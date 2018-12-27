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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 239240241242
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:26

  shapo написав:Вначале разберитесь что такое рискованные инфраструктурные проекты в Турции, а потом начинайте острить


  flyman написав:просвітіть, ато тут рехворматори в GE купили на ярд нічкемних баксів кучу нікому не нужних паровозів, один з яких не дотягнув з Волновахи до сусіднього пгт
Недавно мы писали о том, что Украина получила первые американские тепловозы General Electric. Но на днях один из них не справился с реалиями отечественной железной дороги.


Кому что, а вшивому баня.
Я разве писал о украинских дорогах и тепловозах?
Если у вас это болит и у вас гаснет свет, то это в другую ветку.
Если есть что написать о проекте канала Стамбул, который призван соединить Чёрное море с Мраморным и обеспечить альтернативный судоходный маршрут к Босфору пишите.
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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