"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

#<1 ... 242243244245> Додано: Суб 12 січ, 2019 22:04 shapo, за те, що не маючи жодного відношення до теми гілки, кидає родину та родинні справи та піднімає гілку в ТОП.

Я завжди заздрив людям, які, сидячі безвилазно десь, наприклад, у Жмерінці, дають поради як і що треба будувати в Seattle.

Це дуже класно: людина росте, піднімає свій освітній рівень. Мене охоплює гордість.



х х х



Гадаю вже всі знають, що Священний синод Вселенського патріархату призначив головою київської ставропігії архімандрита Михаїла (Аніщенка).

До цього архімандрит Михаїл був предстоятелем храму прп Аліпія Столпніка в місті Анталія.



Як я вже писав, тут потужна українська діаспора. А автор не тільки особисто зустрічався прямо в Анталії із Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, Послом України в Туреччині паном Андрієм, Консулом України в Анталії паном В"ячеславом, але й з архімандритом Михаїлом.



х х х



Про всяк випадок: я ще нічого гарного/поганого не можу сказати про гірськолижний комплекс в Туреччині Erciyes, але є люди, яких весь час тягне в мандри. Шукають щось новеньке.

Так ось, турецька авіакомпанія Pegasus надає українцям можливість різноманітнити свій відпочинок та забезпечує переліт в найближчій до гірськолижного курорту аеропорт Kayseri за помірною ціною - наприклад зі Львова - в 187 доларів туди і назад.

Я вважаю цю ціну нормальню, оскільки сам зазвичай купував авіаквитки на Lufthansa або LOT Polish airlines з Києва, Одеси або навіть Донецька в Італію (Мілан) за 200-210 доларів.

Перевезення лижного комплекту (лижі+палки+черевики (ботинки)+шолом) коштує 25 доларів в один бік - це теж досить приваблива ціна.

Готель IBIS Kayseri 3* (номер на двох за ціною від 133 лір - то приблизно 650 гривень) або 4* Novotel (4 зірки, номери на двох від 260 лір - то приблизно 1300 гривень) забезпечують трансфер від готелю до витягів на гору.

За моєю інформацію 4-зіркові готелі біля самих витягів не є місцем для відпочинку - якість не відповідає дуже завищеній ціні.



Як бачите, українець, який прибав нерухомість за кордоном, має інтересні можливості.

Не всім же в Буковель...

Маршрут "Antalya-Kayseri" виглядає так:





P.S. Панове, нагадую тему гілки:

"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Для себе...

Прошу не порушувати безпорадними стогнами та знервованими інсинуаціями Правила форуму і висловлюватися тілько за темою гілки.



Повідомлень: 18943 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1097 раз. Подякували: 2019 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 січ, 2019 20:23 Ну ось, люблю, коли все за планом.

Вже й пан Frant прийшов до тями - думаю теща нарешті нагодувала легіня картоплею із оселедцем (120 гривень кг в "Ашані") та став на вірний шлях визнання правди життя:



Frant написав: Тролль обісрався.

Якби він мав відношення до науки, то знав би, що за конструктивну критику слід дякувати опоненту, тому що якісна критика і влучні зауваження роблять роботу кращою. то знав би, що за конструктивну критику слід дякувати опоненту, тому що якісна критика і влучні зауваження роблять роботу кращою.

shapo написав: PS Для справки.

32 лет назад я зашитил кандидатскую в лучшем строительном вузе СССР МИСИ.

Работал на линии, в проектном, НИИ, преподавал в 2-х вузах до развала СССР, так что ваши рассуждения о строительстве мне просто смешны. PS Для справки.Работал на линии, в проектном, НИИ, преподавал в 2-х вузах до развала СССР, так что ваши рассуждения о строительстве мне просто смешны.



х х х



Тут неодноразово задавали питання: "Навіщо купувати нерухомість за кордоном, якщо ви вдало організували свій бізнес в Україні та маєте якийсь ПОЗИТИВНИЙ - наголошую - ПОЗИТИВНИЙ зиск з тієї справи?"

Ну ось як я, наприклад.

