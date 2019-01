Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Купуємо для себе, а не в

ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 241242243244 Додано: Суб 12 січ, 2019 10:43

Но это не наркота... Это просто голод... заработать ни фига не может... Чем-то там спекулировал... и дупль-пусто...



Frant написав: akurt написав: Разом відпочинок на гірськолижному курорті за попередніми даними обійдеться на двох в 750 доларів США. Разом відпочинок на гірськолижному курорті за попередніми даними обійдеться на двох в 750 доларів США.

Бюжетний відпочинок, так би мовити?

Мало вигулював чужих собак?)))

Пишіть ще, пане Акурт!

Посміємось разом)))) Бюжетний відпочинок, так би мовити?Мало вигулював чужих собак?)))Пишіть ще, пане Акурт!Посміємось разом))))



Когда заработаете на горнолыжный отдых - напишете мне хотя бы, сколько перчатки Саломон стоят, точнее, сколько пришлось на мимнималке работать на перчатки, я посмеюсь.

И еще, все, что написал про меня - ложь. Мне-то все равно, но задуматься человечку надо: "Если всё время в жизни делаешь ошибки, то вся твоя жизнь - ошибка." (Вольтер).

Мне-то опять все равно - я реально благодарен, что своей злобой поднимает ветку в ТОП, но детей - если родились (?) - немного жаль... Просто по-человечески. Папу неверно выбрали.

Давай, папа, трудись! Этот раз тоже бесплатно, но зато - на меня.

Поднимай эту ветку в ТОП!

Молодец! Получишь от меня канхветку!



P.S. Просто для того, чтобы читатель оценил уровень некомпетентности людей, которые поднимают постоянно в ТОП эту ветку.

Давеча плиточник-штукатур-подсобник, который отливает нулевые циклы на новостройках Киева (киевляне - берегитесь) и который с 14 января наконец-то начнет работать впервые в этом 2019 году, который настрочил уже более 300 постов на тех ветках, где то обливает грязью нынешнее руководство страны, то рыдает над бедными пенсионерами, обложившимися хрусталем и драповыми пальто с каракулевыми воротниками, проливал этот наш красавец крокодильи слезы о несчастных турецких строителях.

Сегодня с 9-00 до 10-00 - у меня прогулка с собакой вдоль скоростного шоссе "Анталия-Кемер", где идет гигантская стройка скоростной многоуровневой развязки с несколькими виадуками.

Пашут турецкие строители как папа Карло.

Техники - немеренное количество.

Так вот, нашел турка, который говорит на русском: работает на растворно-бетонном узле, лет 45. Познакомились, имя правда у него мудренное, даже не повторю. Турок коренной.



Спросил я:

- какой срок окончания всех работ? Ответ: через 2 месяца. Подумал я, что нас такой объект строили бы 2 года.



- какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц.

Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц. За эти деньги - за зарплату за 3 (три) месяца - можно в автосалоне Анталии купить автомобиль Hona Civic или автомобиль Volkswagen Golf...

Вот оно, как... наш злобный мудрый строитель, который заблудился на этой ветке, столько за год получает, как бедный турецкий строитель за месяц...

Оттого и злится все время.

Но нам не жалко: пусть злится. Нервные клетки не восстанавливаются, да и Бог все видит...



Давайте, пишите исчо, красавцы... Ишь, как парня "прёт"...Но это не наркота... Это просто голод... заработать ни фига не может... Чем-то там спекулировал... и дупль-пусто...Когда заработаете на горнолыжный отдых - напишете мне хотя бы, сколько перчатки Саломон стоят, точнее, сколько пришлось на мимнималке работать на перчатки, я посмеюсь.И еще, все, что написал про меня - ложь. Мне-то все равно, но задуматься человечку надо: "Если всё время в жизни делаешь ошибки, то(Вольтер).Мне-то опять все равно - я реально благодарен, что своей злобой поднимает ветку в ТОП, но детей - если родились (?) - немного жаль... Просто по-человечески. Папу неверно выбрали.Давай, папа, трудись! Этот раз тоже бесплатно, но зато - на меня.Поднимай эту ветку в ТОП!Молодец! Получишь от меня канхветку!Просто для того, чтобы читатель оценил уровень некомпетентности людей, которые поднимают постоянно в ТОП эту ветку.Давеча плиточник-штукатур-подсобник, который отливает нулевые циклы на новостройках Киева (киевляне - берегитесь) и который с 14 января наконец-то начнет работать впервые в этом 2019 году, который настрочил уже более 300 постов на тех ветках, где то обливает грязью нынешнее руководство страны, то рыдает над бедными пенсионерами, обложившимися хрусталем и драповыми пальто с каракулевыми воротниками,Сегодня с 9-00 до 10-00 - у меня прогулка с собакой вдоль скоростного шоссе "Анталия-Кемер", где идет гигантская стройка скоростной многоуровневой развязки с несколькими виадуками.Пашут турецкие строители как папа Карло.Техники - немеренное количество.Так вот, нашел турка, который говорит на русском: работает на растворно-бетонном узле, лет 45. Познакомились, имя правда у него мудренное, даже не повторю. Турок коренной.Спросил я:- какой срок окончания всех работ? Ответ: через 2 месяца. Подумал я, что нас такой объект строили бы 2 года.- какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами :Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц. За эти деньги - за зарплату за 3 (три) месяца - можно в автосалоне Анталии купить автомобиль Hona Civic или автомобиль Volkswagen Golf...Вот оно, как... наш злобный мудрый строитель, который заблудился на этой ветке, столько за год получает, как бедный турецкий строитель за месяц...Оттого и злится все время.Но нам не жалко: пусть злится. Нервные клетки не восстанавливаются, да и Бог все видит...Давайте, пишите исчо, красавцы... Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 січ, 2019 12:49, всього редагувалось 2 разів. “Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett). akurt

Повідомлень: 2725 З нами з: 12.02.09 Подякував: 418 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 11:10 во-первых, не твоя. ты тут вообще никто.

