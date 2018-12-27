Пора троллю міняти платівку на грамофоні.
Геть зношена, скрипить, пищить)))
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Додано: Нед 13 січ, 2019 23:09
Пора троллю міняти платівку на грамофоні.
Геть зношена, скрипить, пищить)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Пон 14 січ, 2019 00:25
akurt
Я хотів відповісти на інший допис, але дуже вже зацікавило інше питання.
В мене виникло багато питань після першого допису щодо Erciyes (ті самі питання були, щодо колишньої розповіді про відпочинок в Італії). Багато деталей були відсутні. Останній допис розкрив одну з тих деталей, тому я додам ще пару питань, щоб для себе зрозуміти картину повністю.
Загалом мені цікаво, як виглядає типовий день лижника, що живе в готелі IBIS, який розташований в 30км від катання. Сніданок, басейн та інші просекко можна відразу пропусти. Мене цікавлять більш прозаїчні речі - пересування між готелем і зоною катання.
Ski-in/Ski-out, в даному випадку, не Ваш варіант, але це не біда, оскільки таких готелів небагато, це завжди дорожче, але незавжди зручно. 30км, як на мене, не дуже комфортна відстань для щоденного трансферу, але нехай.
Спочатку, я подумав, що 400км закладені на поїздки "з різних причин", власне і будуть витрачені на доїзд. Ще 10 років тому, для нас це виглядяло, як єдиний можливий варіант, допоки ми не взнали, що може бути по-іншому. Після того, як ми перший раз потрапили в Австрію, ми зрозуміли, що ми більше не хочемо іздити 6 днів поспіль від готелю до підйомників автівкою, і перевдягатися перед/після катання на морозі/снігу/болоті під снігом/дощем... не надихає. Тому такі курорти ми навіть не розглядаємо, як некомфортні. На день-два з'їздити, це ОК, але тиждень... ні.
Сьогодні у Вас з'явилась нова деталь - є платний трансфер від готелю. Зручно, але він додає ще ~45 доларів на людину. Тобто вже виходить не $750, а $840 на двох. Все ще хороша бюджетна ціна, просто я звик до дрібниць прораховувати деталі на лижну відпустку (в мене є електронна таблиця з усіма видами витрат, і є історія всіх наших виїздів), тому і виясняю неочевидні для мене речі.
Питання, як виглядає той трансфер? Це автобус/мікроавтобус/автівка? І головне, як ви везете лижі, лижні чоботи, шолом і т. ін.
- Якщо ви орендуєте спорядження, то поширена практика зберігати це в прокаті, це входить в ціну. Це зручно, але у вас спорядження своє.
- Отже вам потрібно, його десь зберігати та/або якось возити? Це може бути зберігання в камерах схову (як правило, такі є при прокатах), але це додаткові гроші (1-2 євро на день, але додатково здорожчує відпустку), плюс дуже рідко в такому варіанті є спеціальні сушилки для спорядження.
- Розповсюджена практика в Європі - ski rooms в готелях. Але IBIS виглядає типовим готелем цієї мережі, не думаю, що він має ski room. Якщо все ж таки має, то дуже хочеться побачити фото (найбільший ski room, який я бачив, був у 5-поверховому готелі, а тут - 8, тому просто цікаво).
- Якщо ski room відсутній, то 17 - метрів, це не такий великий номер в готелі, щоб після катання, розкласти/висушити спорядження. І не факт, що в готелі дозволять ходити в лижних черевиках/носити лижі (власне, для того ski rooms і придумали).
- Іншими словами, як виглядає цей процес?
Я зараз також у відпустці в Словаччині. Щоб було простіше, можу для прикладу описати, як це виглядало сьогодні в нас. Зранку ми вдягли те, в чому планували кататися (окрім чоботів), і в тапочках з кімнати пішли в ski room - там з вечора ми залишили лижі і чоботи. Зняли з сушки чоботи і вдягли (вони теплі ), тапочки поставили на поличку. Забрали зі стійки лижі та палиці, і вийшли на вулицю (ski room має два входи - один з готелю, один з вулиці).
50 метрів від дверей готелю - зупинка ski bus (є декілька маршрутів, тому вони ходять раз на 10-15 хвилин), автобусів, які курсіють з міста до зони катання, і збирають туристів з готелів, везуть на гору, і потім розвозять назад. В автобус можна сідати в лижних чоботах і з лижами, тому він і ski bus. Автобуси ходять по розкладу, тому ввечері попереднього дня ми домовились на котру годину їхати на гору, відповідно підлаштували час підйому, отже на зупинці чекали 30 секунд. Для тих хто має ski pass (а de facto їде в лижному одязі), ski bus безкоштовний. 20 хвилин - і ми біля підйомника. Ми вийшли з автобуса, до автобуса підійшли два працівника курорту в світловідбиваючих жилетах (подібні до "жовтих добродіїв" біля львівських шкіл), і перекрили рух, щоб пасажири автобуса безпечно перейшли дорогу (ми вже всьоме в Словаччині, але таке бачимо вперше, приємно, ми поїхали з друзями/колегами декілька сімей в нас 7 дітей від 5 до 10). Взагалі, до підйомників автобус їде 15-25 хвилин. Це залежить від підйомника і маршруту (є експреси, які зупиняються не на всіх зупинках). В 2017 році ми жили в іншому готелі, там було 10 хвилин.
Після катання, все в зворотньому порядку. На кінцевій зупинці сіли в автобус. 15 хвилин (потрапили на експерс), і ми вдома. Заходимо в ski room, ставимо лижі на стійку, знімаємо чоботи, вдягаємо тапочки, ставимо чоботи на сушку (завтра зранку вони знову будуть теплі ), піднімаємося в номер. Все.
Цікаво, як це виглядає в Вашому випадку (ну і додаткові кошти, якщо це їх вимагає).
Друге питання. Медичне страхування. Чи покриває Ваш пакет медичне страхування (за 200 доларів на рік, здається?) екстремальні види спорту? В нас сім'ї в кожного є медична страховка для виїзду за кордон. Її вартість плюс-мінус 3-5 гривень на день перебування (трішки дорожча для США, але там і покриття не 30К євро, а 50К доларів). Для катання на лижах потрібна "спортивна страховка", і її вартість вже під 100 гривень на день. Перед кожною відпусткою ми беремо таку страховку на кількість днів катання. В нашому випадку, це ще декілька десятків доларів до бюджету відпустки. Як у Вас?
Дякую!
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