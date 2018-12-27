Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:18

исключений по диагнозам - как видите из таблицы - нет.

shapo написав: akurt написав: Удивил полный самолёт из Стамбула во Львов, контингент очень разный. Удивило обилие граждан Германии, все в возрасте 30 примерно лет с рюкзачками.

Удивило, что Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины, Удивил полный самолёт из Стамбула во Львов,Удивило обилие граждан Германии, все в возрасте 30 примерно лет с рюкзачками.Удивило, что Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины,

Это популярные сейчас секс-туры

Мне кажется, тот мой пост не удаляли - и он есть страниц 10 назад.Чего его удалять?Там нет ничего особенного...и о собаках, и о здоровье ЗА КОРДОНОМ.Напишу про здоровье.Тема просто горячая дня.Муж племянницы - 50 лет - парень из села - экологически чистое место вдали от городов - перенес позавчера 6-ю уже операцию, и сеансов 10 химиотерапии, семья уже разорена до трусов, метастазы вылавливют то в легких, то в кишечнике, то в печени.Мрак полный.Хотя выглядит еще не так, как Фредди Меркьюри. Как бы даже и нормально выглядит.Нигде в мире - кроме - кажется - Норвегии - где налоги составляют до 60 процентов зарплаты - нет ничего медицински-бесплатного.Нигде. Один из сыновей с понедельника перешел работать в одну из самых известных в мире компаний (расположена в США - ее программными продуктами пользуются и в Украине, и в Турции) - так при приеме на работу ему предложили выбрать один из 5-ти вариантов страхования за счет фирмы. Точно не знаю, какой он выбрал. Но Медстрахование платное у него есть. Просто платит фирма.Ждёте бесплатного?Ждите.В Турции все 100 процентов населенияИсключения:- социальный пакет работающего в приличной компании - покрывает все случаи- медстрахование всех детей до 16 лет -Все - даже самые сложные операции - за счет государства. Разговаривал пару-тройку дней назад с мамой ребенка 3-х лет - наша украинка - замужем за турком, у ребенка обнаружили водянку яичка: одно яйцо как персик размером. Какой -то там канал после рождения не закрылся... Мама пришла на прием к врачу, тот посмотрел, диагноз поставил, сразу назначили День операции под общим наркозом (!!!). Заодно предложили сделать обрезание. Папа - турок был против, говоря, что в Коране ничего про обрезание не было написано. Но наша украинская мама сказала: "Назвался груздем - полезай в лукошко!" - мальчику - раз операция под общим наркозом - сделали и то, и другое. Причем операция по обрезанию оказалась и хлопотнее, и проблемнее, а вот то, где разрезали мальчику живот и какой-то там канал зашили - вообще без проблем - нитки саморассасывающиеся, шов заклеили клеем.- Это все на фоне того, что мой приятель служит офицером - двое детей - один - старший - пришел со школы - не помыл руки - попал еще в прошлом году в больницу - лежит до сих пор с жутким диагнозом "Васкулит" - папа и мама уже отнесли врачамребенок еще не вылечен. Ребенок и мама в больнице на этот день.Представляю, какие гадости на меня напишут пседостроители типа, который никак не успокоится, и ещё (удалено автором, который перекрестился)...- так вот, в самом деле - для получения ВНЖ в Турциии оригинал предъявить в Миграционной службе.Вот фотокопия моего Полиса. Там вторая колонка - ограничения если вы обратились в некую неизвестную частную клинику, с которой у страховой компании нет Договора.В самом деле - такие 2 (два) Договора с почти полным покрытием всех случаев без исключения - нам с женой обошелся в 1200 лир или на день платежа в 200 долларов. На 1 год.Считайте 5 600 гривен на год на двоих.Покрывается всё, в том числе лечение в стационаре полностью, любые операции, вызов Скорой помощи,А вот анализы, рентген и лекарства (по рецептам врача) - покрываются на сумму в 60 процентов.Пока не пользовались - перекрещусь.- перекрещусь еще раз - чисто для информации - абсолютно всё лечение больных раком в Турции полностью покрывается государством. До копейки. Закон такой...Меня вчера просили узнать по поводу лечения детей с аутизмом в Турции. Узнаю. Беда такая в семье простого водилы из UBER во Львове... Аутизм у парня...Технология использования Медстраховки такая: приходите в ЛЮБУЮ больницу - там регистратура - предъявляете только номер Договора страхования и говорите, что и как у Вас болит.Проверяют по Базе данных Договор и направляют на лечение.Всё.Оригинальности нашего другане перестою удивляться.Более 200-х сообщений на ветке "Обговорення статей" - и все о политике. Сэр Черчилль ты наш...Оттуда Черчилля выгнали в шею - поселился Черчилль-строитель с кельмой здесь, на ветке по недвижимости за рубежом...Зацените оригинал и комментарий. Вот казалось бы, что можно высосать из простого без всяких подвохов, намёков и подтекстов информационного сообщения о полном авиасалоне самолета рейса Стамбул-Львов?(для справки - самолету Boeing 737 Next Gen - MSN 62687 - TC-CRB всего 2,5 года. На фото -вылет из Анталии на Стамбул 9 января).Лично я написал про полет самолетом только потому что реально удивил забитый до отказа салон рейса "Стамбул-Львов" (это при том, что авиакомпания Ernest с 21 января отменяет почти все авиарейсы из Львова в Италию - самолеты летают пустые) и невероятно разный контингент по составу - пассажиры - граждане всех стран, но как-то заметнее были ухоженные и спортивно-подтянутые немцы.Выходит немецкие семьи - я писал о немцах лет 30, путешествующих с женами и - я видел - с одним ребёнком - летали в Турцию на секс-туры.Страховка этот клинический случай не покрывает...Перекрещусь...Сэр Черчиль-строитель - пишите исчо, Вы ветку держите в ТОПе, а, как известно, я зарабатываю на трафике, мои доходы только удваиваются и утраиваются.