во-вторых, ветка эта - гов.но чистейшее, фестиваль сбрендившего нарцисса для заработка пары копеек на траффике.

хоть видимая, хоть не видимая.

именно потому здесь никто, кроме тебя, и не пишет.



адье.

не скучай. чаще фикус поливай. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13501 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1820 раз. Подякували: 3816 раз. Профіль 5 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 11:15 akurt написав: Признаюсь читателю: мне хочется больше денег.

Жду этого я:

- купил в Турции турецкую Новогоднюю лотерею - и ничего не выиграл;

- купил в Турции турецкую государственную лотерею - 2 билета по 2 (две) лиры - и выиграл 4 лиры;

Все плохо - решил я, и тут как раз на карту Payoneer (Payoneer — платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы. Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard по всему миру. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке) "капнули" приятные 1300 $ за увеличения трафика за мои публикации на этом форуме.



И я создал себе два забавных клона.

И как бы тогда всё классно - ветка все время в ТОПе и на арене забавные персонажи.

Трафик растет.

Вы уж простите меня: мне просто хочется больше денег.

Клоны на менеже - способствуют.

Можете пропускать и не читать - это как кульки/пакеты в магазине - вещь нужная, но бесполезная. Признаюсь читателю: мне хочется больше денег.Жду этого я:- купил в Турции турецкую Новогоднюю лотерею - и ничего не выиграл;- купил в Турции турецкую государственную лотерею - 2 билета по 2 (две) лиры - и выиграл 4 лиры;Все плохо - решил я, и тут как раз на карту Payoneer (Payoneer — платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы. Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard по всему миру. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке) "капнули" приятные 1300 $ за увеличения трафика за мои публикации на этом форуме.И я создал себе два забавных клона.И как бы тогда всё классно - ветка все время в ТОПе и на арене забавные персонажи.Трафик растет.Вы уж простите меня: мне просто хочется больше денег.Клоны на менеже - способствуют.Можете пропускать и не читать - это как кульки/пакеты в магазине - вещь нужная, но бесполезная.

Тоже так зарабатываю сейчас. Хббгаф вдохновил. Он своей веткой про падение нереальных цен на КРЖН с 2009 года заработал уже 1.5 ляма баксов. Тоже так зарабатываю сейчас. Хббгаф вдохновил. Он своей веткой про падение нереальных цен на КРЖН с 2009 года заработал уже 1.5 ляма баксов. airmax78 Повідомлень: 27459 З нами з: 25.10.12 Подякував: 710 раз. Подякували: 3057 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 11:20 Yuri_T приобщился не только к тому, что поднимает ветку в ТОП, но и как настоящий специалист, определил, что

Yuri_T написав: ветка эта - гов.но чистейшее, фестиваль сбрендившего нарцисса для заработка пары копеек на трафике ветка эта - гов.но чистейшее, фестиваль сбрендившего нарцисса для заработка пары копеек на трафике

Ах, если бы ну хоть что-то написал по теме ветки, или хоть бы имел ну хоть какое-то отношение к недвижимости за рубежом... да и фикуса у меня и нет и никогда не было...

Блин, ну что же они все такие важные финансисты-экономисты и ошибаются по любому поводу ? Получается так же - и в финансах, и в экономике, и в бизнесе, и в инвестициях?



Господа, напоминаю тему ветки:

"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Прошу не нарушать правила форума и высказываться только по теме ветки.



В этой связи напомню, что был вопрос-предложение от форумчанина greenozon'a по поводу приобретения недвижимости в Польше.

Меня бы ОЧЕНЬ интересовало мнение опытных знающих - не дилетантов - товарищей мнение: что, где, как, какое, зачем и почём.

Интерес у меня не праздный: я в голове начинаю составлять некую "Сравнительную таблицу" плюсов и минусов. Там в каждом варианте - Польша и Турция - есть и плюсы, и минусы.

Я просто в Польше впервые побывал в 1989 году - впервые ровно 30 лет назад (!!!) и знаю разговорный польский. И объездил почти всю Польшу.

И как видите, лично я в Польше ничего не купил.

Так что просил бы товарищей высказаться. Приятно, что мой другприобщился не только к тому, что поднимает ветку в ТОП, но и как настоящий специалист, определил, чтоАх, если бы ну хоть что-то написал по теме ветки, или хоть бы имел ну хоть какое-то отношение к недвижимости за рубежом... да и фикуса у меня и нет и никогда не было...Блин, ну что же они все такие важные финансисты-экономисты и? Получается так же - и в финансах, и в экономике, и в бизнесе, и в инвестициях?Господа, напоминаю тему ветки:Прошу не нарушать правила форума и высказыватьсяВ этой связи напомню, что был вопрос-предложение от форумчанина'a по поводу приобретения недвижимости в Польше.Меня бы ОЧЕНЬ интересовало мнение опытных знающих - не дилетантов - товарищей мнение: что, где, как, какое, зачем и почём.Интерес у меня не праздный: я в голове начинаю составлять некую "Сравнительную таблицу" плюсов и минусов. Там в каждом варианте - Польша и Турция - есть и плюсы, и минусы.Я просто в Польше впервые побывал в 1989 году - впервые ровно 30 лет назад (!!!) и знаю разговорный польский. И объездил почти всю Польшу.Так что просил бы товарищей высказаться. “Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett). akurt

Повідомлень: 2725 З нами з: 12.02.09 Подякував: 418 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 15:25 akurt написав: P.S.Просто для того, чтобы читатель оценил уровень некомпетентности людей, которые поднимают постоянно в ТОП эту ветку.

