Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:А если зашли на ветку о зарубежной недвижимости, которую лично я придумал и которую лично я веду, то пишите о зарубежной недвижимости.
А я и пишу исключительно по поводу недвижимости, строительства и инвестиций в строительство. Если вам не нравятся мои источники или мои заключения, то это ваши проблемы
akurt написав:Все просто: даже подсобник на стройке понимает простые команды, простые надписи, простые заголовки. Попробуйте, уверен, что у вас получится.
Вы работали подсобником на стройке что так уверенно об этом пишите?
akurt написав:P.S. Я никого не унижаю, я пишу о своих впечатлениях. Это я придумал эту ветку. Вот они такие, эти впечатления, да.
С этим не соглашусь, и не я один. Или когда вы меня, инженера,называете маляр-штукатур, это комплимент или юмор?
akurt написав:Удивил полный самолёт из Стамбула во Львов, контингент очень разный. Удивило обилие граждан Германии, все в возрасте 30 примерно лет с рюкзачками. Удивило, что Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины,
shapo написав:государство Турция строит рискованные дорогие ,медленно окупающиеся инфраструктурные проекты исключительно за свой счет,т.е. налогов,займов и пр. и чем это чревато в ближайшем будущем.
я то думаю, чому в Україні біда з дорогами (і дурнями теж, але то інша історія), виявляється, що це рисковані інвестиції, які чреваті в майбутньому (кумедне слово таке, чреваті - не знаю як то українською, ганебні, може)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
djbnd777 написав:от Вы молодец! читающие эту ветку должны быть благодарны хотя бы за то, что даете бесплатные советы, как можно выживать и выживать хорошо, если вдруг что, а у тебя, кроме квартиры ничего нет. Читаю Вашу ветку с удовольствием, хотя меня и назначил кто-то очередной вашей учеткой. ну то такое.. У меня вопрос: как собачка пересекает границу, путешествуя с Вами через 2 или 3 границы?, как решаются вопросы с ветеринарами?
В мене інше питання, не про собачку. Як в Турції із медичним страхуванням і обслуговуванням іноземців. Ось купив я для себе прелєсць, отримав ПМЖ в Турції (до речі, що для цього тре?) і вирішив доживати віку на пенсії. А старість, як кажуть, не радість. Як бути?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
shapo написав:государство Турция строит рискованные дорогие ,медленно окупающиеся инфраструктурные проекты исключительно за свой счет,т.е. налогов,займов и пр. и чем это чревато в ближайшем будущем.
я то думаю, чому в Україні біда з дорогами (і дурнями теж, але то інша історія), виявляється, що це рисковані інвестиції, які чреваті в майбутньому (кумедне слово таке, чреваті - не знаю як то українською, ганебні, може)
Вначале разберитесь что такое рискованные инфраструктурные проекты в Турции, а потом начинайте острить
djbnd777 написав:от Вы молодец! читающие эту ветку должны быть благодарны хотя бы за то, что даете бесплатные советы, как можно выживать и выживать хорошо, если вдруг что, а у тебя, кроме квартиры ничего нет. Читаю Вашу ветку с удовольствием, хотя меня и назначил кто-то очередной вашей учеткой. ну то такое.. У меня вопрос: как собачка пересекает границу, путешествуя с Вами через 2 или 3 границы?, как решаются вопросы с ветеринарами?
В мене інше питання, не про собачку. Як в Турції із медичним страхуванням і обслуговуванням іноземців. Ось купив я для себе прелєсць, отримав ПМЖ в Турції (до речі, що для цього тре?) і вирішив доживати віку на пенсії. А старість, як кажуть, не радість. Як бути?
Акурт писал, что купил страховку за 200 баксов на год на человека, если не ошибаюсь и покрытие там ого-го. Может отпишется еще, вроде тот его пост удалили.
Мне кажется, тот мой пост не удаляли - и он есть страниц 10 назад. Чего его удалять? Там нет ничего особенного...
