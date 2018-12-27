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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 241242243244 Додано: Суб 12 січ, 2019 10:43

Но это не наркота... Это просто голод... заработать ни фига не может... Чем-то там спекулировал... и дупль-пусто...



Frant написав: akurt написав: Разом відпочинок на гірськолижному курорті за попередніми даними обійдеться на двох в 750 доларів США. Разом відпочинок на гірськолижному курорті за попередніми даними обійдеться на двох в 750 доларів США.

Бюжетний відпочинок, так би мовити?

Мало вигулював чужих собак?)))

Пишіть ще, пане Акурт!

Посміємось разом)))) Бюжетний відпочинок, так би мовити?Мало вигулював чужих собак?)))Пишіть ще, пане Акурт!Посміємось разом))))



Когда заработаете на горнолыжный отдых - напишете мне хотя бы, сколько перчатки Саломон стоят, точнее, сколько пришлось на мимнималке работать на перчатки, я посмеюсь.

И еще, все, что написал про меня - ложь. Мне-то все равно, но задуматься человечку надо: "Если всё время в жизни делаешь ошибки, то вся твоя жизнь - ошибка." (Вольтер).

Мне-то опять все равно - я реально благодарен, что своей злобой поднимает ветку в ТОП, но детей - если родились (?) - немного жаль... Просто по-человечески. Папу неверно выбрали.

Давай, папа, трудись! Этот раз тоже бесплатно, но зато - на меня.

Поднимай эту ветку в ТОП!

Молодец! Получишь от меня канхветку!



P.S. Просто для того, чтобы читатель оценил уровень некомпетентности людей, которые поднимают постоянно в ТОП эту ветку.

Давеча плиточник-штукатур-подсобник, который отливает нулевые циклы на новостройках Киева (киевляне - берегитесь) и который с 14 января наконец-то начнет работать впервые в этом 2019 году, который настрочил уже более 300 постов на тех ветках, где то обливает грязью нынешнее руководство страны, то рыдает над бедными пенсионерами, обложившимися хрусталем и драповыми пальто с каракулевыми воротниками, проливал этот наш красавец крокодильи слезы о несчастных турецких строителях.

Сегодня с 9-00 до 10-00 - у меня прогулка с собакой вдоль скоростного шоссе "Анталия-Кемер", где идет гигантская стройка скоростной многоуровневой развязки с несколькими виадуками.

Пашут турецкие строители как папа Карло.

Техники - немеренное количество.

Так вот, нашел турка, который говорит на русском: работает на растворно-бетонном узле, лет 45. Познакомились, имя правда у него мудренное, даже не повторю. Турок коренной.



Спросил я:

- какой срок окончания всех работ? Ответ: через 2 месяца. Подумал я, что нас такой объект строили бы 2 года.



- какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц.

Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц. За эти деньги - за зарплату за 3 (три) месяца - можно в автосалоне Анталии купить автомобиль Hona Civic или автомобиль Volkswagen Golf...

Вот оно, как... наш злобный мудрый строитель, который заблудился на этой ветке, столько за год получает, как бедный турецкий строитель за месяц...

Оттого и злится все время.

Но нам не жалко: пусть злится. Нервные клетки не восстанавливаются, да и Бог все видит...