Давеча плиточник-штукатур-подсобник, который отливает нулевые циклы на новостройках Киева (киевляне - берегитесь) и который с 14 января наконец-то начнет работать впервые в этом 2019 году, проливал этот наш красавец крокодильи слезы о несчастных турецких строителях....

...Сегодня с 9-00 до 10-00 - у меня прогулка с собакой вдоль скоростного шоссе "Анталия-Кемер", где идет гигантская стройка скоростной многоуровневой развязки с несколькими виадуками.

Пашут турецкие строители как папа Карло.

Техники - немеренное количество.

Так вот, нашел турка, который говорит на русском: работает на растворно-бетонном узле, лет 45. Познакомились, имя правда у него мудренное, даже не повторю. Турок коренной.

Спросил я:

- какой срок окончания всех работ? Ответ: через 2 месяца. Подумал я, что нас такой объект строили бы 2 года.

- какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами : 40 000 лир в месяц.

Это примерно 40 000х5,3=212 000 гривен в месяц. P.S.Просто для того, чтобы читатель оценил уровень некомпетентности людей, которые поднимают постоянно в ТОП эту ветку.Давечаи который с 14 января наконец-то начнет работать впервые в этом 2019 году, проливал этот наш красавец крокодильи слезы о несчастных турецких строителях.......Сегодня с 9-00 до 10-00 - у меня прогулка с собакой вдоль скоростного шоссе "Анталия-Кемер", где идет гигантская стройка скоростной многоуровневой развязки с несколькими виадуками.Пашут турецкие строители как папа Карло.Техники - немеренное количество.Так вот, нашел турка, который говорит на русском:лет 45. Познакомились, имя правда у него мудренное, даже не повторю. Турок коренной.Спросил я:- какой срок окончания всех работ? Ответ: через 2 месяца. Подумал я, что нас такой объект строили бы 2 года.- какая у вас лично зарплата? Ответ был такой, что я не поверил, переспрашивал много раз и даже включил на своем iPhone калькулятор - все совпало со словами :Это примерно 40 000х5,3=





Некомпетентность автора, и по совместительству ученого -чиновника ( все в прошлом),то ли рантье, то ли рекламного агента (в настоящем, кто чему верит) в области строительства продолжает удивлять.

Человек проработавший хотя бы месяц на стройке знает, что нулевым циклом занимаются буровики и монолитчики со своим оборудованием и кадрами.

Плиточники и штукатуры это отделка с которой автор,наверное, знаком немного лучше по ремонту своей квартирки.

Но это совсем другой жанр,оборудование,кадры.

Подсобники есть в любой области.Но это местный юлдаш накропал, видимо,пытаясь оскорбить меня, инженера с 30-летним стажем.

По поводу моего длительного отпуска. В этом году он немного больше чем обычно.Строители отдыхают 2 раза в году - 1-2 недели на Новый год, 1 неделю на пасху и пару дней на день строителя в августе.

Причина простая - христианская страна.То, что мусульмане-турки работают на православное рождество ничего удивительного нет. Ну так у нас работают на Курбан-Байрам и Рамадан, а турки вряд ли.

По поводу зарплат турецких строителей.

Когда прочитал последний опус akurt о зарплате замызганного работяги на растворном узле в 7,5 тыс. баксов то сильно усомнился в вменяемости автора.

До того этот рекламный агент турецкой недвижимости выдал

akurt написав: Тут, знаете, ли не обманывают...

Кроме того, к цифре 11 миллиардов 385 миллионов TL надо относиться дифференцировано:

- пять лет назад курс лиры к доллару был 1:1,5. Минимальная зарплата - в том числе на стройке - была 1400 лир в месяц;

- в 2018 был в среднем 1:4,5. Минимальная зарплата - в том числе на стройке - была 1605 лир. Тут, знаете, ли не обманывают...Кроме того, к цифре 11 миллиардов 385 миллионов TL надо относиться дифференцировано:- пять лет назад курс лиры к доллару был 1:1,5.- в 2018 был в среднем 1:4,5.

Т.е. согласно писанине этого "знатока" разница между подсобником на стройке и квалифицированным рабочим составляет 40000/1605=25 раз.В какой стране мира такое возможно? Я таких не знаю.

Обратился к инету - http://turimm.com/immigratsiya/rabota/z ... rtsii.html

Инженер-строитель – 1700 долларов в месяц.

Принятие правительством мер по ликвидации разрыва между бедными и богатыми социальными слоями. На начало 2016 разрыв был сокращен с 29% до 19,3%.

http://hochusvalit.com/turtsiya/zarplata-v-turtsii

По данным местного Министерства труда и социальной защиты, до уплаты налогов официальная минимальная зарплата в Турции в 2018 году составляет 2 029,5 турецких лир в месяц, то есть чуть более 430 долларов.



Мой опыт общения с турецкими строителями ограничен компанией Ренессанс Констракшн которая зашла вначале на проект Парк Горького на месте бывшего трамвайного депо в Киеве, но в результате кризиса дальше подготовительных работ дело не пошло. В 2010-2012 это контора трудилась на реконструкции отеля Лейпциг по Владимирской в которые вкладывал деньги пакистанец Захур.Я застал только начало их работ в 2010г, потом уволился.

