"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Додано: Суб 12 січ, 2019 09:00

Варіант 1.

Варіант 2.

власною автівкою зі українськими номерами серії

Просто прилетіти в Анталію за допомогою туристичної фірми.Сьогодні літаком рейсу PS5332 (чартер від МАУ) в Київ повернувся один із форумчан із жінкою (не розкриваю хто, приватна інформація). Це останній чартерний рейс в сезоні 2018 року - вілетів із Києва 5 січня, повернувся 12 січня. Авіаквитки були у вільному продажі по 120 ойро в обидва боки.Людина надіслала повідомлення мені за допомогою Вайбера перед відлітом (цитую): "Чудово відпочили, дякуємо за всі ваші поради, на все вам добре!". Перебував в готелі в Кемер (це за 35 км від мого будинка на південь). Тут один флудер дуже турбувався про новий податок з туристів в 1,5 ойро - доповідаю - ще не беруть, хоча ввели Законом з 1 січня 2019 року. Нашому форумчанину відпочинок обійшовся в 330 ойро на двох, + автобуси та музеї (квитки по 30 лір в музеї кожному).Гірськолижний відпочинок в Туреччині.Зазвичай я відкривав гірськолижні сезони в Італії в грудні кожного року та в Польщі, наприклад, я зробив перший спуск на новому відкритому в грудні 2017 року гірськолижному курорті в польському місті зі складною для нас назвоюПобудували словаки за замовленням поляків.Рекомендую. 45 км трас. Все новеньке.Цього разу - завтра, в неділю, за порадою нашого форумчанина-львів"янина, який радив мені більше мандрувати, - я вирушаю у велику подорож на турецький новий гірськолижний курорт- то в бік Вірменії від Анталії та в 60 км від знаменитоїде я ще не був.Я вирушаю- відстань приблизно 600 км, витрати пального планую в 10 літрів на 100 км, або 2х60х1,12$/літр=135 доларів.- поїздки в Кайсері з різних причин - 400 км: 40х1,12$/літр=45 доларів.- готель- не повірете: номер на двох+парковка+собака безкоштовно (!!!)+інтернет+кава в номері = 133 ліри на добу або 133/5,4=25 $ (!!!) на добу. Я вже забронював із сніданком - звісно, дорожче - 171 ліра на добу або 171/5,4= 32 $ (!!!) на добу. Замовив готель на період з 13 січня ("Старий новий рік") до 21 січня (бо 18 січня у автора - День народження). Всього 8 ночей 9 днів. Разом - 32х9=290 доларів США.Бронювання за допомогою іменної картки одного із відомих турецьких банків, клієном якого я є вже років з п"ять. Оплата в турецьких лірах. Долари з мого рахунку в інтерннет-банкінгу поміняв за курсом: 1 долар=5,41 ліра.- витяги - SKI Pass - 70 лір на добу на людину (приблизно 350 гривень, для порівняння в Буковелі то коштує 1120 гривнеь або 1120/28=40 доларів з людини) або: (2х70х7)/5,4=181 долар США.- вечері в ресторації - приятелі порекоменували же ресторації турецької автентичної кухні: 8х2х30=480 або 90 доларів.- гірьсколижне обладнання (в мене повний комлект на себе та на жінку) - власне. Витрати - нуль (перехрещуся).Разом відпочинок на гірськолижному курорті за попередніми данимиДля порівняння: найчастіше я вирушав літаками в Італію - до Мілану Мальпенза, потім брав автівку напрокат - та мандрував у Північну Італію, то все разом на двох обходилося в 2 000 ойро на 10 днів. Самими дорогими були: готель 3 зірки з напівпансіоном - десь 800 ойро, витяги від 26 до 45 ойро на людину в день, оренда автівки від 30 ойро на добу.WEB-камери тут: