RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 242243244245
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:08

ЩО МОЖЕ ОТРИМАТИ УКРАЇНЕЦЬ ЗА КОРДОНОМ ЗА 32 НАХОМ"ЯЧЕНИХ ДОЛАРИ
Зображення

1. Чесно сказати - здивований кількістю людей, що говОрять українською мовою на вершині вулкана Erciyes . Зазвичай на гірськолижних курортах чуєш - крім англійської, німецької, польскої, латиської - мову російську - при тому, що гірськолижники не обов"язково із країни-агресора, а й, наприклад, із Ізраїля.
Цього року і цього разу, і саме тут все інакше: чутно часто українську мову. Знайомлюся зі всіма "нашими": Дніпро, Київ, Харків. Зі Львова нікого не зустрічав ще. Фірма Coral Travel, яка організовує тури для "наших" - молодець. Я навіть порахував вчора, що якщо окремо самому купувати номер в готелі, сніданок, вечерю, переліт літаком, трансфер та квитик на витяги - то получається навіть дорожче, ніж 1200 долярів на двох. Реально молодці - того й корчить нашого сумнозвісного київського будівельника. Одному чай не подобається, іншому - туристичні фірми. Ну, то таке...

2. За 32 долари автор має чудовий номер в готелі всесвітньовідомої мережі готелів Accorhotels - готель IBIS. Якщо я мандрую Польщею, то завжди - в Кракові, Катовицях або Варшаві - зупиняюся саме в цих готелях. З 9 на 10 січня я бронював готель IBIS в Парижі поблизу аеропорта Шарль де Голль для одного із своїх синів - він прилітав ввечері 9 січня із Мюнхена, а далі - на Сан Францисько... В Парижі готель коштує 45 ойро - то номер на одного, із сніданком. Приємний бонус - безкоштовний трансфер з аеропорту і назад. Рекомендую.
Так ось: за 32 долари - чудовий номер, інтернет, проживання із собакою - безкоштовно, парковка для авто - безкоштовно і просто чудовий сніданок.
Що подобається: кава - 6 видів, чай - 2 види, ще самому можна заварити фруктові різні, тільки оливок на сніданок - 6 сортів, серед них один - local - таких не їв ні в Стамбулі, ні в Анталії. Сирів - 6 видів, і втому числі один - знову local - із чорним перцем. Ковбас - салямі - 2 види. Яєшня - просто чудова. "Суп дня" - вчора був із грибів, сьогодні - курячій. Фрукти: і банани, і помаранчі, і грейпфрути, і яблука, і мандарини, і груші...
А взагалі вибір такий, що якщо спортсмену-гірськолижнику смачно поснідати, то на горі будеш просто героєм!
Не інакше займеш перше місце в слаломі!

(текст буде)
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 12.02.09
Подякував: 418 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:35

akurt не могу не пошутить, штанишки в ботиночки для удобства и теплоты заправляеете? )))
Пиджачок в брючки, Брючки в носочки, На носочки сандалики! Красавчик! )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1587
З нами з: 04.03.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:01

Не побоюсь пошутить, что у вас есть шанс стать новым Жванецким, надо даже запомнить:
  stm написав:akurt не могу не пошутить, штанишки в ботиночки для удобства и теплоты заправляеете? )))
Пиджачок в брючки, Брючки в носочки, На носочки сандалики! Красавчик! )))