Зарплаты,квалификация инженеров и рабочих не впечатлили и они близки к инетовским, а вовсе не akurt . В чем они были доки, так это в системе откатов и получении за бабки инсайдерской инфы на тендерах.Помню, что тогда говорили, что если турки найдут какой-то обьект за рубежом и вывезут n-ое количество рабочих им государство приплачивало за борьбу с безработицей.

Что должен делать на растворном узле рабочий чтобы получить 7,5 тыс.баксов в месяц?

За то, что на бульдозере инертные к бункеру толкает, обслуживает эл.щит или моет мешалку после смены, столько не платят и близко, особенно на средиземноморском курорте, а не крайнем севере.



akurt написав: ....который настрочил уже более 300 постов на тех ветках, где то обливает грязью нынешнее руководство страны, то рыдает над бедными пенсионерами, обложившимися хрусталем и драповыми пальто с каракулевыми воротниками, проливал этот наш красавец крокодильи слезы о несчастных турецких строителях.

...Вот оно, как... наш злобный мудрый строитель, который заблудился на этой ветке, столько за год получает, как бедный турецкий строитель за месяц...

Оттого и злится все время. ....который настрочил уже более 300 постов на тех ветках, где то обливает грязью нынешнее руководство страны, то рыдает над бедными пенсионерами, обложившимися хрусталем и драповыми пальто с каракулевыми воротниками, проливал этот наш красавец крокодильи слезы о несчастных турецких строителях....Вот оно, как... наш злобный мудрый строитель, который заблудился на этой ветке, столько за год получает, как бедный турецкий строитель за месяц...Оттого и злится все время.



Я вовсе не лью никакие слезы по туркам строителям, т.к. они мне безразличны и не очень симпатичны ( по предыдущему опыту общения). Просто показываю чушь которую вы тут постите, причем часто не понимая. И поэтому то занижаете зарплату турок, то повышаете ее до небес, что не соответствует истине.

У меня зарплата 1 тыс.баксов и пенсия 130. Конечно,немного, но я работающий пенсионер давно решивший квартирные и пр. проблемы и потому не рвусь ее увеличивать.

Что касается "рыдания над бедными пенсионерами", то я знаю многих людей которым сейчас очень плохо.

Поэтому и презираю нынешнюю, да и все предыдущие правительства и президентов доведших страну до такого состояния.

Но вот что неприемлю категорически это ваше унижение украинских пенсионеров, низкооплачиваемых работников с которыми вы вроде как трудились раньше, и все ваши дешевые понты на этом форуме по изображению успешного, богатого, да еще и честного человека предлагающего сделать всем то, что, собственно, и так уже 27 лет делают власть имущие - зарабатывать в Украине на этих несчастных лохах и тратить заработанное за ее пределами. В вашем случае в Турции.

Делаете это вы , по-моему,по двум причинам. Или у вас огромный комплекс неполноценности который нужно компенсировать подобными постами ( что маловероятно), или вы просто риэлтор.

В профессии риэлтора нет ничего зазорного за одним исключением - продавая свой турецкий товар вовсе не обязательно обсирать чужой, украинский,да и походя всю украинскую жизнь.

Нормальный риэлтор сравнивает турецкую недвижимость с недвижимостью в Дубае или Шанхае и рассказывает когда она до нее дотащится.

Вы, уроженец западной якобы патриотичной Украины,обливающий в Украине все что можно похуже любого москаля обвиняете меня в ссылках на сайты агрессора, патриот хренов.