Давайте, пишите исчо, красавцы... Ишь, как парня "прёт"...Но это не наркота... Это просто голод... заработать ни фига не может... Чем-то там спекулировал... и дупль-пусто...Когда заработаете на горнолыжный отдых - напишете мне хотя бы, сколько перчатки Саломон стоят, точнее, сколько пришлось на мимнималке работать на перчатки, я посмеюсь.И еще, все, что написал про меня - ложь. Мне-то все равно, но задуматься человечку надо: "Если всё время в жизни делаешь ошибки, то(Вольтер).Мне-то опять все равно - я реально благодарен, что своей злобой поднимает ветку в ТОП, но детей - если родились (?) - немного жаль... Просто по-человечески. Папу неверно выбрали.Давай, папа, трудись! Этот раз тоже бесплатно, но зато - на меня.Поднимай эту ветку в ТОП!Молодец! Получишь от меня канхветку!Просто для того, чтобы читатель оценил уровень некомпетентности людей, которые поднимают постоянно в ТОП эту ветку.Давеча плиточник-штукатур-подсобник, который отливает нулевые циклы на новостройках Киева (киевляне - берегитесь) и который с 14 января наконец-то начнет работать впервые в этом 2019 году, который настрочил уже более 300 постов на тех ветках, где то обливает грязью нынешнее руководство страны, то рыдает над бедными пенсионерами, обложившимися хрусталем и драповыми пальто с каракулевыми воротниками,Сегодня с 9-00 до 10-00 - у меня прогулка с собакой вдоль скоростного шоссе "Анталия-Кемер", где идет гигантская стройка скоростной многоуровневой развязки с несколькими виадуками.Пашут турецкие строители как папа Карло.Техники - немеренное количество.Так вот, нашел турка, который говорит на русском: работает на растворно-бетонном узле, лет 45. Познакомились, имя правда у него мудренное, даже не повторю. Турок коренной.Спросил я:- какой срок окончания всех работ? Ответ: через 2 месяца. Подумал я, что нас такой объект строили бы 2 года.- какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами :Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц. За эти деньги - за зарплату за 3 (три) месяца - можно в автосалоне Анталии купить автомобиль Hona Civic или автомобиль Volkswagen Golf...Вот оно, как... наш злобный мудрый строитель, который заблудился на этой ветке, столько за год получает, как бедный турецкий строитель за месяц...Оттого и злится все время.Но нам не жалко: пусть злится. Нервные клетки не восстанавливаются, да и Бог все видит...Давайте, пишите исчо, красавцы... Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 січ, 2019 12:49, всього редагувалось 2 разів. “Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett). akurt

Повідомлень: 2722 З нами з: 12.02.09 Подякував: 418 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 11:10 во-первых, не твоя. ты тут вообще никто.

во-вторых, ветка эта - гов.но чистейшее, фестиваль сбрендившего нарцисса для заработка пары копеек на траффике.

хоть видимая, хоть не видимая.

именно потому здесь никто, кроме тебя, и не пишет.



адье.

не скучай. чаще фикус поливай. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13487 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1817 раз. Подякували: 3807 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 11:15 akurt написав: Признаюсь читателю: мне хочется больше денег.

Жду этого я:

- купил в Турции турецкую Новогоднюю лотерею - и ничего не выиграл;

- купил в Турции турецкую государственную лотерею - 2 билета по 2 (две) лиры - и выиграл 4 лиры;

Все плохо - решил я, и тут как раз на карту Payoneer (Payoneer — платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы. Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard по всему миру. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке) "капнули" приятные 1300 $ за увеличения трафика за мои публикации на этом форуме.



И я создал себе два забавных клона.

И как бы тогда всё классно - ветка все время в ТОПе и на арене забавные персонажи.

Трафик растет.

Вы уж простите меня: мне просто хочется больше денег.

Клоны на менеже - способствуют.

Можете пропускать и не читать - это как кульки/пакеты в магазине - вещь нужная, но бесполезная. Признаюсь читателю: мне хочется больше денег.Жду этого я:- купил в Турции турецкую Новогоднюю лотерею - и ничего не выиграл;- купил в Турции турецкую государственную лотерею - 2 билета по 2 (две) лиры - и выиграл 4 лиры;Все плохо - решил я, и тут как раз на карту Payoneer (Payoneer — платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы. Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard по всему миру. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке) "капнули" приятные 1300 $ за увеличения трафика за мои публикации на этом форуме.И я создал себе два забавных клона.И как бы тогда всё классно - ветка все время в ТОПе и на арене забавные персонажи.Трафик растет.Вы уж простите меня: мне просто хочется больше денег.Клоны на менеже - способствуют.Можете пропускать и не читать - это как кульки/пакеты в магазине - вещь нужная, но бесполезная.

