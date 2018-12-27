Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Вначале разберитесь что такое рискованные инфраструктурные проекты в Турции, а потом начинайте острить
flyman написав:просвітіть, ато тут рехворматори в GE купили на ярд нічкемних баксів кучу нікому не нужних паровозів, один з яких не дотягнув з Волновахи до сусіднього пгт Недавно мы писали о том, что Украина получила первые американские тепловозы General Electric. Но на днях один из них не справился с реалиями отечественной железной дороги.
Кому что, а вшивому баня. Я разве писал о украинских дорогах и тепловозах? Если у вас это болит и у вас гаснет свет, то это в другую ветку. Если есть что написать о проекте канала Стамбул, который призван соединить Чёрное море с Мраморным и обеспечить альтернативный судоходный маршрут к Босфору пишите.
БІЗНЕСОВА ПОРАДА ФОРУМЧАНАМ - ЯК ЗАРОБИТИ КУПУ ГРОШЕЙ НА СОБАКАХ
Багато людей або не мають роботи, або шукають її. Або просто не хочуть їздити на роботу за 4 167 гривень грязними на місяць. Є один варіянт, як заробитти гроші, сидячі вдома, і майже нічого не треба робити. Це - взяти на утримання собаку на кілька днів, або на тиждень і більше від таких собаковолодарів, як я. Ось така арифметика: - віддати собаку на "перетримку" - беруть 100-150 гривень на добу. В Туреччині на цьому спеціалізуються "наші" - бо турки зазвичай зовсім не утримують собак. "Наші" беруть 25-45 лір на добу. Це та сама ціна, "наші" просто перевели гривні в ліри. Едина різниця - за 25-45 лір на добу "наш" в Туреччині може купити в 2-6 раз більше харчів та одягу, ніж в Україні. - володар собаки повинен дати корм сухий, повідок та коврик для спання. - робота полягає в тому, що треба 2 (два) рази на день насипати півлітрову баночку корму у миску та 2 (два) рази на день налити собаці води. - робота полягає в тому, що собаку 2 (два) рази на день треба вивести на вулицю та погуляти 15-30 хвилин. Собака - вибачайте - то природньо - за прогулянку пісяє 3-4 рази та какає 1 раз. - саме кумедне - то правда - людина, що бере собку на перетримку - НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ, навіть якщо та собака - вибачайте - здохне. Єдине - треба щоби хазяїн отримав свою собаку назад. І то - не отримає, то що ви йому зробите?
Тепер дістаємо калькулятор: - там, де я у Львові віддаю собаку на перетримку - приватний будинок і зазвичай бігають 2-3 собаки. - утримують собаку на першому поверсі приватного будинка - коридор, кухня, вся підлога - кахель. Легко прибирати. В Туреччині беруть просто в квартиру, навіть на 4-ий поверх, але не у всіх будинках, наприклад в моєму будинку ОСББ постановило не возити собак у ліфті. І дуже уважно за тим слідкують. Я би не взяв, хоча у нашому будинку 3 родини тримають собаку. - берем середнью плату в 120 гривень. Собак - три. Тоді маємо: 30 днівх3х120=10 800 безподаткових гривень на місяць. Майже таку ж безподаткову виручку дає здача в оренду 2-к квартири у Львові із капіталовкладеннями в 65 000 доларів США. Але тут не треба ні капіталовкладень, ні ризикувати тим, що прийдете - а з квартири вивезли геть все до розеток. Погодьтеся, зовсім непогано!
P.C. Що таке перетримка хоча б однієї собаки в Туреччині. Зазвичай просять плату в 25-45 лір на день. Жінка сьогодні буквально спілкувалася із панею Тетяною із Тернополя, що живе в Анталії. Пані Тетяна сама має собаку і бере легко ще одну. 45 лір. Якщо на тиждень, то 45х7=315 лір. За 315 лір пані Тетяна може купити: - собі та чоловіку 2 (дві) куртки в Waikiki зазвичай ціна на гарні куртки складає 115-195 лір. - джинсів 315/40=8. а якщо це щось брендове - то LeeCooper в METRO - по 69 лір, то 315/69=4 пари. - взуття кожане - фірмове десь по 120-190 лір - купить собі та чоловіку 2-3 пари. Не фірмове - кросівки і таке інше - по 40 лір - 8 пар. - вино сухе 315/25=12 пляшок - віскі Chivas Regal 12 years - 315/205= 1 пляшка+закуска. У Львові я такий віски вчора купував значно дорожче - по 1300 гривень пляшка.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Ось відвідав я е так давно свою роботу, де працював років з п"ять досить великим начальником - тобто начальником Фінасового відділу - зайшов у відділ, де сидять жіночки, яких я всіх до однієї свого часу наймав на роботу. Довго відбирав. Бо там гроші. І великі... Як рідні. Меблі і дизайн приміщення - пишаюсь - я все вибив та купили для них... Так ось сидять ті жіночки. Питаю: "Яка заробітна платня у Вас зараз?". Мінімалка. 3 600. - От дурні ви, дівчата. Ну дійсно, був час, коли до ваших дверей та поруч до мого особистого кабінету стояла така черга відвідувачів, що керівник усього закладу заходив і дивувася: - "(ім"я виделено)"! Що вони всі від тебе хочуть? До мне в приймальній никого немає! - Так того до вас нікого і немає, що я весь удар приймаю на себе... Ворочали ми з дівчатами реально мільйонами... На мій підпис на рахунках для клієнта ставили гербову печатку, а не якусь там - за Дорученням від керівника. Ми ще таку примітивну хитрість робили: брав я пачку офісного паперу - сидів на нараді та ставив свій підпис так, щоби потім на прінтері той підпис опинився в потрібному місці... Дівчата діставали сторніку - вставляли в прінтер - о чудо, виходив рахунок вже з підписом начальника - клієнт йшов у канцелярію - там начальниця - приємна пані - ставила печатку. Пришвидшувало роботу.
