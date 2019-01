Додано: Пон 14 січ, 2019 04:35

Все виглядає значно простіше:

- у готелі IBIS 99 відсотків клієнтів - лижники та сноубордисти, все зроблено для лижників та сноубордистів, при мені привезли великим автобусом - то трансфер готелю - людей із лижами та бордами - всі вставали прямо біля дверей готелю.

- в Словаччині я бував неодноразово і навіть зустрічав там із компанією в 20 (!!!) осіб свій один ювілей: там дійсно є пара - трійка готелів - я маю на увазі "Низькі Татри" - там де гора "Хопок", де можна виїхати від готелю вже на лижах і повернутися на лижах прямо до дверей готелю.

- Так само в Гудаурі - я беру готелі, до виходиш з дверей на лижах і повертаєшся на лижах. Дуже зручно.



Але є й інша технологія - мені вона теж смакує - наприклад, я часто літав у Мілан, там брав автівку напрокат і рухався через Верону в Північну Італію, у гори. Селився в готель - дуже рекомендую - у містечку Soraga - були близько аж дві зони катанння, але я все ж таки їздив далі - десь за 15-20 км на автівці - туди, де знаменита "Sella Ronda".

Чим цей варіант для мене зручніше:

- приїхав на авто, припаркувався, авто - як камера зберігання - витягнув лижі, палки - шолом - одів те біля авто - нічого тягати у руках не треба - вперед на витяг!

Прийшов після катання до авто - лижі ботинки та шлем - в авто, одів звичайні черевики - поїхав. По дорозі заїхав в ресторацію або в музей.

Мені то дуже зручно.

Це приблизно, як комусь подобаєьться цілувати білявку, а комусь - чорненьку.



Крім того, пан Coder, врахуйте:

- всю подорож в багажнику мого позашляховика сидить член родини - собака!!!!! Для мене то дуже важливо!!!!

- на третій день перебування тут я планую відвідати знамениту Cappadokia... і взагалі - тут десь 10 історичних пам"яток поруч...

Тому я досить мобільний...

І взагалі - я вже писав - я проїхав за кермом всю Україну від Чопа до Донецька, від Севастополя до Білорусі, всю Європу - до Іспанії, мандрував і Єгиптом, і аравійськими країнами, і Індією, проїхав особисто за кермом багато штатів США та декілька островів Гавайїв - то мені подорож автівкою - то найсмачніше.

А так - да - коли привезли до готелю і вийшов з дверей - вже схил - то супер!

Вчора дзвонила людина по Вайберу: запрошувала з 23 січня в Андорру.

Там така компанія що "мама, не горюй!"

Думаю...



P.S. Щодо медичного страхування: дуже корисна штука, раджу всім укладати Договори страхування - в мене страхування для подорожуючих від Приватбанку (Поліс на 1 рік) та Медичне турецьке страхування, яке покриває повністю ВСІ випадки.

В Італії було дуже зручно - купуючи СКІ-пасс - можна прямо в касі за 2 ойро купувати на 1 день медичне спортивне страхування.



В Буковель поїхали знайомі - чоловік+жінка+троє дітей - жінка зупинилася обабіч траси, глянути, де діти, збив тую жінку п"яний "лом". Лежить... Чоловік перетворився на "медбрата".

Та й СКІ-пас у пана Шевченка, що пнеться стати президентом, за ті траси, де їздять багато п"яних - коштує на день 40 (сорок) долярів.

Можете лаятися, але в Буковель я не їзджу. Вже краще пару годин від Львова - чудовий "Плай".

А так да - в Словаччині чудово!



Ви викладіть тут бухгалтерію свого перебування в Словаччині - може пан Frant нарешті тоді почне заробляти гроші...

Я свою бухгалтерію виклав...

Мені теж цікаво... Бо SKI-pass у Словаччині ну дуже не дешевий... А траси - класні!

“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).