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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 239240241242
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:26

  shapo написав:Вначале разберитесь что такое рискованные инфраструктурные проекты в Турции, а потом начинайте острить


  flyman написав:просвітіть, ато тут рехворматори в GE купили на ярд нічкемних баксів кучу нікому не нужних паровозів, один з яких не дотягнув з Волновахи до сусіднього пгт
Недавно мы писали о том, что Украина получила первые американские тепловозы General Electric. Но на днях один из них не справился с реалиями отечественной железной дороги.


Кому что, а вшивому баня.
Я разве писал о украинских дорогах и тепловозах?
Если у вас это болит и у вас гаснет свет, то это в другую ветку.
Если есть что написать о проекте канала Стамбул, который призван соединить Чёрное море с Мраморным и обеспечить альтернативный судоходный маршрут к Босфору пишите.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:58

БІЗНЕСОВА ПОРАДА ФОРУМЧАНАМ - ЯК ЗАРОБИТИ КУПУ ГРОШЕЙ НА СОБАКАХ

Багато людей або не мають роботи, або шукають її.
Або просто не хочуть їздити на роботу за 4 167 гривень грязними на місяць.
Є один варіянт, як заробитти гроші, сидячі вдома, і майже нічого не треба робити.
Це - взяти на утримання собаку на кілька днів, або на тиждень і більше від таких собаковолодарів, як я.
Ось така арифметика:
- віддати собаку на "перетримку" - беруть 100-150 гривень на добу. В Туреччині на цьому спеціалізуються "наші" - бо турки зазвичай зовсім не утримують собак. "Наші" беруть 25-45 лір на добу. Це та сама ціна, "наші" просто перевели гривні в ліри. Едина різниця - за 25-45 лір на добу "наш" в Туреччині може купити в 2-6 раз більше харчів та одягу, ніж в Україні.
- володар собаки повинен дати корм сухий, повідок та коврик для спання.
- робота полягає в тому, що треба 2 (два) рази на день насипати півлітрову баночку корму у миску та 2 (два) рази на день налити собаці води.
- робота полягає в тому, що собаку 2 (два) рази на день треба вивести на вулицю та погуляти 15-30 хвилин. Собака - вибачайте - то природньо - за прогулянку пісяє 3-4 рази та какає 1 раз.
- саме кумедне - то правда - людина, що бере собку на перетримку - НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ, навіть якщо та собака - вибачайте - здохне. Єдине - треба щоби хазяїн отримав свою собаку назад.
І то - не отримає, то що ви йому зробите?

Тепер дістаємо калькулятор:
- там, де я у Львові віддаю собаку на перетримку - приватний будинок і зазвичай бігають 2-3 собаки.
- утримують собаку на першому поверсі приватного будинка - коридор, кухня, вся підлога - кахель. Легко прибирати. В Туреччині беруть просто в квартиру, навіть на 4-ий поверх, але не у всіх будинках, наприклад в моєму будинку ОСББ постановило не возити собак у ліфті. І дуже уважно за тим слідкують. Я би не взяв, хоча у нашому будинку 3 родини тримають собаку.
- берем середнью плату в 120 гривень. Собак - три. Тоді маємо:
30 днівх3х120=10 800 безподаткових гривень на місяць.
Майже таку ж безподаткову виручку дає здача в оренду 2-к квартири у Львові із капіталовкладеннями в 65 000 доларів США.
Але тут не треба ні капіталовкладень, ні ризикувати тим, що прийдете - а з квартири вивезли геть все до розеток.
Погодьтеся, зовсім непогано!

P.C. Що таке перетримка хоча б однієї собаки в Туреччині.
Зазвичай просять плату в 25-45 лір на день.
Жінка сьогодні буквально спілкувалася із панею Тетяною із Тернополя, що живе в Анталії. Пані Тетяна сама має собаку і бере легко ще одну. 45 лір.
Якщо на тиждень, то 45х7=315 лір.
За 315 лір пані Тетяна може купити:
- собі та чоловіку 2 (дві) куртки в Waikiki зазвичай ціна на гарні куртки складає 115-195 лір.
- джинсів 315/40=8. а якщо це щось брендове - то LeeCooper в METRO - по 69 лір, то 315/69=4 пари.
- взуття кожане - фірмове десь по 120-190 лір - купить собі та чоловіку 2-3 пари. Не фірмове - кросівки і таке інше - по 40 лір - 8 пар.
- вино сухе 315/25=12 пляшок
- віскі Chivas Regal 12 years - 315/205= 1 пляшка+закуска. У Львові я такий віски вчора купував значно дорожче - по 1300 гривень пляшка.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:22

  akurt написав:Є один варіянт, як заробитти гроші, сидячі вдома, і майже нічого не треба робити.
Це - взяти на утримання собаку на кілька днів, або на тиждень

  akurt написав:берем середнью плату в 120 гривень. Собак - три. Тоді маємо:
30 днівх3х120=10 800 безподаткових гривень на місяць.

Охрєнєть!
Яка "конгеніальна" ідея!
А ще можна - піти сантехніком попрацювати, труби і унітази прочищувати)))
Чи за старими людьми доглядати))))

  akurt написав:саме кумедне - то правда - людина, що бере собку на перетримку - НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ, навіть якщо та собака - вибачайте - здохне

пан Акурт, у нас, тобто читачів, складається враження - що Ви живете з вигулу чужих собак. :mrgreen:
Проте Ви їх не годуєте, схоже.
Економите корм на чужих собаках)))
Можливо, самі його споживаєте? :oops:

Не забувайте - покійний сищик Бретшнейдер (знайомий п.Швейка) - був з,їдений заживо своїми голодними псами....
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:01

Не всі такі простачки як ви.