Тут такі моменти:

Того не знають неосвічені люди - вони тут інколи топчуться, на цій гілці, ви їх дурниці, відірвані від життя, можете читати по 3, а то й 7 разів на день - але знають люде ОСВІЧЕНІ, що на найближчі 2-3 місяця краще "залягти на дно" і тимчасово закрити свої фірми, а співробітників відправити у відпустки.

Неосвічені того не розуміють. Де їм розуміти? Ругаються, лаються, ковтають - як написано на попредній сторніці паном Frant - корм для собак... Зляться...



А освічені мій натяк зрозуміють.

Я сподіваюся, що зрозуміють: на 3 місяці - на дно! Затаїтися! Дешевше буде!



ДЕ ВІДПОЧИТИ СПІВРОБІТНИКАМ ФІРМИ ФОРУМЧАН ПІД ЧАС ТИМЧАСОВОЇ ВІДПУСТКИ З ДНЯ "СТАРОГО НОВОГО РОКУ"

(Інструкція)



Варіянт 1. Відпочинок за методою автора на Гавайях (видалено автором, який відпочивав на Гавайях щороку, крім року 2018. Видалено, щоби не нервувати форумчанина 1 (нік видалено)[/i]).



Варіянт 2. Відпочинок за методою автора на березі Iндійского океану в районі штату Керала (видалено автором, який відпочивав в Індії на аювердичних курортах неодноразово. Видалено, щоби не нервувати форумчанина 2 (нік видалено)).



Варіянт 3. (Видалено, щоби не нервувати форумчанина 3 (нік видалено) [/i]).



Варіянт 4. Сісти в автівку із справжніми українськими номерами серії ВС та виїхати від будинка, де є його власна квартира, куплена за зароблені самим кошти, за маршрутом: "Antalya - Belek - Side - Üzümdere National Park - Konya - Aksaray - Nevshahir - Kayseri" - всего 620 км - по шикарным отличным автодорогам.

Больше всего поразила справа от трассы вот эта гора (фото из инета)





Преодолеть по дороге перевал высотой в 1820 м и наслаждаться снегом, скалами, хвойниками и десятками людей, которые вместе с детьми - радуясь жизни, а НЕ ПОЛИВАЯ ДРУГ ДРУГА ЯДОМ ГАДОСТЯМИ ОТРАВАМИ, ДОМЫСЛАМИ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМИ И ОБВИНЕНИЯМИ, лепят "Снеговиков".

Ровно в 19-08, двигаясь по улицам очень необычного красивого чистого аккуратного города Kayseri, услышать голос муэдзина, возвещающего с минарета о том, что:

- вы подъезжаете к отелю...

- отель прекрасный...

- в сутки номер на двоих - 133 лиры без завтрака (примерно 670 грн) и 171 лира с завтраком в ресторане - на двоих (примерно 870 гривен).

- номер большой... 17 квадратов - нормально...

- номер на 8-м этаже с видом на горы...

- интернет бесплатный...

- собака в номере бесплатно... (!!!)

- номер для некурящих...

- завтрак с 6-30 до 10-00...

- парковка бесплатно...

- трансфер от отеля на гору - 35 лир (примерно 160 гривен) туда и обратно...

- расход бензина по трассе - 9,60 литра на 100 км (запланирвано 10 литров)....

- что можно открывать шампанское Брют, купленное в супермаркете Carrefour утром в Анталии по 37 лир бутылка (примерно 160 гривен бутылка. Оплачено картой "Приватбанк", на которую опять капнули денежки за увеличение трафика. Помогли увеличению доходов - за что я им искренне благодарен - заслуженный строитесь Ханты-Мансийска и Якутска shapo, заслуженный дегустатор корма для собак фирмы Enjoy - Frant, форумчанин (имя уделено)).



Із Старим Новим Роком!

Неосвічені того не розуміють.

А освічені мій натяк зрозуміють.

Я сподіваюся, що зрозуміють: на 3 місяці - на дно! Затаїтися! Дешевше буде! Того не знають неосвічені люди але знають люде ОСВІЧЕНІ, що на найближчі 2-3 місяця кращеНеосвічені того не розуміють.Я сподіваюся, що зрозуміють:Затаїтися!



И что случится с недвижимостью Украины?

