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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:26
shapo написав:
Вначале разберитесь что такое рискованные инфраструктурные проекты в Турции, а потом начинайте острить
flyman написав:
просвітіть, ато тут рехворматори в GE купили на ярд нічкемних баксів кучу нікому не нужних паровозів, один з яких не дотягнув з Волновахи до сусіднього пгт
Недавно мы писали о том, что Украина получила первые американские тепловозы General Electric. Но на днях один из них не справился с реалиями отечественной железной дороги.
Кому что, а вшивому баня.
Я разве писал о украинских дорогах и тепловозах?
Если у вас это болит и у вас гаснет свет, то это в другую ветку.
Если есть что написать о проекте канала Стамбул, который призван соединить Чёрное море с Мраморным и обеспечить альтернативный судоходный маршрут к Босфору пишите.
В игноре Kart, Sommer
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shapo
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:58
БІЗНЕСОВА ПОРАДА ФОРУМЧАНАМ - ЯК ЗАРОБИТИ КУПУ ГРОШЕЙ НА СОБАКАХ
Багато людей або не мають роботи, або шукають її.
Або просто не хочуть їздити на роботу за 4 167 гривень грязними на місяць.
Є один варіянт, як заробитти гроші, сидячі вдома, і майже нічого не треба робити.
Це - взяти на утримання собаку на кілька днів, або на тиждень і більше від таких собаковолодарів, як я.
Ось така арифметика:
- віддати собаку на "перетримку" - беруть 100-150 гривень на добу. В Туреччині на цьому спеціалізуються "наші" - бо турки зазвичай зовсім не утримують собак. "Наші" беруть 25-45 лір на добу. Це та сама ціна, "наші" просто перевели гривні в ліри. Едина різниця - за 25-45 лір на добу "наш" в Туреччині може купити в 2-6 раз більше харчів та одягу, ніж в Україні.
- володар собаки повинен дати корм сухий, повідок та коврик для спання.
- робота полягає в тому, що треба 2 (два) рази на день насипати півлітрову баночку корму у миску та 2 (два) рази на день налити собаці води.
- робота полягає в тому, що собаку 2 (два) рази на день треба вивести на вулицю та погуляти 15-30 хвилин. Собака - вибачайте - то природньо - за прогулянку пісяє 3-4 рази та какає 1 раз.
- саме кумедне - то правда - людина, що бере собку на перетримку - НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ, навіть якщо та собака - вибачайте - здохне. Єдине - треба щоби хазяїн отримав свою собаку назад.
І то - не отримає, то що ви йому зробите?
Тепер дістаємо калькулятор:
- там, де я у Львові віддаю собаку на перетримку - приватний будинок і зазвичай бігають 2-3 собаки.
- утримують собаку на першому поверсі приватного будинка - коридор, кухня, вся підлога - кахель. Легко прибирати. В Туреччині беруть просто в квартиру, навіть на 4-ий поверх, але не у всіх будинках, наприклад в моєму будинку ОСББ постановило не возити собак у ліфті. І дуже уважно за тим слідкують. Я би не взяв, хоча у нашому будинку 3 родини тримають собаку.
- берем середнью плату в 120 гривень. Собак - три. Тоді маємо:
30 днівх3х120=10 800 безподаткових гривень на місяць.
Майже таку ж безподаткову виручку дає здача в оренду 2-к квартири у Львові із капіталовкладеннями в 65 000 доларів США.
Але тут не треба ні капіталовкладень, ні ризикувати тим, що прийдете - а з квартири вивезли геть все до розеток.
Погодьтеся, зовсім непогано!
P.C. Що таке перетримка хоча б однієї собаки в Туреччині.
Зазвичай просять плату в 25-45 лір на день.
Жінка сьогодні буквально спілкувалася із панею Тетяною із Тернополя, що живе в Анталії. Пані Тетяна сама має собаку і бере легко ще одну. 45 лір.
Якщо на тиждень, то 45х7=315 лір.
За 315 лір пані Тетяна може купити:
- собі та чоловіку 2 (дві) куртки в Waikiki зазвичай ціна на гарні куртки складає 115-195 лір.
- джинсів 315/40=8. а якщо це щось брендове - то LeeCooper в METRO - по 69 лір, то 315/69=4 пари.
- взуття кожане - фірмове десь по 120-190 лір - купить собі та чоловіку 2-3 пари. Не фірмове - кросівки і таке інше - по 40 лір - 8 пар.
- вино сухе 315/25=12 пляшок
- віскі Chivas Regal 12 years - 315/205= 1 пляшка+закуска. У Львові я такий віски вчора купував значно дорожче - по 1300 гривень пляшка.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:22
akurt написав:
Є один варіянт, як заробитти гроші, сидячі вдома, і майже нічого не треба робити.
Це - взяти на утримання собаку на кілька днів, або на тиждень
akurt написав:
берем середнью плату в 120 гривень. Собак - три. Тоді маємо:
30 днівх3х120=10 800 безподаткових гривень на місяць.
Охрєнєть!
Яка "конгеніальна" ідея!
А ще можна - піти сантехніком попрацювати, труби і унітази прочищувати)))
Чи за старими людьми доглядати))))
akurt написав:
саме кумедне - то правда - людина, що бере собку на перетримку - НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ, навіть якщо та собака - вибачайте - здохне
пан Акурт, у нас, тобто читачів, складається враження - що Ви живете з вигулу чужих собак.
Проте Ви їх не годуєте, схоже.
Економите корм на чужих собаках)))
Можливо, самі його споживаєте?
Не забувайте - покійний сищик Бретшнейдер (знайомий п.Швейка) - був з,їдений заживо своїми голодними псами....
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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П'ят 11 січ, 2019 10:48
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