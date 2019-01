"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Додано: Суб 12 січ, 2019 10:43



Но это не наркота... Это просто голод... заработать ни фига не может... Чем-то там спекулировал... и дупль-пусто...



Frant написав: akurt написав: Разом відпочинок на гірськолижному курорті за попередніми даними обійдеться на двох в 750 доларів США. Разом відпочинок на гірськолижному курорті за попередніми даними обійдеться на двох в 750 доларів США.

Бюжетний відпочинок, так би мовити?

Мало вигулював чужих собак?)))

Пишіть ще, пане Акурт!

Посміємось разом)))) Бюжетний відпочинок, так би мовити?Мало вигулював чужих собак?)))Пишіть ще, пане Акурт!Посміємось разом))))



Когда заработаете на горнолыжный отдых - напишете мне хотя бы, сколько перчатки Саломон стоят, точнее, сколько пришлось на мимнималке работать на перчатки, я посмеюсь.

И еще, все, что написал про меня - ложь. Мне-то все равно, но задуматься жебрачку надо: "Если всё время в жизни делаешь ошибки, то вся твоя жизнь состоит из ошибок." (Вольтер).

Мне-то опять все равно - я реально благодарен, что своей злобной глупостью поднимает ветку в ТОП, но детей - если родились (?) - немного жаль... Просто по-человечески. Папу неверно выбрали.

Давай, папа, трудись! Этот раз тоже бесплатно, но зато - на меня.

Поднимай мою ветку в ТОП!

Молодец! Получишь от меня канхветку!



P.S. Просто для того, чтобы читатель оценил уровень глупости людей, который поднимают постоянно в ТОП эту ветку.

Давеча плиточник-штукатур-подсобник, который отливает нулевые циклы на новостройках Киева и который с 14 января наконец-то начнет работать впервые в этом 2019 году, который настрочил уже более 300 постов на той ветке, где то обливает грязью нынешнее руководство страны, то рыдает над бедными пенсионерами, обложившимися хрусталем и драповыми пальто с каракулевыми воротниками, проливал этот наш красавец крокодильи слезы о несчастных турецких строителях.

Сегодня с 9-00 до 10-00 у меня прогулка с собакой вдоль скоростного шоссе "Анталия-Кемер", где идет гигантская стройка скоростной многоуровневой развязки с несколькими виадуками.

Пашут турецкие строители как папа Карло.

Техники - немеренное количество.

Так вот, нашел турка, который говорит на русском: работает на растворно-бетонном узле, лет 45. Познакомились, имя правда у него мудренное, даже не повторю. Турок коренной.

Спросил я:

- какой срок окончания всех работ? Ответ: через 2 месяца. Подумал я, что нас такой объект строили бы 2 года.

- какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверял, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц.

Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц. За эти деньги - за зарплату за 3 (три) месяца - можно в автосалоне Анталии купить автомобиль Hona Civic или автомобиль Volkswagen Golf...

Вот оно, как... наш злобный мудрый подсобник столько за год получает, как бедный турецкий строитель за месяц...

Оттого и злится все время.

Но нам не жалко: пусть злится. Нервные клетки не восстанавливаются, да и Бог все видит...

Перекрещусь...

Давайте, пишите исчо, красавцы... Ишь, как парня "прёт"...Но это не наркота... Это просто голод... заработать ни фига не может... Чем-то там спекулировал... и дупль-пусто...Когда заработаете на горнолыжный отдых - напишете мне хотя бы, сколько перчатки Саломон стоят, точнее, сколько пришлось на мимнималке работать на перчатки, я посмеюсь.И еще, все, что написал про меня - ложь. Мне-то все равно, но задуматься жебрачку надо: "Если всё время в жизни делаешь ошибки, то(Вольтер).Мне-то опять все равно - я реально благодарен, что своей злобной глупостью поднимает ветку в ТОП, но детей - если родились (?) - немного жаль... Просто по-человечески. Папу неверно выбрали.Давай, папа, трудись! Этот раз тоже бесплатно, но зато - на меня.Поднимай мою ветку в ТОП!Молодец! Получишь от меня канхветку!Просто для того, чтобы читатель оценил уровень глупости людей, который поднимают постоянно в ТОП эту ветку.Давеча плиточник-штукатур-подсобник, который отливает нулевые циклы на новостройках Киева и который с 14 января наконец-то начнет работать впервые в этом 2019 году, который настрочил уже более 300 постов на той ветке, где то обливает грязью нынешнее руководство страны, то рыдает над бедными пенсионерами, обложившимися хрусталем и драповыми пальто с каракулевыми воротниками,Сегодня с 9-00 до 10-00 у меня прогулка с собакой вдоль скоростного шоссе "Анталия-Кемер", где идет гигантская стройка скоростной многоуровневой развязки с несколькими виадуками.Пашут турецкие строители как папа Карло.Техники - немеренное количество.Так вот, нашел турка, который говорит на русском: работает на растворно-бетонном узле, лет 45. Познакомились, имя правда у него мудренное, даже не повторю. Турок коренной.Спросил я:- какой срок окончания всех работ? Ответ: через 2 месяца. Подумал я, что нас такой объект строили бы 2 года.- какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверял, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами :Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц. За эти деньги - за зарплату за 3 (три) месяца - можно в автосалоне Анталии купить автомобиль Hona Civic или автомобиль Volkswagen Golf...Вот оно, как... наш злобный мудрый подсобник столько за год получает, как бедный турецкий строитель за месяц...Оттого и злится все время.Но нам не жалко: пусть злится. Нервные клетки не восстанавливаются, да и Бог все видит...Перекрещусь...Давайте, пишите исчо, красавцы...

Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 січ, 2019 11:14, всього редагувалось 1 раз.

“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).