В Киеве будут квартиры раздавать даром после выборов, а никто брать не будет?

Я хотів відповісти на інший допис, але дуже вже зацікавило інше питання.



В мене виникло багато питань після першого допису щодо Erciyes (ті самі питання були, щодо колишньої розповіді про відпочинок в Італії). Багато деталей були відсутні. Останній допис розкрив одну з тих деталей, тому я додам ще пару питань, щоб для себе зрозуміти картину повністю.



Загалом мені цікаво, як виглядає типовий день лижника, що живе в готелі IBIS, який розташований в 30км від катання. Сніданок, басейн та інші просекко можна відразу пропусти. Мене цікавлять більш прозаїчні речі - пересування між готелем і зоною катання.



Ski-in/Ski-out, в даному випадку, не Ваш варіант, але це не біда, оскільки таких готелів небагато, це завжди дорожче, але незавжди зручно. 30км, як на мене, не дуже комфортна відстань для щоденного трансферу, але нехай.



Спочатку, я подумав, що 400км закладені на поїздки "з різних причин", власне і будуть витрачені на доїзд. Ще 10 років тому, для нас це виглядяло, як єдиний можливий варіант, допоки ми не взнали, що може бути по-іншому. Після того, як ми перший раз потрапили в Австрію, ми зрозуміли, що ми більше не хочемо іздити 6 днів поспіль від готелю до підйомників автівкою, і перевдягатися перед/після катання на морозі/снігу/болоті під снігом/дощем... не надихає. Тому такі курорти ми навіть не розглядаємо, як некомфортні. На день-два з'їздити, це ОК, але тиждень... ні.



Сьогодні у Вас з'явилась нова деталь - є платний трансфер від готелю. Зручно, але він додає ще ~45 доларів на людину. Тобто вже виходить не $750, а $840 на двох. Все ще хороша бюджетна ціна, просто я звик до дрібниць прораховувати деталі на лижну відпустку (в мене є електронна таблиця з усіма видами витрат, і є історія всіх наших виїздів), тому і виясняю неочевидні для мене речі.



Питання, як виглядає той трансфер? Це автобус/мікроавтобус/автівка? І головне, як ви везете лижі, лижні чоботи, шолом і т. ін.



- Якщо ви орендуєте спорядження, то поширена практика зберігати це в прокаті, це входить в ціну. Це зручно, але у вас спорядження своє.

- Отже вам потрібно, його десь зберігати та/або якось возити? Це може бути зберігання в камерах схову (як правило, такі є при прокатах), але це додаткові гроші (1-2 євро на день, але додатково здорожчує відпустку), плюс дуже рідко в такому варіанті є спеціальні сушилки для спорядження.

- Розповсюджена практика в Європі - ski rooms в готелях. Але IBIS виглядає типовим готелем цієї мережі, не думаю, що він має ski room. Якщо все ж таки має, то дуже хочеться побачити фото (найбільший ski room, який я бачив, був у 5-поверховому готелі, а тут - 8, тому просто цікаво).

- Якщо ski room відсутній, то 17 - метрів, це не такий великий номер в готелі, щоб після катання, розкласти/висушити спорядження. І не факт, що в готелі дозволять ходити в лижних черевиках/носити лижі (власне, для того ski rooms і придумали).

- Іншими словами, як виглядає цей процес?



Я зараз також у відпустці в Словаччині. Щоб було простіше, можу для прикладу описати, як це виглядало сьогодні в нас. Зранку ми вдягли те, в чому планували кататися (окрім чоботів), і в тапочках з кімнати пішли в ski room - там з вечора ми залишили лижі і чоботи. Зняли з сушки чоботи і вдягли (вони теплі ), тапочки поставили на поличку. Забрали зі стійки лижі та палиці, і вийшли на вулицю (ski room має два входи - один з готелю, один з вулиці).



