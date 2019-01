Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:58

БІЗНЕСОВА ПОРАДА ФОРУМЧАНАМ - ЯК ЗАРОБИТИ КУПУ ГРОШЕЙ НА СОБАКАХ



Багато людей або не мають роботи, або шукають її.

Або просто не хочуть їздити на роботу за 4 167 гривень грязними на місяць.

Є один варіянт, як заробитти гроші, сидячі вдома, і майже нічого не треба робити.

Це - взяти на утримання собаку на кілька днів, або на тиждень і більше від таких собаковолодарів, як я.

Ось така арифметика:

- віддати собаку на "перетримку" - беруть 100-150 гривень на добу. В Туреччині на цьому спеціалізуються "наші" - бо турки зазвичай зовсім не утримують собак. "Наші" беруть 25-45 лір на добу. Це та сама ціна, "наші" просто перевели гривні в ліри. Едина різниця - за 25-45 лір на добу "наш" в Туреччині може купити в 2-6 раз більше харчів та одягу, ніж в Україні.

- володар собаки повинен дати корм сухий, повідок та коврик для спання.

- робота полягає в тому, що треба 2 (два) рази на день насипати півлітрову баночку корму у миску та 2 (два) рази на день налити собаці води.

- робота полягає в тому, що собаку 2 (два) рази на день треба вивести на вулицю та погуляти 15-30 хвилин. Собака - вибачайте - то природньо - за прогулянку пісяє 3-4 рази та какає 1 раз.

- саме кумедне - то правда - людина, що бере собку на перетримку - НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ, навіть якщо та собака - вибачайте - здохне. Єдине - треба щоби хазяїн отримав свою собаку назад.

І то - не отримає, то що ви йому зробите?



Тепер дістаємо калькулятор:

- там, де я у Львові віддаю собаку на перетримку - приватний будинок і зазвичай бігають 2-3 собаки.

- утримують собаку на першому поверсі приватного будинка - коридор, кухня, вся підлога - кахель. Легко прибирати. В Туреччині беруть просто в квартиру, навіть на 4-ий поверх, але не у всіх будинках, наприклад в моєму будинку ОСББ постановило не возити собак у ліфті. І дуже уважно за тим слідкують. Я би не взяв, хоча у нашому будинку 3 родини тримають собаку.

- берем середнью плату в 120 гривень. Собак - три. Тоді маємо:

30 днівх3х120=10 800 безподаткових гривень на місяць.

Майже таку ж безподаткову виручку дає здача в оренду 2-к квартири у Львові із капіталовкладеннями в 65 000 доларів США.

Але тут не треба ні капіталовкладень, ні ризикувати тим, що прийдете - а з квартири вивезли геть все до розеток.

Погодьтеся, зовсім непогано!



P.C. Що таке перетримка хоча б однієї собаки в Туреччині.

Зазвичай просять плату в 25-45 лір на день.

Жінка сьогодні буквально спілкувалася із панею Тетяною із Тернополя, що живе в Анталії. Пані Тетяна сама має собаку і бере легко ще одну. 45 лір.

Якщо на тиждень, то 45х7=315 лір.

За 315 лір пані Тетяна може купити:

- собі та чоловіку 2 (дві) куртки в Waikiki зазвичай ціна на гарні куртки складає 115-195 лір.

- джинсів 315/40=8. а якщо це щось брендове - то LeeCooper в METRO - по 69 лір, то 315/69=4 пари.

- взуття кожане - фірмове десь по 120-190 лір - купить собі та чоловіку 2-3 пари. Не фірмове - кросівки і таке інше - по 40 лір - 8 пар.

- вино сухе 315/25=12 пляшок

- віскі Chivas Regal 12 years - 315/205= 1 пляшка+закуска. У Львові я такий віски вчора купував значно дорожче - по 1300 гривень пляшка.

“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).