Мне приятно отметить, что заданы очень актуальные и важные вопросы: и о собаках, и о здоровье ЗА КОРДОНОМ. Напишу про здоровье. Тема просто горячая дня. Муж племянницы - 50 лет - парень из села - экологически чистое место вдали от городов - перенес позавчера 6-ю уже операцию, и сеансов 10 химиотерапии, семья уже разорена до трусов, метастазы вылавливют то в легких, то в кишечнике, то в печени. Мрак полный. Хотя выглядит еще не так, как Фредди Меркьюри. Как бы даже и нормально выглядит.
Нигде в мире - кроме - кажется - Норвегии - где налоги составляют до 60 процентов зарплаты - нет ничего медицински-бесплатного. Нигде. Один из сыновей с понедельника перешел работать в одну из самых известных в мире компаний (расположена в США - ее программными продуктами пользуются и в Украине, и в Турции) - так при приеме на работу ему предложили выбрать один из 5-ти вариантов страхования за счет фирмы. Точно не знаю, какой он выбрал. Но Медстрахование платное у него есть. Просто платит фирма. Ждёте бесплатного? Ждите. В Турции все 100 процентов населения ПЛАТЯТ за медицинское страхование. Исключения: - социальный пакет работающего в приличной компании - покрывает все случаи и ОБЯЗАТЕЛЬНО страхование жены (!!!) - медстрахование всех детей до 16 лет - за счет государства. Все - даже самые сложные операции - за счет государства. Разговаривал пару-тройку дней назад с мамой ребенка 3-х лет - наша украинка - замужем за турком, у ребенка обнаружили водянку яичка: одно яйцо как персик размером. Какой -то там канал после рождения не закрылся... Мама пришла на прием к врачу, тот посмотрел, диагноз поставил, сразу назначили День операции под общим наркозом (!!!). Заодно предложили сделать обрезание. Папа - турок был против, говоря, что в Коране ничего про обрезание не было написано. Но наша украинская мама сказала: "Назвался груздем - полезай в лукошко!" - мальчику - раз операция под общим наркозом - сделали и то, и другое. Причем операция по обрезанию оказалась и хлопотнее, и проблемнее, а вот то, где разрезали мальчику живот и какой-то там канал зашили - вообще без проблем - нитки саморассасывающиеся, шов заклеили клеем. - Это все на фоне того, что мой приятель служит офицером - двое детей - один - старший - пришел со школы - не помыл руки - попал еще в прошлом году в больницу - лежит до сих пор с жутким диагнозом "Васкулит" - папа и мама уже отнесли врачам 1500 долларов США, ребенок еще не вылечен. Ребенок и мама в больнице на этот день. Представляю, какие гадости на меня напишут пседостроители типа shapo, который никак не успокоится, и ещё (удалено автором, который перекрестился)...
- так вот, в самом деле - для получения ВНЖ в Турции вы обязаны заключить Договор медицинского страхования для иностранцев и оригинал предъявить в Миграционной службе. Вот фотокопия моего Полиса. Там вторая колонка - ограничения если вы обратились в некую неизвестную частную клинику, с которой у страховой компании нет Договора. В самом деле - такие 2 (два) Договора с почти полным покрытием всех случаев без исключения - нам с женой обошелся в 1200 лир или на день платежа в 200 долларов. На 1 год. Считайте 5 600 гривен на год на двоих. Покрывается всё, в том числе лечение в стационаре полностью, любые операции, вызов Скорой помощи, исключений по диагнозам - как видите из таблицы - нет. А вот анализы, рентген и лекарства (по рецептам врача) - покрываются на сумму в 60 процентов. Пока не пользовались - перекрещусь. - перекрещусь еще раз - чисто для информации - абсолютно всё лечение больных раком в Турции полностью покрывается государством. До копейки. Закон такой...
Меня вчера просили узнать по поводу лечения детей с аутизмом в Турции. Узнаю. Беда такая в семье простого водилы из UBER во Львове... Аутизм у парня...
Технология использования Медстраховки такая: приходите в ЛЮБУЮ больницу - там регистратура - предъявляете только номер Договора страхования и говорите, что и как у Вас болит. Проверяют по Базе данных Договор и направляют на лечение. Всё.
