"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Но это не наркота... Это просто голод... заработать ни фига не может... Чем-то там спекулировал... и дупль-пусто...
Когда заработаете на горнолыжный отдых - напишете мне хотя бы, сколько перчатки Саломон стоят, точнее, сколько пришлось на мимнималке работать на перчатки, я посмеюсь.
И еще, все, что написал про меня - ложь. Мне-то все равно, но задуматься жебрачку надо: "Если всё время в жизни делаешь ошибки, то вся твоя жизнь состоит из ошибок." (Вольтер).
Мне-то опять все равно - я реально благодарен, что своей злобной глупостью поднимает ветку в ТОП, но детей - если родились (?) - немного жаль... Просто по-человечески. Папу неверно выбрали.
Давай, папа, трудись! Этот раз тоже бесплатно, но зато - на меня.
Поднимай мою ветку в ТОП!
Молодец! Получишь от меня канхветку!
P.S. Просто для того, чтобы читатель оценил уровень глупости людей, который поднимают постоянно в ТОП эту ветку.
Давеча плиточник-штукатур-подсобник, который отливает нулевые циклы на новостройках Киева и который с 14 января наконец-то начнет работать впервые в этом 2019 году, который настрочил уже более 300 постов на той ветке, где то обливает грязью нынешнее руководство страны, то рыдает над бедными пенсионерами, обложившимися хрусталем и драповыми пальто с каракулевыми воротниками, проливал этот наш красавец крокодильи слезы о несчастных турецких строителях.
Сегодня с 9-00 до 10-00 у меня прогулка с собакой вдоль скоростного шоссе "Анталия-Кемер", где идет гигантская стройка скоростной многоуровневой развязки с несколькими виадуками.
Пашут турецкие строители как папа Карло.
Техники - немеренное количество.
Так вот, нашел турка, который говорит на русском: работает на растворно-бетонном узле, лет 45. Познакомились, имя правда у него мудренное, даже не повторю. Турок коренной.
Спросил я:
- какой срок окончания всех работ? Ответ: через 2 месяца. Подумал я, что нас такой объект строили бы 2 года.
- какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверял, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц.
Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц. За эти деньги - за зарплату за 3 (три) месяца - можно в автосалоне Анталии купить автомобиль Hona Civic или автомобиль Volkswagen Golf...
Вот оно, как... наш злобный мудрый подсобник столько за год получает, как бедный турецкий строитель за месяц...
Оттого и злится все время.
Но нам не жалко: пусть злится. Нервные клетки не восстанавливаются, да и Бог все видит...
Перекрещусь...
Давайте, пишите исчо, красавцы...