flyman написав:просвітіть, ато тут рехворматори в GE купили на ярд нічкемних баксів кучу нікому не нужних паровозів, один з яких не дотягнув з Волновахи до сусіднього пгт
Недавно мы писали о том, что Украина получила первые американские тепловозы General Electric. Но на днях один из них не справился с реалиями отечественной железной дороги.
Кому что, а вшивому баня.
Я разве писал о украинских дорогах и тепловозах?
Если у вас это болит и у вас гаснет свет, то это в другую ветку.
Если есть что написать о проекте канала Стамбул, который призван соединить Чёрное море с Мраморным и обеспечить альтернативный судоходный маршрут к Босфору пишите.