P.S. Оригинальности нашего друга shapo не перестою удивляться. Более 200-х сообщений на ветке "Обговорення статей" - и все о политике. Сэр Черчилль ты наш... Оттуда Черчилля выгнали в шею - поселился Черчилль-строитель с кельмой здесь, на ветке по недвижимости за рубежом...
Зацените оригинал и комментарий. Вот казалось бы, что можно высосать из простого без всяких подвохов, намёков и подтекстов информационного сообщения о полном авиасалоне самолета рейса Стамбул-Львов? (для справки - самолету Boeing 737 Next Gen - MSN 62687 - TC-CRB всего 2,5 года. На фото -вылет из Анталии на Стамбул 9 января).
Лично я написал про полет самолетом только потому что реально удивил забитый до отказа салон рейса "Стамбул-Львов" (это при том, что авиакомпания Ernest с 21 января отменяет почти все авиарейсы из Львова в Италию - самолеты летают пустые) и невероятно разный контингент по составу - пассажиры - граждане всех стран, но как-то заметнее были ухоженные и спортивно-подтянутые немцы.
shapo написав:
akurt написав:Удивил полный самолёт из Стамбула во Львов, контингент очень разный. Удивило обилие граждан Германии, все в возрасте 30 примерно лет с рюкзачками. Удивило, что Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины,
Это популярные сейчас секс-туры
Выходит немецкие семьи - я писал о немцах лет 30, путешествующих с женами и - я видел - с одним ребёнком - летали в Турцию на секс-туры.
Страховка этот клинический случай не покрывает... Перекрещусь... Сэр Черчиль-строитель - пишите исчо, Вы ветку держите в ТОПе, а, как известно, я зарабатываю на трафике, мои доходы только удваиваются и утраиваются.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
shapo написав:государство Турция строит рискованные дорогие ,медленно окупающиеся инфраструктурные проекты исключительно за свой счет,т.е. налогов,займов и пр. и чем это чревато в ближайшем будущем.
я то думаю, чому в Україні біда з дорогами (і дурнями теж, але то інша історія), виявляється, що це рисковані інвестиції, які чреваті в майбутньому (кумедне слово таке, чреваті - не знаю як то українською, ганебні, може)
Вначале разберитесь что такое рискованные инфраструктурные проекты в Турции, а потом начинайте острить
Недавно мы писали о том, что Украина получила первые американские тепловозы General Electric. Но на днях один из них не справился с реалиями отечественной железной дороги.
Как пишет в Facebook бывший заместитель министра транспорта и инфраструктуры, советник главы "Укравтодора" Александр Кава, произошло это 3 января на участке "Волноваха - Камыш-Заря" (Донецкая и Запорожская области). Он «забуксовал» с поездом весом всего лишь 3768 тонн. Пришлось звать на подмогу старый состав.
«Таким образом, чтобы перевезти равное количество грузов на участке "Волноваха - Камыш-Заря", используя тепловозы GE ТЭ33АС, требуется выполнить большее количество рейсов по сравнению с использованием старых тепловозов 2ТЭ116. Соответственно, необходимо большее количество локомотивов, а также большее количество локомотивных бригад», - подытожил советник главы ведомства.
=== поки набирав текст, відбулося відключення електроенергії, чергова перемога.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
akurt написав:Представляю, какие гадости на меня напишут пседостроители типа shapo, который никак не успокоится, и ещё (удалено автором, который перекрестился)... P.S. Оригинальности нашего друга shapo не перестою удивляться. Более 200-х сообщений на ветке "Обговорення статей" - и все о политике. Сэр Черчилль ты наш... Оттуда Черчилля выгнали в шею - поселился Черчилль-строитель с кельмой здесь, на ветке по недвижимости за рубежом... Лично я написал про полет самолетом только потому что реально удивил забитый до отказа салон рейса "Стамбул-Львов" (это при том, что авиакомпания Ernest с 21 января отменяет почти все авиарейсы из Львова в Италию - самолеты летают пустые) и невероятно разный контингент по составу - пассажиры - граждане всех стран, но как-то заметнее были ухоженные и спортивно-подтянутые немцы. Удивило, что Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины, Выходит немецкие семьи - я писал о немцах лет 30, путешествующих с женами и - я видел - с одним ребёнком - летали в Турцию на секс-туры. Страховка этот клинический случай не покрывает... Перекрещусь... Сэр Черчиль-строитель - пишите исчо, Вы ветку держите в ТОПе, а, как известно, я зарабатываю на трафике, мои доходы только удваиваются и утраиваются.
