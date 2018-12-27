"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:04

Признаюсь читателю: мне хочется больше денег.

Жду этого я:

- купил в Турции турецкую Новогоднюю лотерею - и ничего не выиграл;

- купил в Турции турецкую государственную лотерею - 2 билета по 2 (две) лиры - и выиграл 4 лиры;

Все плохо - решил я, и тут как раз на карту Payoneer (Payoneer — платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы. Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard по всему миру. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке) "капнули" приятные 1300 $ за увеличения трафика за мои публикации на этом форуме.



И я создал себе два забавных клона.

И как бы тогда всё классно - ветка все время в ТОПе и на арене забавные персонажи.

Трафик растет.

Вы уж простите меня: мне просто хочется больше денег.

Клоны на менеже - способствуют.

Можете пропускать и не читать - это как кульки/пакеты в магазине - вещь нужная, но бесполезная.

“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).