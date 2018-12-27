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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 242243244245
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:08

ЩО МОЖЕ ОТРИМАТИ УКРАЇНЕЦЬ ЗА КОРДОНОМ ЗА 32 НАХОМ"ЯЧЕНИХ ДОЛАРИ
Зображення

1. Чесно сказати - здивований кількістю людей, що говОрять українською мовою на вершині вулкана Erciyes . Зазвичай на гірськолижних курортах чуєш - крім англійської, німецької, польскої, латиської - мову російську - при тому, що гірськолижники не обов"язково із країни-агресора, а й, наприклад, із Ізраїля.
Цього року і цього разу, і саме тут все інакше: чутно часто українську мову. Знайомлюся зі всіма "нашими": Дніпро, Київ, Харків. Зі Львова нікого не зустрічав ще. Фірма Coral Travel, яка організовує тури для "наших" - молодець. Я навіть порахував вчора, що якщо окремо самому купувати номер в готелі, сніданок, вечерю, переліт літаком, трансфер та квитик на витяги - то получається навіть дорожче, ніж 1200 долярів на двох. Реально молодці - того й кочить нашого сумнозвісного київського будівельника. Одному чай не подобається, іншому - туристичні фірми. Ну, то таке...

(текст буде)
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
akurt
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