Несмотря на предупреждения о том, что хамства в свой адрес я терпеть не намерен и буду отвечать тем же нашему бывшему преподавателю украинского вуза якобы сделавшему из воздуха деньги в Украине и теперь обучающего посетителей этого форума как их тратить в благословенной стране с орущими муэдзинами и обрезанными собственными матерями-украинками детьми . Юлдаш по обыкновению передергивает т.к. писал я вовсе не о его рейсе из Стамбула во Львов, а о Турция наладила авиамост почти из всех городов Украины, . Не просветит ли рекламный агент турецкой недвижимости что забыли турки почти во всех городах Украины? Строительные турецкие компании исчезли уже лет 5. Есть дорожники из Турции по Обуховской трассе,но для них даже один рейс в Киев не стоит делать. А вот по тому что вижу иногда в Борисполе могу согласиться с https://news.rambler.ru/ukraine/3996300 ... ev-i-lvov/ ,https://vesti-ukr.com/strana/265182-v-rade-pozhalovalis-chto-ukraina-eto-syrevoj-pridatok-hde-syre-ne-tolko-les-jantar-i-chernozem-no-i-zhenshchiny В Раде пожаловались, что Украина – это "сырьевой придаток, где сырьем стали еще и женщины-
По поводу тепловозов я держу руку на пульсе с нашими крутыми железнодорожниками, которые в том числе занимаются и ремонтом старых наших тепловозов. Ох, нeпросто там с этими тепловозами General Electric. Как оказалось, все они прибыли не из США, а из Казахстана, где собираются на заводе казахами. А 50% акций завода принадлежит РФ. Мне в жизни, оказывается повезло: я в свое время несколько раз побывал в цехах Ворошиловградского тепловозостроительного завода, где собирали самые наши известные тепловозы, и в цехах Новочеркасского электровозостроительного завода. Мацал и тепловозы, и электровозы в сборочных цехах руками. Да, так вот, все непросто с этими тепловозами, якобы американскими...
ГАВ-ГАВ, АБО, УКРАЇНЕЦЬ, НЕ ПРОГАВ!
Автор не те, щоби завзятий собаковод, але тримаю вже другого собаку. Першого особисто віз із Москви в картонній коробці в потягу. Подарували собаку жіночої статі куми рідного брата – вони їх розводили на продаж - породиста с_ука Ердельтер"єр. Кумедна забавка: треба було її стригти та вищипувати волосся. Тоді ставала красивою. Вона мандрувала зі мною і в тролейбусі, і автівці на море, і бігала слідом, коли я їхав ровером. Спала в квартирі виключно під нашим із жінкою двоспальним ліжком. Під час сексу володарів ліжка завжди замовкала і не ворушилася. Весь інший час трохи позіхала... За кордоном не була.
Другий собака - лабрадор, від дуже гарних батьків, має 2 золоті медалі та якісь там сертифікати. Народжена в українському Севастополі, звідти й вивезена. Їй вже більше 10 років. Член родини. Мандрує із нами весь час. Шановне панство! До вас звертаюся я! Якщо можете не тримати собаку, не купувати її - не тримайте і не купуйте. Клопітка то справа: утримувати собаку. Лікування, корм, утримання під час поїздок... Хай Бог милує. Купіть іграшку "Собака". Буде краще. Ну а я вже "попав" то що ж робити...