Поэтому обещаю и в дальнейшем указывать вам на ту чушь которую запостите о технологии, зарплатах строителях, материалах и пр. Некомпетентность автора, и по совместительству ученого -чиновника ( все в прошлом),то ли рантье, то ли рекламного агента (в настоящем, кто чему верит) в области строительства продолжает удивлять.Человек проработавший хотя бы месяц на стройке знает, что нулевым циклом занимаются буровики и монолитчики со своим оборудованием и кадрами.Плиточники и штукатуры это отделка с которой автор,наверное, знаком немного лучше по ремонту своей квартирки.Но это совсем другой жанр,оборудование,кадры.Подсобники есть в любой области.Но это местный юлдаш накропал, видимо,пытаясь оскорбить меня, инженера с 30-летним стажем.По поводу моего длительного отпуска. В этом году он немного больше чем обычно.Строители отдыхают 2 раза в году - 1-2 недели на Новый год, 1 неделю на пасху и пару дней на день строителя в августе.Причина простая - христианская страна.То, что мусульмане-турки работают на православное рождество ничего удивительного нет. Ну так у нас работают на Курбан-Байрам и Рамадан, а турки вряд ли.По поводу зарплат турецких строителей.Когда прочитал последний опус akurt о зарплате замызганного работяги на растворном узле вто сильно усомнился в вменяемости автора.До того этот рекламный агент турецкой недвижимости выдалТ.е. согласно писанине этого "знатока" разница между подсобником на стройке и квалифицированным рабочим составляет 40000/1605=25 раз.В какой стране мира такое возможно? Я таких не знаю.Обратился к инету -Инженер-строитель – 1700 долларов в месяц.Принятие правительством мер по ликвидации разрыва между бедными и богатыми социальными слоями. На начало 2016 разрыв был сокращен с 29% до 19,3%.По данным местного Министерства труда и социальной защиты, до уплаты налогов официальная минимальная зарплата в Турции в 2018 году составляет 2 029,5 турецких лир в месяц, то есть чуть более 430 долларов.Мой опыт общения с турецкими строителями ограничен компанией Ренессанс Констракшн которая зашла вначале на проект Парк Горького на месте бывшего трамвайного депо в Киеве, но в результате кризиса дальше подготовительных работ дело не пошло. В 2010-2012 это контора трудилась на реконструкции отеля Лейпциг по Владимирской в которые вкладывал деньги пакистанец Захур.Я застал только начало их работ в 2010г, потом уволился.Зарплаты,квалификация инженеров и рабочих не впечатлили и они близки к инетовским, а вовсе не akurt . В чем они были доки, так это в системе откатов и получении за бабки инсайдерской инфы на тендерах.Помню, что тогда говорили, что если турки найдут какой-то обьект за рубежом и вывезут n-ое количество рабочих им государство приплачивало за борьбу с безработицей.Что должен делать на растворном узле рабочий чтобы получить 7,5 тыс.баксов в месяц?За то, что на бульдозере инертные к бункеру толкает, обслуживает эл.щит или моет мешалку после смены, столько не платят и близко, особенно на средиземноморском курорте, а не крайнем севере.Я вовсе не лью никакие слезы по туркам строителям, т.к. они мне безразличны и не очень симпатичны ( по предыдущему опыту общения). Просто показываю чушь которую вы тут постите, причем часто не понимая. И поэтому то занижаете зарплату турок, то повышаете ее до небес, что не соответствует истине.У меня зарплата 1 тыс.баксов и пенсия 130. Конечно,немного, но я работающий пенсионер давно решивший квартирные и пр. проблемы и потому не рвусь ее увеличивать.Что касается "рыдания над бедными пенсионерами", то я знаю многих людей которым сейчас очень плохо.Поэтому и презираю нынешнюю, да и все предыдущие правительства и президентов доведших страну до такого состояния.Но вот что неприемлю категорически это ваше унижение украинских пенсионеров, низкооплачиваемых работников с которыми вы вроде как трудились раньше, и все ваши дешевые понты на этом форуме по изображению успешного, богатого, да еще и честного человека предлагающего сделать всем то, что, собственно, и так уже 27 лет делают власть имущие - зарабатывать в Украине на этих несчастных лохах и тратить заработанное за ее пределами. В вашем случае в Турции.Делаете это вы , по-моему,по двум причинам. Или у вас огромный комплекс неполноценности который нужно компенсировать подобными постами ( что маловероятно), или вы просто риэлтор.В профессии риэлтора нет ничего зазорного за одним исключением - продавая свой турецкий товар вовсе не обязательно обсирать чужой, украинский,да и походя всю украинскую жизнь.Нормальный риэлтор сравнивает турецкую недвижимость с недвижимостью в Дубае или Шанхае и рассказывает когда она до нее дотащится.Вы, уроженец западной якобы патриотичной Украины,обливающий в Украине все что можно похуже любого москаля обвиняете меня в ссылках на сайты агрессора, патриот хренов.Поэтому обещаю и в дальнейшем указывать вам на ту чушь которую запостите о технологии, зарплатах строителях, материалах и пр. В игноре Kart, Sommer shapo Повідомлень: 408 З нами з: 29.05.18 Подякував: 19 раз. Подякували: 78 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 22:04 shapo, за те, що не маючи жодного відношення до теми гілки, кидає родину та родинні справи та піднімає гілку в ТОП.

Я завжди заздрив людям, які, сидячі безвилазно десь, наприклад, у Жмерінці, дають поради як і що треба будувати в Seattle.

Це дуже класно: людина росте, піднімає свій освітній рівень. Мене охоплює гордість.



х х х



Гадаю вже всі знають, що Священний синод Вселенського патріархату призначив головою київської ставропігії архімандрита Михаїла (Аніщенка).

До цього архімандрит Михаїл був предстоятелем храму прп Аліпія Столпніка в місті Анталія.



Як я вже писав, тут потужна українська діаспора. А автор не тільки особисто зустрічався прямо в Анталії із Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, Послом України в Туреччині паном Андрієм, Консулом України в Анталії паном В"ячеславом, але й з архімандритом Михаїлом.



х х х



Про всяк випадок: я ще нічого гарного/поганого не можу сказати про гірськолижний комплекс в Туреччині Erciyes, але є люди, яких весь час тягне в мандри. Шукають щось новеньке.

Так ось, турецька авіакомпанія Pegasus надає українцям можливість різноманітнити свій відпочинок та забезпечує переліт в найближчій до гірськолижного курорту аеропорт Kayseri за помірною ціною - наприклад зі Львова - в 187 доларів туди і назад.

Я вважаю цю ціну нормальню, оскільки сам зазвичай купував авіаквитки на Lufthansa або LOT Polish airlines з Києва, Одеси або навіть Донецька в Італію (Мілан) за 200-210 доларів.

Перевезення лижного комплекту (лижі+палки+черевики (ботинки)+шолом) коштує 25 доларів в один бік - це теж досить приваблива ціна.

Готель IBIS Kayseri 3* (номер на двох за ціною від 133 лір - то приблизно 650 гривень) або 4* Novotel (4 зірки, номери на двох від 260 лір - то приблизно 1300 гривень) забезпечують трансфер від готелю до витягів на гору.

За моєю інформацію 4-зіркові готелі біля самих витягів не є місцем для відпочинку - якість не відповідає дуже завищеній ціні.



Як бачите, українець, який прибав нерухомість за кордоном, має інтересні можливості.

Не всім же в Буковель...