Это от незнания жизни:
Когда ты одел горнолыжные ботинки возле авто и тебе с лыжами на плечах надо дойти до подъемника ПЕРВЫЙ РАЗ в этот день, то главные правила такие:
- застегнуть слегка (!!!) только два нижних замка ботинок, верхние два не застёгивать - будет легче идти с лыжами и палками сперва до Кассы, потом до подъемника. Всего замков у ботинок - 4.
- далее - обязательно посетить - извините - надо - туалет - не стоять же с расстегнутыми штанами на трассе - тут опять не нужна наглухо застегнутая куртка. Верно?
- далее: в гондолу садятся без лыж - лыжи едут снаружи - гондола закрытая, потому не стоит застёгивать на все кнопки и замки горнолыжную куртку: ехать долго в теплой гондоле, где еще и сидит до 10 человек - зря вспотеете - для горных лыж это недопустимо.
- на фото - я только купил ски-пасс и подошёл первый раз к входу на подъёмник, естественно - я опытный - в отличие от вас - у меня все расстегнуто и ничего правильно не заправлено. Учитесь!
- на вершине горы - когда поднялся в этот день первый раз и даже не знаешь еще по какой трассе ехать вниз - в первую очередь нельзя застёгивать куртку - нужно заняться сперва другим. Нужно тщательно проверить расположение ноги в ботинке и поочередно застегнуть все четыре замка ботинок - сделать надо это тщательно, поочерёдно стягивая и стягивая крепления и затянуть верхний ремешок ботинок. Проверить. Потом поднять штанину и натянуть на ботинок внутреннюю часть горнолыжных штанов, проверить на отсутствие складок, потом только натянуть на горнолыжный ботинок штанину. Повторить всё для второй ноги. Стать на обе ноги, попружинить и проверить, как все стало на место: как в тапочках в комнате? Подтянуть? Нет? Вот и отлично!
- только после этого расстегнуть слегка застегнутую у авто куртку - застегнуть на 4 кнопки сперва внутренний жилет горнолыжной куртки, потом замки самой куртки. Проверить замки вентиляционных отверстий под руками. Проверить плисовый шарф. Застегнуть полностью куртку.
- потом проверить, как надёжно застегнут ремешок шлема, надеть очки. Проверить зазоры между маской очков и лицом. Поправить.
- только после этого одеть горнолыжные перчатки, взять в руки палки и пристегнуть лыжи.
Стоп! Не пристегивать: слышна украинская речь - ребята вышли из гондолы и остановились просто рядом! - Вы откуда? - Київ! - Фото на пам"ять? - Авжеж!
Вот только теперь - Вперед!
Спустился/ Подъехал прямо на лыжах к гондоле подъемника?
Нигде ничего в ботинках не жмет? остановить, подтяни замки еще раз!
Проверь, как заправлены штанины горнолыжных брюк.
Теперь - если все ОК - тебе ничего не надо будет делать до окончания сегодняшней каталки!

Эх, писатель про носочки-сандалики... конфетки-бараночки... пиджачки-бабочки...
Слава Богу, что у вас есть я - катающийся на горных лыжах не менее двух раз в год и впервые вставший на лыжи в 1989 году в польском городе Wisla - хоть растолкую все Незнайкам.
Вообще даже интересно: ну где люди живут, в каком-таком бывшем Першотравенске, что ничего в жизни не "шарят"?

Так, надо запомнить, Жванецкий реально завидует:
  stm написав:akurt не могу не пошутить, штанишки в ботиночки для удобства и теплоты заправляеете? )))
Пиджачок в брючки, Брючки в носочки, На носочки сандалики! Красавчик! )))


P.S. Прикидую и балдею, как человек тащился, написав набор таких классных слов. И я балдею и тащусь, уезжая прямо сейчас в долины Каппадокии: жена уговорила сегодня не кататься... Хочет посетить Долину любви... Ах, женщины...
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 12.02.09
Подякував: 418 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:02

  akurt написав:
- на фото - я только купил ски-пасс и подошёл первый раз к входу на подъёмник, естественно - я опытный - в отличие от вас

P.S. Прикидую и балдею, как человек тащился, написав набор таких классных слов. И я балдею и тащусь, уезжая прямо сейчас в долины Каппадокии: жена уговорила сегодня не кататься... Хочет посетить Долину любви... Ах, женщины...

Л - логика ))) теперь 2 шутка: Вы прям звезда Инстаграма: приехал-сфоткался-уехал )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1587
З нами з: 04.03.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 242243244245
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, Vetal і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 293, 294, 295
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2945 252059
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 10:00
Ethereum
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1, 2, 3, 4
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
31 2643
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 03:18
rjkz
Нерухомість у Трускавці
moyvibor977 » Сер 26 гру, 2018 13:29
0 264
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 13:29
moyvibor977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5769)
15.01.2019 10:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.