Тоже так зарабатываю сейчас. Хббгаф вдохновил. Он своей веткой про падение нереальных цен на КРЖН с 2009 года заработал уже 1.5 ляма баксов. Тоже так зарабатываю сейчас. Хббгаф вдохновил. Он своей веткой про падение нереальных цен на КРЖН с 2009 года заработал уже 1.5 ляма баксов. airmax78 Повідомлень: 27450 З нами з: 25.10.12 Подякував: 710 раз. Подякували: 3056 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 11:20 Yuri_T приобщился не только к тому, что поднимает ветку в ТОП, но и как настоящий специалист, определил, что

Yuri_T написав: ветка эта - гов.но чистейшее, фестиваль сбрендившего нарцисса для заработка пары копеек на трафике ветка эта - гов.но чистейшее, фестиваль сбрендившего нарцисса для заработка пары копеек на трафике

Ах, если бы ну хоть что-то написал по теме ветки, или хоть бы имел ну хоть какое-то отношение к недвижимости за рубежом... да и фикуса у меня и нет и никогда не было...

Блин, ну что же они все такие важные финансисты-экономисты и ошибаются по любому поводу ? Получается так же - и в финансах, и в экономике, и в бизнесе, и в инвестициях?



Господа, напоминаю тему ветки:

"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Прошу не нарушать правила форума и высказываться только по теме ветки.



В этой связи напомню, что был вопрос-предложение от форумчанина greenozon'a по поводу приобретения недвижимости в Польше.

Меня бы ОЧЕНЬ интересовало мнение опытных знающих - не дилетантов - товарищей мнение: что, где, как, какое, зачем и почём.

Интерес у меня не праздный: я в голове начинаю составлять некую "Сравнительную таблицу" плюсов и минусов. Там в каждом варианте - Польша и Турция - есть и плюсы, и минусы.

Я просто в Польше впервые побывал в 1989 году - впервые ровно 30 лет назад (!!!) и знаю разговорный польский. И объездил почти всю Польшу.

И как видите, лично я в Польше ничего не купил.

Так что просил бы товарищей высказаться. Приятно, что мой другприобщился не только к тому, что поднимает ветку в ТОП, но и как настоящий специалист, определил, чтоАх, если бы ну хоть что-то написал по теме ветки, или хоть бы имел ну хоть какое-то отношение к недвижимости за рубежом... да и фикуса у меня и нет и никогда не было...Блин, ну что же они все такие важные финансисты-экономисты и? Получается так же - и в финансах, и в экономике, и в бизнесе, и в инвестициях?Господа, напоминаю тему ветки:Прошу не нарушать правила форума и высказыватьсяВ этой связи напомню, что был вопрос-предложение от форумчанина'a по поводу приобретения недвижимости в Польше.Меня бы ОЧЕНЬ интересовало мнение опытных знающих - не дилетантов - товарищей мнение: что, где, как, какое, зачем и почём.Интерес у меня не праздный: я в голове начинаю составлять некую "Сравнительную таблицу" плюсов и минусов. Там в каждом варианте - Польша и Турция - есть и плюсы, и минусы.Я просто в Польше впервые побывал в 1989 году - впервые ровно 30 лет назад (!!!) и знаю разговорный польский. И объездил почти всю Польшу.Так что просил бы товарищей высказаться. “Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett). akurt

Повідомлень: 2722 З нами з: 12.02.09 Подякував: 418 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 15:25 akurt написав: P.S.Просто для того, чтобы читатель оценил уровень некомпетентности людей, которые поднимают постоянно в ТОП эту ветку.

Давеча плиточник-штукатур-подсобник, который отливает нулевые циклы на новостройках Киева (киевляне - берегитесь) и который с 14 января наконец-то начнет работать впервые в этом 2019 году, проливал этот наш красавец крокодильи слезы о несчастных турецких строителях....

...Сегодня с 9-00 до 10-00 - у меня прогулка с собакой вдоль скоростного шоссе "Анталия-Кемер", где идет гигантская стройка скоростной многоуровневой развязки с несколькими виадуками.

Пашут турецкие строители как папа Карло.

Техники - немеренное количество.

Так вот, нашел турка, который говорит на русском: работает на растворно-бетонном узле, лет 45. Познакомились, имя правда у него мудренное, даже не повторю. Турок коренной.

Спросил я:

- какой срок окончания всех работ? Ответ: через 2 месяца. Подумал я, что нас такой объект строили бы 2 года.

- какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц.

Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц. P.S.Просто для того, чтобы читатель оценил уровень некомпетентности людей, которые поднимают постоянно в ТОП эту ветку.Давечаи который с 14 января наконец-то начнет работать впервые в этом 2019 году, проливал этот наш красавец крокодильи слезы о несчастных турецких строителях.......Сегодня с 9-00 до 10-00 - у меня прогулка с собакой вдоль скоростного шоссе "Анталия-Кемер", где идет гигантская стройка скоростной многоуровневой развязки с несколькими виадуками.Пашут турецкие строители как папа Карло.Техники - немеренное количество.Так вот, нашел турка, который говорит на русском:лет 45. Познакомились, имя правда у него мудренное, даже не повторю. Турок коренной.Спросил я:- какой срок окончания всех работ? Ответ: через 2 месяца. Подумал я, что нас такой объект строили бы 2 года.- какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами :Это примерно 40 000х5,3=





Некомпетентность автора, и по совместительству ученого -чиновника ( все в прошлом),то ли рантье, то ли рекламного агента (в настоящем, кто чему верит) в области строительства продолжает удивлять.

Человек проработавший хотя бы месяц на стройке знает, что нулевым циклом занимаются буровики и монолитчики со своим оборудованием и кадрами.

Плиточники и штукатуры это отделка с которой автор,наверное, знаком немного лучше по ремонту своей квартирки.

Но это совсем другой жанр,оборудование,кадры.

Подсобники есть в любой области.Но это местный юлдаш накропал, видимо,пытаясь оскорбить меня, инженера с 30-летним стажем.

По поводу моего длительного отпуска. В этом году он немного больше чем обычно.Строители отдыхают 2 раза в году - 1-2 недели на Новый год, 1 неделю на пасху и пару дней на день строителя в августе.

Причина простая - христианская страна.То, что мусульмане-турки работают на православное рождество ничего удивительного нет. Ну так у нас работают на Курбан-Байрам и Рамадан, а турки вряд ли.

По поводу зарплат турецких строителей.

Когда прочитал последний опус akurt о зарплате замызганного работяги на растворном узле в 7,5 тыс. баксов то сильно усомнился в вменяемости автора.

До того этот рекламный агент турецкой недвижимости выдал

akurt написав: Тут, знаете, ли не обманывают...

Кроме того, к цифре 11 миллиардов 385 миллионов TL надо относиться дифференцировано:

- пять лет назад курс лиры к доллару был 1:1,5. Минимальная зарплата - в том числе на стройке - была 1400 лир в месяц;

- в 2018 был в среднем 1:4,5. Минимальная зарплата - в том числе на стройке - была 1605 лир. Тут, знаете, ли не обманывают...Кроме того, к цифре 11 миллиардов 385 миллионов TL надо относиться дифференцировано:- пять лет назад курс лиры к доллару был 1:1,5.- в 2018 был в среднем 1:4,5.

Т.е. согласно писанине этого "знатока" разница между подсобником на стройке и квалифицированным рабочим составляет 40000/1605=25 раз.В какой стране мира такое возможно? Я таких не знаю.

Обратился к инету - http://turimm.com/immigratsiya/rabota/z ... rtsii.html

Инженер-строитель – 1700 долларов в месяц.

Принятие правительством мер по ликвидации разрыва между бедными и богатыми социальными слоями. На начало 2016 разрыв был сокращен с 29% до 19,3%.

http://hochusvalit.com/turtsiya/zarplata-v-turtsii

По данным местного Министерства труда и социальной защиты, до уплаты налогов официальная минимальная зарплата в Турции в 2018 году составляет 2 029,5 турецких лир в месяц, то есть чуть более 430 долларов.



Мой опыт общения с турецкими строителями ограничен компанией Ренессанс Констракшн которая зашла вначале на проект Парк Горького на месте бывшего трамвайного депо в Киеве, но в результате кризиса дальше подготовительных работ дело не пошло. В 2010-2012 это контора трудилась на реконструкции отеля Лейпциг по Владимирской в которые вкладывал деньги пакистанец Захур.Я застал только начало их работ в 2010г, потом уволился.

Зарплаты,квалификация инженеров и рабочих не впечатлили и они близки к инетовским, а вовсе не akurt . В чем они были доки, так это в системе откатов и получении за бабки инсайдерской инфы на тендерах.Помню, что тогда говорили, что если турки найдут какой-то обьект за рубежом и вывезут n-ое количество рабочих им государство приплачивало за борьбу с безработицей.

