А також союзи.
І тому нагадує тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:04
Автор гілки щиро сподівається, що люди вміють читати букви, з букв складати слова, а зі слів - складати речення, де є підмет і присудок, і - звісно - прикметники.
А також союзи.
І тому нагадує тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:21
Вопрос же был очень простой. Как называлась контора которой на целой странице похвалялся успешный "чиновник, учёный, эксперт..."
Если тебе не стыдно за прошлое, если ты не крал, не брал взятки, заработал честно своим трудом и талантом, то чего стесняться? А если твоё прошлое не такое безупречное, зачем хвастаться им?
Понтов стало не хватать для продажи турецкой недвиги и нужно в очередной раз обоср...ть украинскую действительность?
Не нервничайте , хурмети юлдаш, до такой степени, что начали читать мои опусы. Через 2 дня мой длительный отпуск закончится и мне будет не до вас. Для того чтобы призывать кого-то писать по теме нужно как минимум показывать пример самому и не строчить про собак, еду, перелёты и пр.
В игноре Kart, Sommer
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:31
Хлопчина точно заблукав у житті...
То біда...
Нагадую тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:46
понтов у этого голубого воришки - хоть отбавляй.
про земельку стыренную, про уклонение от уплаты налогов, про легализацию в турции грязных своих денег писал и не раз, потом опомнился, стартанул ветку и теперь корчит здесь из себя законника
кому-то, скорее всего, напарил метры в анталии. а теперь, после нескольких публичных заверений, что сваливает с форума навсегда, решил вернуться и попробовать еще раз поискать здесь буратин.
пожелаем риелтору удачи в его непростом деле
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:04
Признаюсь читателю: мне хочется больше денег.
Жду этого я:
- купил в Турции турецкую Новогоднюю лотерею - и ничего не выиграл;
- купил в Турции турецкую государственную лотерею - 2 билета по 2 (две) лиры - и выиграл 4 лиры;
Все плохо - решил я, и тут как раз на карту Payoneer (Payoneer — платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы. Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard по всему миру. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке) "капнули" приятные 1300 $ за увеличения трафика за мои публикации на этом форуме.
И я создал себе два забавных клона.
И как бы тогда всё классно - ветка все время в ТОПе и на арене забавные персонажи.
Трафик растет.
Вы уж простите меня: мне просто хочется больше денег.
Клоны на менеже - способствуют.
Можете пропускать и не читать - это как кульки/пакеты в магазине - вещь нужная, но бесполезная.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:11
ЯК ОБМАНУТИ ХОЧУТЬ ПРОСТОГО УКРАЇНЦЯ ЗА КОРДОНОМ РІЕЛТОРИ ПРИ КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ
(Абсолютно неймовірна історія, що сталася позавчора в ОСББ мого комплексу будинків у Львові)
Текст буде.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 січ, 2019 23:32, всього редагувалось 1 раз.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:46
Это уже давно понятно.
Но зачем же таким неблагодарным способом пытаться их заработать?
В игноре Kart, Sommer
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:13
З 13 грудня по цей час - 38 повідомлень від shapo на цій гілці.
Жодного разу - правда - не сказав жодного слова за темою гілки, але воно й не треба.
От же класний працівник "нульового" циклу на будівельних майданчиках Києва!
Ай, молодець: тримає гілку весь час в top'і.
Це вам не совковою лопатою на морозі бетон кидати!
Тільки за п"ятницю - 11 січня - 7 (сім!!!!!) разів піднімав гілку в ТОП!
Треба якусь канхвєтку парубку дати.
Якось віддячити хлопчині... Попрацював саме сьогодні - 11 січня - добре!
Дякую!
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: Суб 12 січ, 2019 09:00
КАЛЬКУЛЯЦІЯ ЗИМОВОГО ВІДПОЧИНКУ УКРАЇНЦЯ ЗА КОРДОНОМ
Варіант 1. Просто прилетіти в Анталію за допомогою туристичної фірми.
Сьогодні літаком рейсу PS5332 (чартер від МАУ) в Київ повернувся один із форумчан із жінкою (не розкриваю хто, приватна інформація). Це останній чартерний рейс в сезоні 2018 року - вілетів із Києва 5 січня, повернувся 12 січня. Авіаквитки були у вільному продажі по 120 ойро в обидва боки.