Щоби вивезти собаку за кордон майже нічого особливого робити не треба. 1. На собаку треба оформити Паспорт. За новими Законами України паспорт вам безкоштовно, тобто за 200 гривень, видадуть та випишуть у вашій місцевій ветеринарній державній адміністрації, є така в кожному місті. Адресу знайдете в інтернеті. 2. Щоби паспорт видали, треба пред’явити докази того, що собака на хвора на собачій сказ. Тут кумедна ситуація: Сертифікат про те видає - вдумайтеся як хлопці гарно влаштувалися - тільки одна єдина на всю найбільшу в Європі країну - Україну - контора - в Києві. Тільки вона. От корупція так корупція: будь яка ветеринарна клініка повинна із вуха собаки взяти кроплю крові та відправити якимось чином у Київ ТІЛЬКИ у ту "лабоХраторію" - там буцім-то найкращі лікарі вивчають ту кроплю крові і секретарка на комп’ютері вбиває дані собачки на бланку із водяними знаками висновок, що того зла немає. ОДНА ЄДИНА НА ВСЮ УКРАЇНУ ЛАБОРАТОРІЯ. І послуги її вартують у цінах 2016 року 150 доларів (!!!). Пан Долярчик! Вам такі прибутки і не снилися. Просто з повітря. Просто як в старі середньовічні часи монахи-ченці видавали за гроші індульгенції про відпущення гріхів, так і тут - хтось дуже-дуже добре організував ту справу і через Народних депутатів проштохнув десь Закон, щоби гроші несли тільки до них. Круто! Кормиться з того якась родина якогось народного - хі-хі - депутата. 3. На цьому погане закінчується. Ту індульгенцію треба купити у монахів-ченців один раз. далі просто показуєте ту індульгенцію - монахи-ченці потурбувалися, щоби її приймали всюди та все, робити раз на рік щеплення - про те ставлять відмітку у паспорті собаки. 4. Сама кумедна ситуація відбувається не в будь-якій європейській країні, а в Україні - щоби вивезти собаку за кордон, треба за 3 дні поїхати у Державну ветеринарну службу, де чиновник всього за 100 гривень, які негайно покладе у карман, випише довідку, що собака здорова, хоч він її і в очі не бачив. Із цією довідкою треба приїхати в найближчий аеропорт - шановне панство і не підозрює, скільки кумедних чиновників утримує держава Україна - в кожному аеропорті сидить у затишному кабінеті спеціальний чиновник, який подивиться паспорт собаки, перевірить наявність вживленного в шию електронного чипа і випише довідку для митниці про вивезення собаки за кордон. Послуга платна - правда - дешево - десь там 20-30 гривень. Що інтересно, оплату прийме тільки каса пана Ріната Ахметова - володаря самих крутих готелів у Туреччині, і плата за приймання оплати послуг державного чиновника буде перевищувати плату послуг того державного чиновника. Теж круто організовано - мимо пана Ахмєтова жодна копійка не повинна проскочити мимо. 5. Після оплати чиновник в аеропорту видає дозвіл на вивезення собаки. І йде грітися до себе в затишний кабінет пити каву та гратися в iPhone. 6. Саме кумедне далі - всі ті папірці ні на українському кордоні, ні не будь-якому іншому в Європі НІХТО НЕ ДИВИТЬСЯ, НЕ ЧИТАЄ І НЕ ВИМАГАЄ. Казали люди, що якщо везете собачку маненьку - масою до 8 кг в салоні літака, то деякі авіакомпанії вимагають показати паспорт та той сертифікат за 150 доларів. 7. Моя собака середніх розмірів вагою в 40 кг мандрує у багажнику мого позашляховика. На кордоні Румунії, Болгарії, Туреччини або нічого не питають взагалі, або просять показати Паспорт собаки - ось і все. 1 вересня під час перетину кордону Болгарія-Туреччина турецький прикордонник попередив, що з 1 жовтня із собаками можна перетинати кордон не будь-де, а у названому ним місці на кордоні "Туреччина-Болгарія" - я подивився карту - ніякого "гака" робити не треба, просто перетнути треба буде кордон в іншому місці.
БІЗНЕСОВА ПОРАДА ФОРУМЧАНАМ - ЯК ЗАРОБИТИ КУПУ ГРОШЕЙ НА СОБАКАХ (текст буде)
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).