Маршрут "Antalya-Kayseri" виглядає так:





P.S. Панове, нагадую тему гілки:

"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Для себе...

Прошу не порушувати безпорадними стогнами та знервованими інсинуаціями Правила форуму і висловлюватися тілько за темою гілки.



Гарних вихідних! Відверто вдячний форумчанину-будівельнику, за те, що не маючи жодного відношення до теми гілки, кидає родину та родинні справи та піднімає гілку в ТОП.Я завжди заздрив людям, які, сидячі безвилазно десь, наприклад, у Жмерінці, дають поради як і що треба будувати в Seattle.Це дуже класно: людина росте, піднімає свій освітній рівень. Мене охоплює гордість.х х хГадаю вже всі знають, що Священний синод Вселенського патріархату призначив головою київської ставропігії архімандрита Михаїла (Аніщенка).До цього архімандритЯк я вже писав, тут потужна українська діаспора. А автор не тільки особисто зустрічався прямо в Анталії із Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, Послом України в Туреччині паном Андрієм, Консулом України в Анталії паном В"ячеславом, але й з архімандритом Михаїлом.х х хПро всяк випадок: я ще нічого гарного/поганого не можу сказати про гірськолижний комплекс в Туреччині Erciyes, але є люди, яких весь час тягне в мандри. Шукають щось новеньке.Так ось, турецька авіакомпанія Pegasus надає українцям можливість різноманітнити свій відпочинок та забезпечує переліт в найближчій до гірськолижного курорту аеропорт Kayseri за помірною ціною - наприклад зі Львова - в 187 доларів туди і назад.Я вважаю цю ціну нормальню, оскільки сам зазвичай купував авіаквитки на Lufthansa або LOT Polish airlines з Києва, Одеси або навіть Донецька в Італію (Мілан) за 200-210 доларів.Перевезення лижного комплекту (лижі+палки+черевики (ботинки)+шолом) коштує 25 доларів в один бік - це теж досить приваблива ціна.Готель IBIS Kayseri 3*За моєю інформацію 4-зіркові готелі біля самих витягів не є місцем для відпочинку - якістьвідповідає дуже завищеній ціні.Як бачите, українець, який прибав нерухомість за кордоном, має інтересні можливості.Не всім же в Буковель...Маршрут "Antalya-Kayseri" виглядає так:Панове, нагадую тему гілки:Для себе...Прошу не порушувати безпорадними стогнами та знервованими інсинуаціями Правила форуму і висловлюватися “Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett). akurt

Повідомлень: 2725 З нами з: 12.02.09 Подякував: 418 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 23:19 Тролль обісрався.



Якби він мав відношення до науки, то знав би, що за конструктивну критику слід дякувати опоненту, тому що якісна критика і влучні зауваження роблять роботу кращою. https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc Frant

Повідомлень: 18941 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1097 раз. Подякували: 2019 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 січ, 2019 20:23 Ну ось, люблю, коли все за планом.

Вже й пан Frant прийшов до тями - думаю теща нарешті нагодувала легіня картоплею із оселедцем (120 гривень кг в "Ашані") та став на вірний шлях визнання правди життя:



Frant написав: Тролль обісрався.

Якби він мав відношення до науки, то знав би, що за конструктивну критику слід дякувати опоненту, тому що якісна критика і влучні зауваження роблять роботу кращою. то знав би, що за конструктивну критику слід дякувати опоненту, тому що якісна критика і влучні зауваження роблять роботу кращою.

shapo написав: PS Для справки.

32 лет назад я зашитил кандидатскую в лучшем строительном вузе СССР МИСИ.

Работал на линии, в проектном, НИИ, преподавал в 2-х вузах до развала СССР, так что ваши рассуждения о строительстве мне просто смешны. PS Для справки.Работал на линии, в проектном, НИИ, преподавал в 2-х вузах до развала СССР, так что ваши рассуждения о строительстве мне просто смешны.



х х х



Тут неодноразово задавали питання: "Навіщо купувати нерухомість за кордоном, якщо ви вдало організували свій бізнес в Україні та маєте якийсь ПОЗИТИВНИЙ - наголошую - ПОЗИТИВНИЙ зиск з тієї справи?"

Ну ось як я, наприклад.

Тут такі моменти:

Того не знають неосвічені люди - вони тут інколи топчуться, на цій гілці, ви їх дурниці, відірвані від життя, можете читати по 3, а то й 7 разів на день - але знають люде ОСВІЧЕНІ, що на найближчі 2-3 місяця краще "залягти на дно" і тимчасово закрити свої фірми, а співробітників відправити у відпустки.

Неосвічені того не розуміють. Де їм розуміти? Ругаються, лаються, ковтають - як написано на попредній сторніці паном Frant - корм для собак... Зляться...



А освічені мій натяк зрозуміють.

Я сподіваюся, що зрозуміють: на 3 місяці - на дно! Затаїтися! Дешевше буде!



ДЕ ВІДПОЧИТИ СПІВРОБІТНИКАМ ФІРМИ ФОРУМЧАН ПІД ЧАС ТИМЧАСОВОЇ ВІДПУСТКИ З ДНЯ "СТАРОГО НОВОГО РОКУ"

(Інструкція)



Варіянт 1. Відпочинок за методою автора на Гавайях (видалено автором, який відпочивав на Гавайях щороку, крім року 2018. Видалено, щоби не нервувати форумчанина 1 (нік видалено)[/i]).



Варіянт 2. Відпочинок за методою автора на березі Iндійского океану в районі штату Керала (видалено автором, який відпочивав в Індії на аювердичних курортах неодноразово. Видалено, щоби не нервувати форумчанина 2 (нік видалено)).