Ось відвідав я е так давно свою роботу, де працював років з п"ять досить великим начальником - тобто начальником Фінасового відділу - зайшов у відділ, де сидять жіночки, яких я всіх до однієї свого часу наймав на роботу. Довго відбирав. Бо там гроші. І великі...
Як рідні. Меблі і дизайн приміщення - пишаюсь - я все вибив та купили для них...
Так ось сидять ті жіночки.
Питаю: "Яка заробітна платня у Вас зараз?".
Мінімалка. 3 600.
- От дурні ви, дівчата. Ну дійсно, був час, коли до ваших дверей та поруч до мого особистого кабінету стояла така черга відвідувачів, що керівник усього закладу заходив і дивувася:
- "(ім"я виделено)"! Що вони всі від тебе хочуть? До мне в приймальній никого немає!
- Так того до вас нікого і немає, що я весь удар приймаю на себе...
Ворочали ми з дівчатами реально мільйонами... На мій підпис на рахунках для клієнта ставили гербову печатку, а не якусь там - за Дорученням від керівника.
Ми ще таку примітивну хитрість робили: брав я пачку офісного паперу - сидів на нараді та ставив свій підпис так, щоби потім на прінтері той підпис опинився в потрібному місці...
Дівчата діставали сторніку - вставляли в прінтер - о чудо, виходив рахунок вже з підписом начальника - клієнт йшов у канцелярію - там начальниця - приємна пані - ставила печатку.
Пришвидшувало роботу.

Так ось, я дівчатам і кажу: дурні ви дурні. Скільки на руки дають від 3 600?
- 3300...
- А скільки ще страхова з вас вираховує?
- 100 гривень в місяць.
- А скілько витрачаєте на проїзд?
- Туди і назад десь 12-18 гривень.
- Тобто 25х15=375 гривень на місяць?
- Мабуть, да.
- Дівчата: дешево продаєте свою безсмертну душу - за 3300-100-375= 2825 гривень на місяць або за 2825/30=за 94 гривні на день....
- А що робити? Тут хоч тепло...
- Взяли на утримання вдома 1 (одну) - 2 (дві) собачки і пийте шампанське "Удовиця Кліко"!
- Ви, як завжди, жартуєте...
- Ні, не жартую...

Пройшов місяць і одна із жіночок попала під скорочення...
Так ось, пан Frant, коли навчитеся рахувати гроші і робити людям добрі справи, тоді будете писати оцю дурню:
"Економите корм на чужих собаках)))
Можливо, самі його споживаєте?"

Як читач може бачити, дурнуватих в Україні ще досить багато.
Воно й добре: вумним легше жити...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 січ, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:10

  akurt написав:Не всі такі простачки як ви.

Ось відвідав я свою роботу, де працював досить великим начальником - зайшов у відділ, де сидять жіночки, яких я всіх до однієї свого часу наймав на роботу. Довго відбирав. Бо там гроші. І великі...
Як рідні. Меблі і дизайн приміщення - пишаюсь - я все вибив та купили для них...
Так ось сидять ті жіночки.
Питаю: "Яка заробітна платня у Вас зараз?".
Мінімалка. 3 600.
- От дурні ви, дівчата. Ну дійсно, був час, коли до ваших дверей та поруч до мого особистого кабінету стояла така черга відвідувачів, що керівник усього закладу заходив і дивувася:
- "(ім"я виделено)"! Що вони всі від тебе хочуть? До мне в приймальній никого немає!
- Так того до вас нікого і немає, що я весь удар приймаю на себе...
Ворочали ми з дівчатами реально мільйонами... На мій підпис на документах ставили гербову печатку - за Дорученням від керівника

А почему без названия и обычных деталей? Скромность? Вряд ли
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:30

Вам, как начинающему студенту-экономисту, который в конце трудовой деятельности сообразил, что все было зря, скажу знаменитую фразу:
"Деньги любят тишину!"
Зображення

Так и быть, учитывая, что благодаря мне Ваш образовательный уровень растет, скажу еще такие вещи:
- я приложил немалые усилия психологического плана, чтобы занять сразу несколько должностей - так получилось. Я не шучу, был период, когда я лично занимал сразу 3 (три) должности.
- принимая на одну из них, где я был сперва вторым заместителем, а потом стал и хозяином очень очень очень кабинета, руководитель мне дал классный совет:
"Ничто и никогда не должно выходить за стены этого кабинета!"
Это очень важная фраза, возьмите, читатели, себе на вооружение.
Особенно там, где крутятся БОЛЬШИЕ или ОЧЕНЬ большие деньги.
- скажем так, не сильно называя места и должности: в одном очень высоком кабинете - а автор бывал в очень высоких кабинетах - хозяин кабинета - не зная, какой ответ дать на мой вопрос/информацию - задал мне офигенно классный вопрос:
- (Имя удалено)! А какой ответ ТЫ ХОЧЕШЬ УСЛЫШАТЬ?

Вот это ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ вещь: задавая вопрос министру и президенту (а автор ЛИЧНО встречался в самые недалекие дни - и с министрами лично, и с действующим президентом Украины ЛИЧНО - я никогда не обманываю - запомните это: "Задавая вопрос начальнику, всегда думай, какой ответ ты хочешь получить?"
Только примитивные люди, не буду называть имен, вы, читатели, их видите выше и не только, этого не понимают.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
akurt
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