет с рюкзачками. Удивило, что Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины,
Это популярные сейчас секс-туры
Выходит немецкие семьи - я писал о немцах лет 30, путешествующих с женами и - я видел - с одним ребёнком - летали в Турцию на секс-туры.
Страховка этот клинический случай не покрывает... Перекрещусь... Сэр Черчиль-строитель - пишите исчо, Вы ветку держите в ТОПе, а, как известно, я зарабатываю на трафике, мои доходы только удваиваются и утраиваются.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
shapo написав:государство Турция строит рискованные дорогие ,медленно окупающиеся инфраструктурные проекты исключительно за свой счет,т.е. налогов,займов и пр. и чем это чревато в ближайшем будущем.
я то думаю, чому в Україні біда з дорогами (і дурнями теж, але то інша історія), виявляється, що це рисковані інвестиції, які чреваті в майбутньому (кумедне слово таке, чреваті - не знаю як то українською, ганебні, може)
Вначале разберитесь что такое рискованные инфраструктурные проекты в Турции, а потом начинайте острить
Недавно мы писали о том, что Украина получила первые американские тепловозы General Electric. Но на днях один из них не справился с реалиями отечественной железной дороги.
Как пишет в Facebook бывший заместитель министра транспорта и инфраструктуры, советник главы "Укравтодора" Александр Кава, произошло это 3 января на участке "Волноваха - Камыш-Заря" (Донецкая и Запорожская области). Он «забуксовал» с поездом весом всего лишь 3768 тонн. Пришлось звать на подмогу старый состав.
«Таким образом, чтобы перевезти равное количество грузов на участке "Волноваха - Камыш-Заря", используя тепловозы GE ТЭ33АС, требуется выполнить большее количество рейсов по сравнению с использованием старых тепловозов 2ТЭ116. Соответственно, необходимо большее количество локомотивов, а также большее количество локомотивных бригад», - подытожил советник главы ведомства.
=== поки набирав текст, відбулося відключення електроенергії, чергова перемога.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.