А також союзи.
І тому нагадує тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:04
Автор гілки щиро сподівається, що люди вміють читати букви, з букв складати слова, а зі слів - складати речення, де є підмет і присудок, і - звісно - прикметники.
А також союзи.
І тому нагадує тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:21
Вопрос же был очень простой. Как называлась контора которой на целой странице похвалялся успешный "чиновник, учёный, эксперт..."
Если тебе не стыдно за прошлое, если ты не крал, не брал взятки, заработал честно своим трудом и талантом, то чего стесняться? А если твоё прошлое не такое безупречное, зачем хвастаться им?
Понтов стало не хватать для продажи турецкой недвиги и нужно в очередной раз обоср...ть украинскую действительность?
Не нервничайте , хурмети юлдаш, до такой степени, что начали читать мои опусы. Через 2 дня мой длительный отпуск закончится и мне будет не до вас. Для того чтобы призывать кого-то писать по теме нужно как минимум показывать пример самому и не строчить про собак, еду, перелёты и пр.
В игноре Kart, Sommer
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:31
Хлопчина точно заблукав у житті...
То біда...
Нагадую тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:46
понтов у этого голубого воришки - хоть отбавляй.
про земельку стыренную, про уклонение от уплаты налогов, про легализацию в турции грязных своих денег писал и не раз, потом опомнился, стартанул ветку и теперь корчит здесь из себя законника
кому-то, скорее всего, напарил метры в анталии. а теперь, после нескольких публичных заверений, что сваливает с форума навсегда, решил вернуться и попробовать еще раз поискать здесь буратин.
пожелаем риелтору удачи в его непростом деле
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:04
Признаюсь читателю: мне хочется больше денег.
Жду этого я:
- купил в Турции турецкую Новогоднюю лотерею - и ничего не выиграл;
- купил в Турции турецкую государственную лотерею - 2 билета по 2 (две) лиры - и выиграл 4 лиры;
Все плохо - решил я, и тут как раз на карту Payoneer (Payoneer — платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы. Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard по всему миру. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке) "капнули" приятные 1300 $ за увеличения трафика за мои публикации на этом форуме.
И я создал себе два забавных клона.
И как бы тогда всё классно - ветка все время в ТОПе и на арене забавные персонажи.
Трафик растет.
Вы уж простите меня: мне просто хочется больше денег.
Клоны на менеже - способствуют.
Можете пропускать и не читать - это как кульки/пакеты в магазине - вещь нужная, но бесполезная.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:11
ЯК ОБМАНУТИ ХОЧУТЬ ПРОСТОГО УКРАЇНЦЯ ЗА КОРДОНОМ РІЕЛТОРИ ПРИ КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ
(Абсолютно неймовірна історія, що сталася позавчора в ОСББ мого комплексу будинків у Львові)
Текст буде. Трохи втомився після вечірної пробіжки вздовж Середземного моря. Душ вже прийняв - гаряча вода від сонячного колектора - каву випив, гілку в ТОП підняв; грошва капає і капає. Вам-то добре: у Вас зараз 21-11, а в нас вже 22-11. Да... Ми якби вже на годину більше за читача прожили... Фото сьогодні о 17-30 за місцевим часом, або о 16-30 за київським часом.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:46
Это уже давно понятно.
Но зачем же таким неблагодарным способом пытаться их заработать?
В игноре Kart, Sommer
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