50 метрів від дверей готелю - зупинка ski bus (є декілька маршрутів, тому вони ходять раз на 10-15 хвилин), автобусів, які курсіють з міста до зони катання, і збирають туристів з готелів, везуть на гору, і потім розвозять назад. В автобус можна сідати в лижних чоботах і з лижами, тому він і ski bus. Автобуси ходять по розкладу, тому ввечері попереднього дня ми домовились на котру годину їхати на гору, відповідно підлаштували час підйому, отже на зупинці чекали 30 секунд. Для тих хто має ski pass (а de facto їде в лижному одязі), ski bus безкоштовний. 20 хвилин - і ми біля підйомника. Ми вийшли з автобуса, до автобуса підійшли два працівника курорту в світловідбиваючих жилетах (подібні до "жовтих добродіїв" біля львівських шкіл), і перекрили рух, щоб пасажири автобуса безпечно перейшли дорогу (ми вже всьоме в Словаччині, але таке бачимо вперше, приємно, ми поїхали з друзями/колегами декілька сімей в нас 7 дітей від 5 до 10). Взагалі, до підйомників автобус їде 15-25 хвилин. Це залежить від підйомника і маршруту (є експреси, які зупиняються не на всіх зупинках). В 2017 році ми жили в іншому готелі, там було 10 хвилин.



Після катання, все в зворотньому порядку. На кінцевій зупинці сіли в автобус. 15 хвилин (потрапили на експерс), і ми вдома. Заходимо в ski room, ставимо лижі на стійку, знімаємо чоботи, вдягаємо тапочки, ставимо чоботи на сушку (завтра зранку вони знову будуть теплі ), піднімаємося в номер. Все.



Цікаво, як це виглядає в Вашому випадку (ну і додаткові кошти, якщо це їх вимагає).



Друге питання. Медичне страхування. Чи покриває Ваш пакет медичне страхування (за 200 доларів на рік, здається?) екстремальні види спорту? В нас сім'ї в кожного є медична страховка для виїзду за кордон. Її вартість плюс-мінус 3-5 гривень на день перебування (трішки дорожча для США, але там і покриття не 30К євро, а 50К доларів). Для катання на лижах потрібна "спортивна страховка", і її вартість вже під 100 гривень на день. Перед кожною відпусткою ми беремо таку страховку на кількість днів катання. В нашому випадку, це ще декілька десятків доларів до бюджету відпустки. Як у Вас?