Что должен делать на растворном узле рабочий чтобы получить 7,5 тыс.баксов в месяц?

За то, что на бульдозере инертные к бункеру толкает, обслуживает эл.щит или моет мешалку после смены, столько не платят и близко, особенно на средиземноморском курорте, а не крайнем севере.



akurt написав: ....который настрочил уже более 300 постов на тех ветках, где то обливает грязью нынешнее руководство страны, то рыдает над бедными пенсионерами, обложившимися хрусталем и драповыми пальто с каракулевыми воротниками, проливал этот наш красавец крокодильи слезы о несчастных турецких строителях.

...Вот оно, как... наш злобный мудрый строитель, который заблудился на этой ветке, столько за год получает, как бедный турецкий строитель за месяц...

Оттого и злится все время. ....который настрочил уже более 300 постов на тех ветках, где то обливает грязью нынешнее руководство страны, то рыдает над бедными пенсионерами, обложившимися хрусталем и драповыми пальто с каракулевыми воротниками, проливал этот наш красавец крокодильи слезы о несчастных турецких строителях....Вот оно, как... наш злобный мудрый строитель, который заблудился на этой ветке, столько за год получает, как бедный турецкий строитель за месяц...Оттого и злится все время.



Я вовсе не лью никакие слезы по туркам строителям, т.к. они мне безразличны и не очень симпатичны ( по предыдущему опыту общения). Просто показываю чушь которую вы тут постите, причем часто не понимая. И поэтому то занижаете зарплату турок, то повышаете ее до небес, что не соответствует истине.

У меня зарплата 1 тыс.баксов и пенсия 130. Конечно,немного, но я работающий пенсионер давно решивший квартирные и пр. проблемы и потому не рвусь ее увеличивать.

Что касается "рыдания над бедными пенсионерами", то я знаю многих людей которым сейчас очень плохо.

Поэтому и презираю нынешнюю, да и все предыдущие правительства и президентов доведших страну до такого состояния.

Но вот что неприемлю категорически это ваше унижение украинских пенсионеров, низкооплачиваемых работников с которыми вы вроде как трудились раньше, и все ваши дешевые понты на этом форуме по изображению успешного, богатого, да еще и честного человека предлагающего сделать всем то, что, собственно, и так уже 27 лет делают власть имущие - зарабатывать в Украине на этих несчастных лохах и тратить заработанное за ее пределами. В вашем случае в Турции.

Делаете это вы , по-моему,по двум причинам. Или у вас огромный комплекс неполноценности который нужно компенсировать подобными постами ( что маловероятно), или вы просто риэлтор.

В профессии риэлтора нет ничего зазорного за одним исключением - продавая свой турецкий товар вовсе не обязательно обсирать чужой, украинский,да и походя всю украинскую жизнь.

Нормальный риэлтор сравнивает турецкую недвижимость с недвижимостью в Дубае или Шанхае и рассказывает когда она до нее дотащится.

Вы, уроженец западной якобы патриотичной Украины,обливающий в Украине все что можно похуже любого москаля обвиняете меня в ссылках на сайты агрессора, патриот хренов.

