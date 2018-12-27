Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:30

Вам, как начинающему студенту-экономисту, который в конце трудовой деятельности сообразил, что все было зря, скажу знаменитую фразу:Так и быть, учитывая, что благодаря мне Ваш образовательный уровень растет, скажу еще такие вещи:- я приложил немалые усилия психологического плана, чтобы занять сразу несколько должностей - так получилось. Я не шучу, был период, когда я лично занимал сразу 3 (три) должности.- принимая на одну из них, где я был сперва вторым заместителем, а потом стал и хозяином очень очень очень кабинета, руководитель мне дал классный совет:Это очень важная фраза, возьмите, читатели, себе на вооружение.Особенно там, где крутятся БОЛЬШИЕ или ОЧЕНЬ большие деньги.- скажем так, не сильно называя места и должности: в одном очень высоком кабинете - а автор бывал в очень высоких кабинетах - хозяин кабинета - не зная, какой ответ дать на мой вопрос/информацию - задал мне офигенно классный вопрос:- (Имя удалено)!С тех пор я всегда ОЧЕНЬ тщательно готовился к задаванию вопросов и всегда продумывал: как именно надо сформулировать вопрос, чтобы подвести отвечающего к ПРАВИЛЬНОМУ ответу?Вот это ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ вещь: задавая вопрос министру и президенту (а автор ЛИЧНО встречался в самые недалекие дни - и с министрами лично, и с действующим президентом Украины ЛИЧНО) - я никогда не обманываю - запомните это: "Задавая вопрос начальнику, всегда думайте,ты хочешь получить?"Только примитивные люди, не буду называть имен, вы, читатели, их видите, этого не понимают.Когда я стал хозяином кабинета, в котором можно было вершить судьбы сотен и тысяч людей, первое, что я сделал, усевшись с большим удовольствием в мягкое кресло, вызвал своего приятеля - специалиста по сигнализациям, и спросил:- А вот сколько стоит обследовать мой кабинет, мой "задний кабинет", и кабинет, где сидели 3 (три) моих помощника и секретаря, на предмет прослушки?- 15 долларов квадратный метр.- Не вопрос - приступай.Моя мама знала много пословиц, среди них одна такая:Помня эту мамину пословицу, я всегда выписывал своим подчиненным помощникам и секретарям самые большие премии, которые мог выписать и - не останавливаясь перед невозможным - выдавал наличными по поводу и без повода - нигде не учтенные деньги им же.Тогда я был уверен, что не подведут.Пусть злопыхатели успокоятся: я там уже не работаю.