Дякую! Я хотів відповісти на інший допис, але дуже вже зацікавило інше питання.В мене виникло багато питань після першого допису щодо Erciyes (ті самі питання були, щодо колишньої розповіді про відпочинок в Італії). Багато деталей були відсутні. Останній допис розкрив одну з тих деталей, тому я додам ще пару питань, щоб для себе зрозуміти картину повністю.Загалом мені цікаво, як виглядає типовий день лижника, що живе в готелі IBIS, який розташований в 30км від катання. Сніданок, басейн та інші просекко можна відразу пропусти. Мене цікавлять більш прозаїчні речі - пересування між готелем і зоною катання.Ski-in/Ski-out, в даному випадку, не Ваш варіант, але це не біда, оскільки таких готелів небагато, це завжди дорожче, але незавжди зручно. 30км, як на мене, не дуже комфортна відстань для щоденного трансферу, але нехай.Спочатку, я подумав, що 400км закладені на поїздки "з різних причин", власне і будуть витрачені на доїзд. Ще 10 років тому, для нас це виглядяло, як єдиний можливий варіант, допоки ми не взнали, що може бути по-іншому. Після того, як ми перший раз потрапили в Австрію, ми зрозуміли, що ми більше не хочемо іздити 6 днів поспіль від готелю до підйомників автівкою, і перевдягатися перед/після катання на морозі/снігу/болоті під снігом/дощем... не надихає. Тому такі курорти ми навіть не розглядаємо, як некомфортні. На день-два з'їздити, це ОК, але тиждень... ні.Сьогодні у Вас з'явилась нова деталь - є платний трансфер від готелю. Зручно, але він додає ще ~45 доларів на людину. Тобто вже виходить не $750, а $840 на двох. Все ще хороша бюджетна ціна, просто я звик до дрібниць прораховувати деталі на лижну відпустку (в мене є електронна таблиця з усіма видами витрат, і є історія всіх наших виїздів), тому і виясняю неочевидні для мене речі.Питання, як виглядає той трансфер? Це автобус/мікроавтобус/автівка? І головне, як ви везете лижі, лижні чоботи, шолом і т. ін.- Якщо ви орендуєте спорядження, то поширена практика зберігати це в прокаті, це входить в ціну. Це зручно, але у вас спорядження своє.- Отже вам потрібно, його десь зберігати та/або якось возити? Це може бути зберігання в камерах схову (як правило, такі є при прокатах), але це додаткові гроші (1-2 євро на день, але додатково здорожчує відпустку), плюс дуже рідко в такому варіанті є спеціальні сушилки для спорядження.- Розповсюджена практика в Європі - ski rooms в готелях. Але IBIS виглядає типовим готелем цієї мережі, не думаю, що він має ski room. Якщо все ж таки має, то дуже хочеться побачити фото (найбільший ski room, який я бачив, був у 5-поверховому готелі, а тут - 8, тому просто цікаво).- Якщо ski room відсутній, то 17 - метрів, це не такий великий номер в готелі, щоб після катання, розкласти/висушити спорядження. І не факт, що в готелі дозволять ходити в лижних черевиках/носити лижі (власне, для того ski rooms і придумали).- Іншими словами, як виглядає цей процес?Я зараз також у відпустці в Словаччині. Щоб було простіше, можу для прикладу описати, як це виглядало сьогодні в нас. Зранку ми вдягли те, в чому планували кататися (окрім чоботів), і в тапочках з кімнати пішли в ski room - там з вечора ми залишили лижі і чоботи. Зняли з сушки чоботи і вдягли (вони теплі), тапочки поставили на поличку. Забрали зі стійки лижі та палиці, і вийшли на вулицю (ski room має два входи - один з готелю, один з вулиці).50 метрів від дверей готелю - зупинка ski bus (є декілька маршрутів, тому вони ходять раз на 10-15 хвилин), автобусів, які курсіють з міста до зони катання, і збирають туристів з готелів, везуть на гору, і потім розвозять назад. В автобус можна сідати в лижних чоботах і з лижами, тому він і ski bus. Автобуси ходять по розкладу, тому ввечері попереднього дня ми домовились на котру годину їхати на гору, відповідно підлаштували час підйому, отже на зупинці чекали 30 секунд. Для тих хто має ski pass (а de facto їде в лижному одязі), ski bus безкоштовний. 20 хвилин - і ми біля підйомника. Ми вийшли з автобуса, до автобуса підійшли два працівника курорту в світловідбиваючих жилетах (подібні до "жовтих добродіїв" біля львівських шкіл), і перекрили рух, щоб пасажири автобуса безпечно перейшли дорогу (ми вже всьоме в Словаччині, але таке бачимо вперше, приємно, ми поїхали з друзями/колегами декілька сімей в нас 7 дітей від 5 до 10). Взагалі, до підйомників автобус їде 15-25 хвилин. Це залежить від підйомника і маршруту (є експреси, які зупиняються не на всіх зупинках). В 2017 році ми жили в іншому готелі, там було 10 хвилин.Після катання, все в зворотньому порядку. На кінцевій зупинці сіли в автобус. 15 хвилин (потрапили на експерс), і ми вдома. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 січ, 2019 04:35 Все виглядає так:

- у готелі IBIS 99 відсотків клієнтів - лижники та сноубордисти, все зроблено для лижників та сноубордистів, при мені привезли великим автобусом - то трансфер готелю - людей із лижами та бордами - всі вставали прямо біля дверей готелю.

- в Словаччині я бував неодноразово і навіть зустрічав там із компанією в 20 (!!!) осіб свій один ювілей: там дійсно є пара - трійка готелів - я маю на увазі "Низькі Татри" - там де гора "Хопок", де можна виїхати від готелю вже на лижах і повернутися на лижах прямо до дверей готелю.

- Так само в Гудаурі - я беру готелі, до виходиш з дверей на лижах і повертаєшся на лижах. Дуже зручно.



Але є й інша технологія - мені вона теж смакує - наприклад, я часто літав у Мілан, там брав автівку напрокат і рухався через Верону в Північну Італію, у гори. Селився в готель - дуже рекомендую - у містечку Soraga - були близько аж дві зони катанння, але я все ж таки їздив далі - десь за 15-20 км на автівці - туди, де знаменита "Sella Ronda".