Поэтому обещаю и в дальнейшем указывать вам на ту чушь которую запостите о технологии, зарплатах строителях, материалах и пр. Некомпетентность автора, и по совместительству ученого -чиновника ( все в прошлом),то ли рантье, то ли рекламного агента (в настоящем, кто чему верит) в области строительства продолжает удивлять.Человек проработавший хотя бы месяц на стройке знает, что нулевым циклом занимаются буровики и монолитчики со своим оборудованием и кадрами.Плиточники и штукатуры это отделка с которой автор,наверное, знаком немного лучше по ремонту своей квартирки.Но это совсем другой жанр,оборудование,кадры.Подсобники есть в любой области.Но это местный юлдаш накропал, видимо,пытаясь оскорбить меня, инженера с 30-летним стажем.По поводу моего длительного отпуска. В этом году он немного больше чем обычно.Строители отдыхают 2 раза в году - 1-2 недели на Новый год, 1 неделю на пасху и пару дней на день строителя в августе.Причина простая - христианская страна.То, что мусульмане-турки работают на православное рождество ничего удивительного нет. Ну так у нас работают на Курбан-Байрам и Рамадан, а турки вряд ли.По поводу зарплат турецких строителей.Когда прочитал последний опус akurt о зарплате замызганного работяги на растворном узле вто сильно усомнился в вменяемости автора.До того этот рекламный агент турецкой недвижимости выдалТ.е. согласно писанине этого "знатока" разница между подсобником на стройке и квалифицированным рабочим составляет 40000/1605=25 раз.В какой стране мира такое возможно? Я таких не знаю.Обратился к инету -Инженер-строитель – 1700 долларов в месяц.Принятие правительством мер по ликвидации разрыва между бедными и богатыми социальными слоями. На начало 2016 разрыв был сокращен с 29% до 19,3%.По данным местного Министерства труда и социальной защиты, до уплаты налогов официальная минимальная зарплата в Турции в 2018 году составляет 2 029,5 турецких лир в месяц, то есть чуть более 430 долларов.Мой опыт общения с турецкими строителями ограничен компанией Ренессанс Констракшн которая зашла вначале на проект Парк Горького на месте бывшего трамвайного депо в Киеве, но в результате кризиса дальше подготовительных работ дело не пошло. В 2010-2012 это контора трудилась на реконструкции отеля Лейпциг по Владимирской в которые вкладывал деньги пакистанец Захур.Я застал только начало их работ в 2010г, потом уволился.Зарплаты,квалификация инженеров и рабочих не впечатлили и они близки к инетовским, а вовсе не akurt . В чем они были доки, так это в системе откатов и получении за бабки инсайдерской инфы на тендерах.Помню, что тогда говорили, что если турки найдут какой-то обьект за рубежом и вывезут n-ое количество рабочих им государство приплачивало за борьбу с безработицей.Что должен делать на растворном узле рабочий чтобы получить 7,5 тыс.баксов в месяц?За то, что на бульдозере инертные к бункеру толкает, обслуживает эл.щит или моет мешалку после смены, столько не платят и близко, особенно на средиземноморском курорте, а не крайнем севере.Я вовсе не лью никакие слезы по туркам строителям, т.к. они мне безразличны и не очень симпатичны ( по предыдущему опыту общения). Просто показываю чушь которую вы тут постите, причем часто не понимая. И поэтому то занижаете зарплату турок, то повышаете ее до небес, что не соответствует истине.У меня зарплата 1 тыс.баксов и пенсия 130. Конечно,немного, но я работающий пенсионер давно решивший квартирные и пр. проблемы и потому не рвусь ее увеличивать.Что касается "рыдания над бедными пенсионерами", то я знаю многих людей которым сейчас очень плохо.Поэтому и презираю нынешнюю, да и все предыдущие правительства и президентов доведших страну до такого состояния.Но вот что неприемлю категорически это ваше унижение украинских пенсионеров, низкооплачиваемых работников с которыми вы вроде как трудились раньше, и все ваши дешевые понты на этом форуме по изображению успешного, богатого, да еще и честного человека предлагающего сделать всем то, что, собственно, и так уже 27 лет делают власть имущие - зарабатывать в Украине на этих несчастных лохах и тратить заработанное за ее пределами. В вашем случае в Турции.Делаете это вы , по-моему,по двум причинам. Или у вас огромный комплекс неполноценности который нужно компенсировать подобными постами ( что маловероятно), или вы просто риэлтор.В профессии риэлтора нет ничего зазорного за одним исключением - продавая свой турецкий товар вовсе не обязательно обсирать чужой, украинский,да и походя всю украинскую жизнь.Нормальный риэлтор сравнивает турецкую недвижимость с недвижимостью в Дубае или Шанхае и рассказывает когда она до нее дотащится.Вы, уроженец западной якобы патриотичной Украины,обливающий в Украине все что можно похуже любого москаля обвиняете меня в ссылках на сайты агрессора, патриот хренов.Поэтому обещаю и в дальнейшем указывать вам на ту чушь которую запостите о технологии, зарплатах строителях, материалах и пр. В игноре Kart, Sommer shapo Повідомлень: 400 З нами з: 29.05.18 Подякував: 18 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 241242243244 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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