Варіянт 3. (Видалено, щоби не нервувати форумчанина 3 (нік видалено) [/i]).



Варіянт 4. Сісти в автівку із справжніми українськими номерами серії ВС та виїхати від будинка, де є його власна квартира, куплена за зароблені самим кошти, за маршрутом: "Antalya - Belek - Side - Üzümdere National Park - Konya - Aksaray - Nevshahir - Kayseri" - всего 620 км - по шикарным отличным автодорогам.

Больше всего поразила справа от трассы вот эта гора (фото из инета)





Преодолеть по дороге перевал высотой в 1820 м и наслаждаться снегом, скалами, хвойниками и десятками людей, которые вместе с детьми - радуясь жизни, а НЕ ПОЛИВАЯ ДРУГ ДРУГА ЯДОМ ГАДОСТЯМИ ОТРАВАМИ, ДОМЫСЛАМИ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМИ И ОБВИНЕНИЯМИ, лепят "Снеговиков".

Ровно в 19-08, двигаясь по улицам очень необычного красивого чистого аккуратного города Kayseri, услышать голос муэдзина, возвещающего с минарета о том, что:

- вы подъезжаете к отелю...

- отель прекрасный...

- в сутки номер на двоих - 133 лиры без завтрака (примерно 670 грн) и 171 лира с завтраком в ресторане - на двоих (примерно 870 гривен).

- номер большой... 17 квадратов - нормально...

- номер на 8-м этаже с видом на горы...

- интернет бесплатный...

- собака в номере бесплатно... (!!!)

- номер для некурящих...

- завтрак с 6-30 до 10-00...

- парковка бесплатно...

- трансфер от отеля на гору - 35 лир (примерно 160 гривен) туда и обратно...

- расход бензина по трассе - 9,60 литра на 100 км (запланирвано 10 литров)....

- что можно открывать шампанское Брют, купленное в супермаркете Carrefour утром в Анталии по 37 лир бутылка (примерно 160 гривен бутылка. Оплачено картой "Приватбанк", на которую опять капнули денежки за увеличение трафика. Помогли увеличению доходов - за что я им искренне благодарен - заслуженный строитесь Ханты-Мансийска и Якутска shapo, заслуженный дегустатор корма для собак фирмы Enjoy - Frant, форумчанин (имя уделено)).



Із Старим Новим Роком!

Шануймося! Вже й панприйшов до тями - думаю теща нарешті нагодувала легіня картоплею із оселедцем (120 гривень кг в "Ашані") та став на вірний шлях визнання правди життя:х х хТут неодноразово задавали питання: "Навіщо купувати нерухомість за кордоном, якщо ви вдало організували свій бізнес в Україні та маєте якийсь ПОЗИТИВНИЙ - наголошую - ПОЗИТИВНИЙ зиск з тієї справи?"Ну ось як я, наприклад.Тут такі моменти:Того не знають неосвічені люди - вони тут інколи топчуться, на цій гілці, ви їхвідірвані від життя, можете читати по 3, а то й 7 разів на день - але знають люде ОСВІЧЕНІ, що на найближчі 2-3 місяця кращеНеосвічені того не розуміють. Де їм розуміти? Ругаються, лаються, ковтають - як написано на попредній сторніці паном- корм для собак... Зляться...Я сподіваюся, що зрозуміють:Затаїтися!(Інструкція)Відпочинок за методою автора на Гавайях (видалено автором, який відпочивав на Гавайях щороку, крім року 2018. Видалено, щоби не нервувати форумчанина 1 (нік видалено)[/i]).Відпочинок за методою автора на березі Iндійского океану в районі штату Керала (видалено автором, який відпочивав в Індії на аювердичних курортах неодноразово. Видалено, щоби не нервувати форумчанина 2 (нік видалено)).(Видалено, щоби не нервувати форумчанина 3 (нік видалено) [/i]).Сісти в автівку із справжніми українськими номерами серіїта виїхати від будинка, де є його власна квартира, куплена за зароблені самим кошти, за маршрутом: "Antalya - Belek - Side - Üzümdere National Park - Konya - Aksaray - Nevshahir - Kayseri" - всего 620 км - по шикарным отличным автодорогам.Больше всего поразила справа от трассы вот эта гора (фото из инета)Преодолеть по дороге перевал высотой в 1820 м и наслаждаться снегом, скалами, хвойниками и десятками людей, которые вместе с детьми - радуясь жизни, а НЕ ПОЛИВАЯ ДРУГ ДРУГА ЯДОМ ГАДОСТЯМИ ОТРАВАМИ, ДОМЫСЛАМИ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМИ И ОБВИНЕНИЯМИ, лепят "Снеговиков".Ровно в 19-08, двигаясь по улицам очень необычного красивого чистого аккуратного города Kayseri, услышать голос муэдзина, возвещающего с минарета о том, что:- вы подъезжаете к отелю...- отель прекрасный...- в сутки номер на двоих - 133 лиры без завтрака (примерно 670 грн) и 171 лира с завтраком в ресторане - на двоих (примерно 870 гривен).- номер большой... 17 квадратов - нормально...- номер на 8-м этаже с видом на горы...- интернет бесплатный...(!!!)- номер для некурящих...- завтрак с 6-30 до 10-00...- парковка бесплатно...- трансфер от отеля на гору - 35 лир (примерно 160 гривен) туда и обратно...- расход бензина по трассе - 9,60 литра на 100 км (запланирвано 10 литров)....- что можно открывать, купленное в супермаркете Carrefour утром в Анталии по 37 лир бутылка (примерно 160 гривен бутылка. Оплачено картой "Приватбанк", на которую опять капнули денежки за увеличение трафика. Помогли увеличению доходов - за что я им искренне благодарен - заслуженный строитесь Ханты-Мансийска и Якутска, заслуженный дегустатор корма для собак фирмы Enjoy -, форумчанин (имя уделено)).Шануймося! Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 січ, 2019 22:45, всього редагувалось 2 разів. “Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett). akurt

Повідомлень: 2725 З нами з: 12.02.09 Подякував: 418 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 січ, 2019 21:40 akurt написав: Того не знають неосвічені люди але знають люде ОСВІЧЕНІ, що на найближчі 2-3 місяця краще "залягти на дно" і тимчасово закрити свої фірми, а співробітників відправити у відпустки.