Так ось, я дівчатам і кажу: дурні ви дурні. Скільки на руки дають від 3 600? - 3300... - А скільки ще страхова з вас вираховує? - 100 гривень в місяць. - А скілько витрачаєте на проїзд? - Туди і назад десь 12-18 гривень. - Тобто 25х15=375 гривень на місяць? - Мабуть, да. - Дівчата: дешево продаєте свою безсмертну душу - за 3300-100-375= 2825 гривень на місяць або за 2825/30=за 94 гривні на день.... - А що робити? Тут хоч тепло... - Взяли на утримання вдома 1 (одну) - 2 (дві) собачки і пийте шампанське "Удовиця Кліко"! - Ви, як завжди, жартуєте... - Ні, не жартую...
Пройшов місяць і одна із жіночок попала під скорочення... Так ось, пан Frant, коли навчитеся рахувати гроші і робити людям добрі справи, тоді будете писати оцю дурню: "Економите корм на чужих собаках))) Можливо, самі його споживаєте?"
Як читач може бачити, дурнуватих в Україні ще досить багато. Воно й добре: вумним легше жити...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 січ, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Ось відвідав я свою роботу, де працював досить великим начальником - зайшов у відділ, де сидять жіночки, яких я всіх до однієї свого часу наймав на роботу. Довго відбирав. Бо там гроші. І великі... Як рідні. Меблі і дизайн приміщення - пишаюсь - я все вибив та купили для них... Так ось сидять ті жіночки. Питаю: "Яка заробітна платня у Вас зараз?". Мінімалка. 3 600. - От дурні ви, дівчата. Ну дійсно, був час, коли до ваших дверей та поруч до мого особистого кабінету стояла така черга відвідувачів, що керівник усього закладу заходив і дивувася: - "(ім"я виделено)"! Що вони всі від тебе хочуть? До мне в приймальній никого немає! - Так того до вас нікого і немає, що я весь удар приймаю на себе... Ворочали ми з дівчатами реально мільйонами... На мій підпис на документах ставили гербову печатку - за Дорученням від керівника
А почему без названия и обычных деталей? Скромность? Вряд ли
Вам, как начинающему студенту-экономисту, который в конце трудовой деятельности сообразил, что все было зря, скажу знаменитую фразу: "Деньги любят тишину!"
Так и быть, учитывая, что благодаря мне Ваш образовательный уровень растет, скажу еще такие вещи: - я приложил немалые усилия психологического плана, чтобы занять сразу несколько должностей - так получилось. Я не шучу, был период, когда я лично занимал сразу 3 (три) должности. - принимая на одну из них, где я был сперва вторым заместителем, а потом стал и хозяином очень очень очень кабинета, руководитель мне дал классный совет: "Ничто и никогда не должно выходить за стены этого кабинета!" Это очень важная фраза, возьмите, читатели, себе на вооружение. Особенно там, где крутятся БОЛЬШИЕ или ОЧЕНЬ большие деньги. - скажем так, не сильно называя места и должности: в одном очень высоком кабинете - а автор бывал в очень высоких кабинетах - хозяин кабинета - не зная, какой ответ дать на мой вопрос/информацию - задал мне офигенно классный вопрос: - (Имя удалено)! А КАКОЙ ответ ТЫ ХОЧЕШЬ УСЛЫШАТЬ? С тех пор я всегда ОЧЕНЬ тщательно готовился к задаванию вопросов и всегда продумывал: как именно надо сформулировать вопрос, чтобы подвести отвечающего к ПРАВИЛЬНОМУ ответу?
Вот это ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ вещь: задавая вопрос министру и президенту (а автор ЛИЧНО встречался в самые недалекие дни - и с министрами лично, и с действующим президентом Украины ЛИЧНО) - я никогда не обманываю - запомните это: "Задавая вопрос начальнику, всегда думайте, какой ответ ты хочешь получить?" Только примитивные люди, не буду называть имен, вы, читатели, их видите, этого не понимают.
P.S. Когда я стал хозяином кабинета, в котором можно было вершить судьбы сотен и тысяч людей, первое, что я сделал, усевшись с большим удовольствием в мягкое кресло, вызвал своего приятеля - специалиста по сигнализациям, и спросил: - А вот сколько стоит обследовать мой кабинет, мой "задний кабинет", и кабинет, где сидели 3 (три) моих помощника и секретаря, на предмет прослушки? - 15 долларов квадратный метр. - Не вопрос - приступай.
Моя мама знала много пословиц, среди них одна такая: "Найстрашнішим є ХАТНІЙ крадій". Помня эту мамину пословицу, я всегда выписывал своим подчиненным помощникам и секретарям самые большие премии, которые мог выписать и - не останавливаясь перед невозможным - выдавал наличными по поводу и без повода - нигде не учтенные деньги им же. Тогда я был уверен, что не подведут. Никогда не подвели. Пусть злопыхатели успокоятся: я там уже не работаю.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 січ, 2019 19:19, всього редагувалось 1 раз.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
akurt написав:- я приложил немалые усилия психологического плана, чтобы занять сразу несколько должностей - так получилось. Я не шучу, был период, когда я лично занимал сразу 3 (три) должности. - принимая на одну из них, где я был сперва вторым заместителем, а потом стал и хозяином очень очень очень кабинета, руководитель мне дал классный совет: "Ничто и никогда не должно выходить за стены этого кабинета!" Это очень важная фраза, возьмите, читатели, себе на вооружение.
Ну, если убрать обычную шелуху из понтов и надувания щек,то получается, что нынешний житель Турции судя по тому, что писал ранее
akurt написав:Спробую започаткувати нову гілку. Вихідні дані: - я не ріелтор, не олігарх, ні бізнесмен, нічого не крав і не краду, нічого не продаю, і ні від кого нічого не хочу. Просто тому, що я - самодастатня людина. СЬОГОДНІ Я НІДЕ НЕ ПРАЦЮЮ. Ніким. Ні на якій посаді. Але я все життя працював дуже важко і дуже наполегливо.
работал чиновником около каких-то разрешительных документов на которых и собрал на квартирку. Ну что ж, многие в Украине на этом заработали, причем так чтобы не пришлось работать после увольнения рекламным агентом. Естественно, со словами нічого не крав і не краду это никак не соотносится, т.к. взятка та же кража. А общение с министрами м.б. и впечатляет кого-то во Львове, но не в Киеве где этого добра ... Причем есть гораздо более интересные персонажи - их кукловоды. Правда, общение с этой публикой обычно очень малоприятно.
Вы, как всегда ошибаетесь, но человеку, к концу жизни не достигшему ничего - это простительно. Отлично, что прочитали первую страницу этой ветки. Там написана правда. Текст изначально был другой, но я попросил модераторов о возможности редактирования. Мне пошли навстречу - за что я благодарен модераторам форума. Наш неудачник-плиточник-облицовочник строек Киева (мне немного жаль киевлян) прочитал отредактированную версию первой страницы. Там все правда. Мною при отправке модераторам отредактированной версии продуманно каждое слово. Уже приятно, что человек умеет читать. Ну как же: в МИСИ защищал что-то такое кандидатское уровня нашей дипломной работы студента. Парень растет! Если от анализа уровня еврейских погромов 100 и 200 лет назад наш строитель-плиточник перешел к анализу моей деятельности - то это вообще - верх желаний! Это хорошо! Парень растет! Ветку держит в ТОПе! Мои прибыли утраиваются и - даже не знаю как сказать - "учетверяются"?
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
О! Орденоносный наш метр наконец-то появился! Круто! Давно не было! Рукописи не горят: им был поставлен в 2018 году рекорд - 16 (шестнадцать) гадостей - одна круче другой - и ни одной мысли по теме ветки - на этой ветке в адрес автора ветки за 24 часа! За 24 часа - 16 (шестнадцать) постов на этой именно ветке, к которой не имеет никакого отношения! Рекорд! Очередная медаль получена!
Вот очень даже интересно: как можно "земельку" продать " в чёрную" и "без налогов"? Читатель тоже удивился? Верно. Видна "рука" дилетанта. Не поверю, что торговец акциями несуществующих или обанкротившихся предприятий Украины не знает налогового законодательства. Шура, пилите, они - золотые!
х х х
Так, прибыли увеличиваются, если уже и орденоносный начал поднимать ее в ТОП - как же это теперь-то будет? Упятеряются????
На всякий случай: я уже в Анталии. Читатель же точно знает: я всегда говорю правду. Исключительно всегда. Деловая и финансовая миссия в Украине выполнена на "пять" баллов, все получилось в лучшем виде. Улетал - смотрел в окно самолета на падающий и увеличивающийся снегопад... Самолет из Львова на посадке в Стамбуле подозрительно долго кружил... Обошлось... Фото сегодня приблизительно в 16-00.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).