Чим цей варіант для мене зручніше:

- приїхав на авто, припаркувався, авто - ГОЛОВНЕ -як камера зберігання - витягнув лижі, палки - шолом - одів те прямо біля авто - нічого тягати у руках не треба - вперед на витяг!

Тобто в готелі зранку, після сніданку (тут з 6-30 до 10-00), одівся повним комплектом: термобілизна, флісовий джемпер, лижний костюм, флісовий шарф, шапка. В авто вже приготовлено: лижі, палки, шолом, гірськолижні окуляри - в готель я занесу ввечері тільки ботинки, щоби були теплі. Таким чином, я НІЧОГО не тягаю, ніяка камера схову мені не потрібна. Все обладнання в мене своє - прокат на потрібний.

Прийшов після катання до авто - лижі + ботинки, окуляри та шолом - в авто, одів звичайні черевики - поїхав.

Тобто, мінімум "тягання" лиж та всього спорядження. І нічого не забудеш, бо все лежить в авто. Для гірськолижних черевиків (ботинків) - спеціальна торба.

По дорозі заїхав в ресторацію пообідав, потім в готель, або в музей.

Мені то дуже зручно.



Це приблизно, як комусь подобається цілувати білявку, а комусь - чорненьку.



Я цю технологію відпрацював вже давно.

Мене не лякає відстань від готелю до витягів: отримуєш по дорозі естетичне задоволення від мандрівки. Особливо в Італії, де на висоті 2 500 м над рівнем моря - мороз та сніг, а спустився - зелена трава та тепло... По дорозі зупинився в піццерії.



І ще я помітив: ціна на готелі біля самих витягів - значно дорожча із втратою якості.

Наприклад, тут готель IBIS Kayseri (а я постійний клієнт системи готелів Accorhotels і ще й маю персональну знижку) коштує:

- 133 ліри без харчування.

- 171 ліра із сніданком.

- поруч готель тієї ж групи готелів - Novotel 4* - те саме коштує вже 260 лір - на 100 лір дорожче, або на 500 гривнеь на двох. Правда, і готель кращий.

А ось біля витягів готелі вже коштують по 500 лір - то приблизно по 2 600 гривень - як в Буковелі - та мені сказали люди, що там були, що якість не відповідає ціні, то "Зачем платить больше"?

І - "знов за рибу гроші" - готелі біля витягів не дозволяють селитися із собакою.



Так ось, пан Coder, врахуйте:

- без авто - я теж так робив багато разів - треба валізи та лижні важкі комплекти витягти з хати, завантажити в таксі, доїхати до аеропорту/залізничноговокзалу, там витягти, завантажити в поїзд/літак, потім те все розвантажити, затягти в кімнату зберігання лиж в готелі, потім те все кожного ранку витягувати, тягнути до трансферу, потім завантажувати в трансфер, потім витягувати з трансферу і так далі.

В мене камера схову власна - пересувна. Припаркувався, встав з авто, відкрив багажник - змінив чоботи, одів шолом та окуляри, пішов на витяг.

- всю подорож в багажнику мого позашляховика сидить член родини - собака!!!!! Для мене то дуже важливо!

- на третій день перебування тут - коли однозначно будуть боліти м"язі вище коліна - я планую відвідати знамениту Cappadokia... і взагалі - тут десь 10 історичних пам"яток поруч...

Тому я досить мобільний...

Мені подорож власною автівкою - то найсмачніше.



А так - да - коли привезли зі Львова до готелю і вийшов з дверей - вже схил - то супер!

Вчора дзвонила людина по Вайберу: запрошувала з 23 січня в Андорру.

Там така компанія що "мама, не горюй!"

Але ось вам знову: компанія тягне лижі з хати до поїзда "Дніпро-Київ", потім тягне з залізничного вокзалу до Борисполя, потім - до літака, потім з літака до готеля, потім з готеля - щоденний трансфер до витягів...

Думаю... Не впевнений, що поїду, хоча компанія перевірена та гукають мене...



P.S. Щодо Медичного страхування: дуже корисна штука, раджу всім укладати Договори страхування - в мене страхування для подорожуючих від Приватбанку (Поліс на 1 рік) та Медичне турецьке страхування, яке покриває повністю ВСІ випадки.