Неосвічені того не розуміють.

А освічені мій натяк зрозуміють.

Я сподіваюся, що зрозуміють: на 3 місяці - на дно! Затаїтися! Дешевше буде! Того не знають неосвічені люди але знають люде ОСВІЧЕНІ, що на найближчі 2-3 місяця кращеНеосвічені того не розуміють.Я сподіваюся, що зрозуміють:Затаїтися!



И что случится с недвижимостью Украины?

В Киеве будут квартиры раздавать даром после выборов, а никто брать не будет?

Давайте еще прогнозы, а не намеки,покажите уровень образованности И что случится с недвижимостью Украины?В Киеве будут квартиры раздавать даром после выборов, а никто брать не будет?Давайте еще прогнозы, а не намеки,покажите уровень образованности В игноре Kart, Sommer shapo Повідомлень: 408 З нами з: 29.05.18 Подякував: 19 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 січ, 2019 22:27 Вам, как удачливому студенту-экономисту, начавшему публиковать на этой ветке - по причине понятной неспособности завести свою личную - но я рад - так вот, начавшему публиковать вначале простую студенческую брань, а потом перешел - с моей подачи - к разработке Курсовых работ по экономике студента 3-го курса - в чём каждый может убедиться, глянув на предыдушей странице опус (я не читал, и вы же не подумали, что какой-нибудь адекватный доцент эту чушь - получая за это 1,5-2 часа зачтенной работы - будет читать), отвечаю:

- люблю эксперименты реальные. Проводил не раз. Натурные.

- сделал позавчера эксперимент: зная заранее, что ЧЕЛОВЕК купил квартиру - ОДНУШКУ - во Львове и переделал ее - для ЛОХОВ - в двушку - и сдал ее - эту ОДНУШКУ - по цене ДВУШКИ - для лохов - за 650 долларов в месяц (студенту shapo такие доходы не снились даже в сладком сне) - послал этому арендодателю, сдавшему это прелесть за 650 баксов в месяц, ссылку на это на известном сайте, что его прелесть ТАК И СДАЕТСЯ за те же 650 баксов в месяц - так же она - как типа значится на сайте голодных, и нищих, и жадных риэлторов - и сдается.

Хотя он её уже успешно сдал за желаемые 650 баксов месяц...



- эксперимент удался - я знаю толк в реальных экспериментальных исследованиях - не на "кончике пера". Арендодатель даже возмутился, но потом рассудил здраво, и позвонил по номеру телефона на известном сайте.



- открою секрет: глупые необразованные голодные безденежные люди именно на этой ветке за 365 последних дней называли меня 365 раз риэлтором. Я им все простил, ибо таковым не являюсь. И никогда не являлся. Последний раз какой-то лох - не помню сейчас кто из лохОв точно - присваивал мне такое постное имя страницы с 2 или 3 назад. Потом этот лох "свернулся".



- эксперимент удался: наш мнимый арендодатель позвонил по номеру телефона, указанному на известном сайте, и спросил о том, что он ТИПА он ТИПА хочет взять в аренду квартиру, как указано на сайте (вы же догадались, что он имел ввиду собственную квартиру) - в ценовом диапазоне - во Львове - 650-850 долларов в месяц. НЕМЕДЛЕННО назвали 10 вариантов.

Он тогда прикинулся валенком - как многие, кто пишет тут глупости на этой самой интеллектуальной ветке форума - и сказал, что это для него типа дорого - и назвал диапазон 550-650 долларов в месяц - собеседник - и ЭТО ТОЛЬКО ОДНА ФИРМА - немедленно назвал 10 (десять) вариантов.



Диалог закончился, из которого арендодатель понял, что Бизнес на сдаче в аренду жилья в Украине с получениям баснословных безналоговых доходов - заканчивается. Надо придумать что-то другое...



Как видит читатель, если бы студент shapo начал бы учиться уму-разуму 32 года назад не в мусорном "МИСИ", а у меня, - сейчас бы не ковырял с понедельника 14 января года 2019 в нервном недоумевающем смятении ломом брак нулевого цикла где-то на задворках Киева и не ругался бы матом с подчиненными ему - мы же знаем всё - алкашами... типа работниками...

А был бы богатым - и - естественно - здоровым...

А так... “Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett). akurt

Повідомлень: 2725 З нами з: 12.02.09 Подякував: 418 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 241242243244 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостейМодератори: Faceless Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 292 , 293 , 294

Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21 2930 251200

jump Нед 13 січ, 2019 10:30 Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 , 2 , 3

change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13 25 2126

Gastarbaiter Суб 12 січ, 2019 23:59 Нерухомість у Трускавці

moyvibor977 » Сер 26 гру, 2018 13:29 0 242

moyvibor977 Сер 26 гру, 2018 13:29