Людина надіслала повідомлення мені за допомогою Вайбера перед відлітом (цитую): "Чудово відпочили, дякуємо за всі ваші поради, на все вам добре!". Перебував в готелі в Кемер (це за 35 км від мого будинка на південь). Тут один флудер дуже турбувався про новий податок з туристів в 1,5 ойро - доповідаю - ще не беруть, хоча ввели Законом з 1 січня 2019 року. Нашому форумчанину відпочинок обійшовся в 330 ойро на двох, + автобуси та музеї (квитки по 30 лір в музеї кожному).
Варіант 2. Гірськолижний відпочинок в Туреччині.
Зазвичай я відкривав гірськолижні сезони в Італії в грудні кожного року та в Польщі, наприклад, я зробив перший спуск на новому відкритому в грудні 2017 року гірськолижному курорті в польському місті зі складною для нас назвою Szczyrk
Побудували словаки за замовленням поляків.
Рекомендую. 45 км трас. Все новеньке.
Цього разу - завтра, в неділю, за порадою нашого форумчанина-львів"янина ST_11, який радив мені більше мандрувати, - я вирушаю у велику подорож на турецький новий гірськолижний курорт Kayseri-Erсiyes - то в бік Вірменії від Анталії та в 60 км від знаменитої Каппадокії, де я ще не був.
Я вирушаю власною автівкою зі українськими номерами серії ВС:
- відстань приблизно 600 км, витрати пального планую в 10 літрів на 100 км, або 2х60х1,12$/літр=135 доларів.
- поїздки в Кайсері з різних причин - 400 км: 40х1,12$/літр=45 доларів.
- готель IBIS Kayseri 3* - не повірете: номер на двох+парковка+собака безкоштовно (!!!)+інтернет+кава в номері = 133 ліри на добу або 133/5,4=25 $ (!!!) на добу. Я вже забронював із сніданком - звісно, дорожче - 171 ліра на добу або 171/5,4= 32 $ (!!!) на добу. Замовив готель на період з 13 січня ("Старий новий рік") до 21 січня (бо 18 січня у автора - День народження). Всього 8 ночей 9 днів. Разом - 32х9=290 доларів США.
Бронювання за допомогою іменної картки одного із відомих турецьких банків, клієном якого я є вже років з п"ять. Оплата в турецьких лірах. Долари з мого рахунку в інтерннет-банкінгу поміняв за курсом: 1 долар=5,41 ліра.
- витяги - SKI Pass - 70 лір на добу на людину (приблизно 350 гривень, для порівняння в Буковелі то коштує 1120 гривнеь або 1120/28=40 доларів з людини) або: (2х70х7)/5,4=181 долар США.
- вечері в ресторації - приятелі порекоменували же ресторації турецької автентичної кухні: 8х2х30=480 або 90 доларів.
- гірьсколижне обладнання (в мене повний комлект на себе та на жінку) - власне. Витрати - нуль (перехрещуся).
Разом відпочинок на гірськолижному курорті за попередніми даними обійдеться на двох в 750 доларів США. Для порівняння: найчастіше я вирушав літаками в Італію - до Мілану Мальпенза, потім брав автівку напрокат - та мандрував у Північну Італію, то все разом на двох обходилося в 2 000 ойро на 10 днів. Самими дорогими були: готель 3 зірки з напівпансіоном - десь 800 ойро, витяги від 26 до 45 ойро на людину в день, оренда автівки від 30 ойро на добу.
WEB-камери тут:
Гарних вихідних!
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Додано: Суб 12 січ, 2019 09:55
Однозначно, собаковод-любитель курячих сосисок рекламує турецьку нерухомість.
Хлоп старається з усіх сил, аж преться)))
Відпрацьовує свої 33 срібника від замовників.
Його дешеві понти, що він - "вчений", "багата людина", "знає 5 мов і пише книжки на них" - розраховані на простаків.
Насправді - звичайний ріелтор.
В мене акуртівська писанина викликає сміх.
Змішувати в одну кучу дешевий йогурт, второсортні курячі сосиски, чужих собак і турецьку нерухомість - ознака невеликого хлопського розуму.
Схоже, що пана Акурта виперли звідти, з посади "великого начальника". Тому що він там накоїв справ.
Жадоба до чужих грошей - не доведе до добра)))
Бюжетний відпочинок, так би мовити?
Мало вигулював чужих собак?)))
Пишіть ще, пане Акурт!
Посміємось разом))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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