Там дійсно я заплатив 200 доларів за двох на 1 рік.

Перехрещуся.

Шолом рятував мою голову вже разів з три - без шолома голова би розкололася на частини...

Рятував і в Італії, і в Словаччині, і в Грузії.

В Італії було дуже зручно - купуючи СКІ-пасс - можна прямо в касі за 2 ойро купувати на 1 день медичне спортивне страхування.



В Буковель поїхали тиждень тому знайомі - чоловік+жінка+троє дітей - жінка зупинилася обабіч траси, глянути, де діти, збив тую жінку п"яний "лом". Лежить... Чоловік перетворився на "медбрата".

Та й СКІ-пас у пана Шевченка, що пнеться стати президентом, за ті траси, де їздять багато п"яних - коштує на день 40 (сорок) долярів.

Можете лаятися, але в Буковель я не їзджу. Вже краще пару годин від Львова - чудовий "Плай".

А так да - в Словаччині чудово!



Ви викладіть тут бухгалтерію свого перебування в Словаччині - може пан Frant нарешті тоді почне заробляти гроші...

Я свою бухгалтерію виклав...

Мені теж цікаво... Бо SKI-pass у Словаччині ну дуже не дешевий... Можна навіть сказати, що дуже дорогий... А траси - класні!



P.S.

Ввечері дізнався інтересну річ - може кому пригодиться. Готель пропонує "Лижний пакет":

- 200 лір на добу з особи (приблизно 1000 гривень).

Включено:

- проживання у власному номері (можна на вечір привести панянку).

- напівпансіон

- трансфер готель - витяги

- інтернет

- два рази на тиждень - середа та п"ятниця - безкоштовний вхід на музичне шоу

- знижка 10 відсотків на оренду гірськолижного спорядження, SKI-pass та харчування в ресторанах на горі...

- якісь там інші смакойлики.



1000 гривень на добу... Це при тому, що в Буковелі чай коштує за ціною баночки червоної ікри... “Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett). akurt

Нормальный риэлтор сравнивает турецкую недвижимость с недвижимостью в Дубае или Шанхае и рассказывает когда она до нее дотащится. В профессии риэлтора нет ничего зазорного за одним исключением -Нормальный риэлтор сравнивает турецкую недвижимость с недвижимостью в Дубае или Шанхае и рассказывает когда она до нее дотащится.



Вірно!

Проте тролль - вельми впертий, і продовжує поливати брудом свою Батьківщину:



akurt написав: 1000 гривень на добу... Це при тому, що в Буковелі чай коштує за ціною баночки червоної ікри... 1000 гривень на добу... Це при тому, що в Буковелі чай коштує за ціною баночки червоної ікри...



До речі, турецький чай - рідкісне лайно.

Зима... холоди... завірюха... сніг...

Де врятуватися?



Був здивований кількістю наших громадян - мешканців Дніпра та Києва, які сьогодні були на вершині вулкана на прізвище Erсiyes.

Секрет криється в фірмі Coral Travel: організовують масовий відпочинок саме тут.



Вартість така: 1200 доларів з пари. Пакетний тур: ціна за двох.

Що входить:

- авіапереліт туди і назад.

- розміщення в класному готелі Holiday Inn Kayseri - Duvenonu (звичайна ціна в ньому 360-280 лір на добу або 52-55 ойро за добу).

- сніданок та вечеря.

- трансфер з Кайсері до витягів (класно).

- SKI-pass (круто: звичайна ціна - 15 доларів за цілий день).

- Термін - тиждень.



P.S. За обідом в ресторації на горі панове-українці розкрили невеличкий секрет: своїм співробітникам тая фірма ніби-то продає ті пакетні тури за ціною 950 доларів. Тобто, прибуток фірми з двох клієнтів - не співробітників фірми - складає 1200-950=250 доларів. Зима... холоди... завірюха... сніг...Де врятуватися?Був здивований кількістю наших громадян - мешканців Дніпра та Києва, які сьогодні були на вершині вулкана на прізвищеСекрет криється в фірмі Coral Travel: організовують масовий відпочинокВартість така:Пакетний тур: ціна за двох.Що входить:- авіапереліт туди і назад.- розміщення в класному готелі Holiday Inn Kayseri - Duvenonu (звичайна ціна в ньому 360-280 лір на добу або 52-55 ойро за добу).- сніданок та вечеря.- трансфер з Кайсері до витягів (класно).- SKI-pass (круто: звичайна ціна - 15 доларів за цілий день).- Термін - тиждень.За обідом в ресторації на горі панове-українці розкрили невеличкий секрет: своїм співробітникам тая фірма ніби-то продає ті пакетні тури за ціною 950 доларів. Тобто, прибуток фірми з двох клієнтів - не співробітників фірми - складає 1200-950=250 доларів. “Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett). akurt

Помогли увеличению доходов - за что я им искренне благодарен - заслуженный строитесь Ханты-Мансийска и Якутска, заслуженный дегустатор корма для собак фирмы Enjoy -, форумчанин (имя уделено)).



В Ханты-Мансийском АО работал только месяц в студенческом стройотряде, а вот на Байконуре с похожими зимними условиями 2,5 года.

Поскольку ответа на вопрос о многозначительном заявлении akurt

akurt написав: Того не знають неосвічені люди - вони тут інколи топчуться, на цій гілці, ви їх дурниці, відірвані від життя, можете читати по 3, а то й 7 разів на день - але знають люде ОСВІЧЕНІ, що на найближчі 2-3 місяця краще "залягти на дно" і тимчасово закрити свої фірми, а співробітників відправити у відпустки. Неосвічені того не розуміють.

А освічені мій натяк зрозуміють.

Я сподіваюся, що зрозуміють: на 3 місяці - на дно! Затаїтися! Дешевше буде! Того не знають неосвічені люди - вони тут інколи топчуться, на цій гілці, ви їхвідірвані від життя, можете читати по 3, а то й 7 разів на день - але знають люде ОСВІЧЕНІ, що на найближчі 2-3 місяця кращеНеосвічені того не розуміють.Я сподіваюся, що зрозуміють:Затаїтися!

вряд ли дождусь сделаю очередное предположение несмотря на недостаток образования.

Господин риэлтор намекает на то, что турецкая недвижимость через 3 месяца подешевеет ,видимо, прочитав http://nsn.fm/hots/donald-tramp-predrek ... urdov.html .

В Ханты-Мансийском АО работал только месяц в студенческом стройотряде, а вот на Байконуре с похожими зимними условиями 2,5 года.

Поскольку ответа на вопрос о многозначительном заявлении akurt

вряд ли дождусь сделаю очередное предположение несмотря на недостаток образования.

Господин риэлтор намекает на то, что турецкая недвижимость через 3 месяца подешевеет ,видимо, прочитав http://nsn.fm/hots/donald-tramp-predrek ... urdov.html .

А пока риэтолрский бизнес идет тяжело пан akurt решил поработать на продаже туров на турецкие горнолыжные базы.

Только для него (не доходит до человека) повторю в 101-ый раз: я не риелтор, никогда им не был, 100 раз перед этим писал на этой ветке, и не собираюсь быть риелтором.

Я просто счастливый человек, который умеет считать свои деньги.

Бедняга shapo, притоптавший к нам в лаптях из Ханты-Мансийского АО, ничего этого - к счастью - не умеет.

Это радость: своими домыслами и выстрелами из лука мимо цели, повышает статус этой ветки, держит её в ТОПе, чем увеличивает мои прибыли за трафик.

Как говорит народная мудрость: "Глупый киснет, а умный все промыслит".

Деньги регулярно приходят на карту Приватбанка - вчера именно ею расплатился за приятный обед (72 лиры или примерно 360 гривен) после катания на лыжах в аутентичном ресторане в Кайсери. Очень классный ресторан: было ощущение - по уровню сервиса и антуражу, что я в Париже. Из окна третьего этажа ресторана - каждый этаж в разном стиле - видна не башня Эйфеля, а старинная крепость, которую надо посетить.



Надеюсь читатель успешно отбивается от назойливых двух мух, прилепившихся к чистому оконному стеклу этой ветки. Без них - без мух - не существует жизнь человека.

