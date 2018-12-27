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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 241242243244
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:43

Ишь, как парня "прёт"...
Но это не наркота... Это просто голод... заработать ни фига не может... Чем-то там спекулировал... и дупль-пусто...

  Frant написав:
  akurt написав:Разом відпочинок на гірськолижному курорті за попередніми даними обійдеться на двох в 750 доларів США.

Бюжетний відпочинок, так би мовити?
Мало вигулював чужих собак?)))
Пишіть ще, пане Акурт!
Посміємось разом))))


Когда заработаете на горнолыжный отдых - напишете мне хотя бы, сколько перчатки Саломон стоят, точнее, сколько пришлось на мимнималке работать на перчатки, я посмеюсь.
И еще, все, что написал про меня - ложь. Мне-то все равно, но задуматься жебрачку надо: "Если всё время в жизни делаешь ошибки, то вся твоя жизнь состоит из ошибок." (Вольтер).
Мне-то опять все равно - я реально благодарен, что своей злобной глупостью поднимает ветку в ТОП, но детей - если родились (?) - немного жаль... Просто по-человечески. Папу неверно выбрали.
Давай, папа, трудись! Этот раз тоже бесплатно, но зато - на меня.
Поднимай мою ветку в ТОП!
Молодец! Получишь от меня канхветку!

P.S. Просто для того, чтобы читатель оценил уровень глупости людей, который поднимают постоянно в ТОП эту ветку.
Давеча плиточник-штукатур-подсобник, который отливает нулевые циклы на новостройках Киева и который с 14 января наконец-то начнет работать впервые в этом 2019 году, который настрочил уже более 300 постов на той ветке, где то обливает грязью нынешнее руководство страны, то рыдает над бедными пенсионерами, обложившимися хрусталем и драповыми пальто с каракулевыми воротниками, проливал этот наш красавец крокодильи слезы о несчастных турецких строителях.
Сегодня с 9-00 до 10-00 у меня прогулка с собакой вдоль скоростного шоссе "Анталия-Кемер", где идет гигантская стройка скоростной многоуровневой развязки с несколькими виадуками.
Пашут турецкие строители как папа Карло.
Техники - немеренное количество.
Так вот, нашел турка, который говорит на русском: работает на растворно-бетонном узле, лет 45. Познакомились, имя правда у него мудренное, даже не повторю. Турок коренной.
Спросил я:
- какой срок окончания всех работ? Ответ: через 2 месяца. Подумал я, что нас такой объект строили бы 2 года.
- какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверял, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц.
Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц. За эти деньги - за зарплату за 3 (три) месяца - можно в автосалоне Анталии купить автомобиль Hona Civic или автомобиль Volkswagen Golf...
Вот оно, как... наш злобный мудрый подсобник столько за год получает, как бедный турецкий строитель за месяц...
Оттого и злится все время.
Но нам не жалко: пусть злится. Нервные клетки не восстанавливаются, да и Бог все видит...
Перекрещусь...
Давайте, пишите исчо, красавцы...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 січ, 2019 11:14, всього редагувалось 1 раз.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:10

во-первых, не твоя. ты тут вообще никто.
во-вторых, ветка эта - гов.но чистейшее, фестиваль сбрендившего нарцисса для заработка пары копеек на траффике.
хоть видимая, хоть не видимая.
именно потому здесь никто, кроме тебя, и не пишет.

адье.
не скучай. чаще фикус поливай.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:15

  akurt написав:Признаюсь читателю: мне хочется больше денег.
Жду этого я:
- купил в Турции турецкую Новогоднюю лотерею - и ничего не выиграл;
- купил в Турции турецкую государственную лотерею - 2 билета по 2 (две) лиры - и выиграл 4 лиры;
Все плохо - решил я, и тут как раз на карту Payoneer (Payoneerплатежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы. Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard по всему миру. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке) "капнули" приятные 1300 $ за увеличения трафика за мои публикации на этом форуме.

И я создал себе два забавных клона.
И как бы тогда всё классно - ветка все время в ТОПе и на арене забавные персонажи.
Трафик растет.
Вы уж простите меня: мне просто хочется больше денег.
Клоны на менеже - способствуют.
Можете пропускать и не читать - это как кульки/пакеты в магазине - вещь нужная, но бесполезная.

Тоже так зарабатываю сейчас. Хббгаф вдохновил. Он своей веткой про падение нереальных цен на КРЖН с 2009 года заработал уже 1.5 ляма баксов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:20

Приятно, что мой друг Yuri_T приобщился не только к тому, что поднимает ветку в ТОП, но и как настоящий специалист, определил, что
  Yuri_T написав:ветка эта - гов.но чистейшее, фестиваль сбрендившего нарцисса для заработка пары копеек на трафике

Ах, если бы ну хоть что-то написал по теме ветки, или хоть бы имел ну хоть какое-то отношение к недвижимости за рубежом... да и фикуса у меня и нет и никогда не было...
Блин, ну что же они все такие важные финансисты-экономисты и ошибаются по любому поводу?

Господа, напоминаю тему ветки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Прошу не нарушать правила форума и высказываться только по теме ветки.

В этой связи напомню, что был вопрос-предложение от форумчанина greenozon'a по поводу приобретения недвижимости в Польше.
Меня бы ОЧЕНЬ интересовало мнение опытных знающих - не дилетантов - мнение: что, где, как, какое, зачем и почём.
Интерес у меня не праздный: я в голове начинаю составлять некую "Сравнительную таблицу" плюсов и минусов. Там в каждом варианте - Польша и Турция - есть и плюсы, и минусы.
Я просто в Польше впервые побывал в 1989 году - впервые 30 лет назад (!!!) и знаю разговорный польский.
И как видите, лично я в Польше ничего не купил.
Так что просил бы товарищей высказаться.
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
akurt
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