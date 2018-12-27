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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 240241242243
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:04

Автор гілки щиро сподівається, що люди вміють читати букви, з букв складати слова, а зі слів - складати речення, де є підмет і присудок, і - звісно - прикметники.
А також союзи.
І тому нагадує тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
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“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
akurt
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