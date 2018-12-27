Додано: Вів 15 січ, 2019 10:01

stm написав: akurt не могу не пошутить, штанишки в ботиночки для удобства и теплоты заправляеете? )))

Пиджачок в брючки, Брючки в носочки, На носочки сандалики! Красавчик! ))) не могу не пошутить, штанишки в ботиночки для удобства и теплоты заправляеете? )))Пиджачок в брючки, Брючки в носочки, На носочки сандалики! Красавчик! )))

только после этого

stm написав: akurt не могу не пошутить, штанишки в ботиночки для удобства и теплоты заправляеете? )))

Пиджачок в брючки, Брючки в носочки, На носочки сандалики! Красавчик! ))) не могу не пошутить, штанишки в ботиночки для удобства и теплоты заправляеете? )))Пиджачок в брючки, Брючки в носочки, На носочки сандалики! Красавчик! )))

Не побоюсь пошутить, что у вас есть шанс стать новым Жванецким, надо даже запомнить:Это от незнания жизни:Когда ты одел горнолыжные ботинки возле авто и тебе с лыжами на плечах надо дойти до подъемника ПЕРВЫЙ РАЗ в этот день, то главные правила такие:- застегнуть слегка (!!!) только два нижних замка ботинок, верхние два не застёгивать - будет легче идти с лыжами и палками сперва до Кассы, потом до подъемника. Всего замков у ботинок - 4.- далее - обязательно посетить - извините - надо - туалет - не стоять же с расстегнутыми штанами на трассе - тут опять не нужна наглухо застегнутая куртка. Верно?- далее: в гондолу садятся без лыж - лыжи едут снаружи - гондола закрытая, потому не стоит застёгивать на все кнопки и замки горнолыжную куртку: ехать долго в теплой гондоле, где еще и сидит до 10 человек - зря вспотеете - для горных лыж это недопустимо.- на фото - я только купил ски-пасс и подошёл первый раз к входу на подъёмник, естественно - я опытный - в отличие от вас - у меня все расстегнуто и ничего правильно не заправлено. Учитесь!- на вершине горы - когда поднялся в этот день первый раз и даже не знаешь еще по какой трассе ехать вниз - в первую очередь нельзя застёгивать куртку - нужно заняться сперва другим. Нужно тщательно проверить расположение ноги в ботинке и поочередно застегнуть все четыре замка ботинок - сделать надо это тщательно, поочерёдно стягивая и стягивая крепления и затянуть верхний ремешок ботинок. Проверить. Потом поднять штанину и натянуть на ботинок внутреннюю часть горнолыжных штанов, проверить на отсутствие складок, потом только натянуть на горнолыжный ботинок штанину. Повторить всё для второй ноги. Стать на обе ноги, попружинить и проверить, как все стало на место: как в тапочках в комнате? Подтянуть? Нет? Вот и отлично!расстегнуть слегка застегнутую у авто куртку - застегнуть на 4 кнопки сперва внутренний жилет горнолыжной куртки, потом замки самой куртки. Проверить замки вентиляционных отверстий под руками. Проверить плисовый шарф. Застегнуть полностью куртку.- потом проверить, как надёжно застегнут ремешок шлема, надеть очки. Проверить зазоры между маской очков и лицом. Поправить.- только после этого одеть горнолыжные перчатки, взять в руки палки и пристегнуть лыжи.Стоп! Не пристегивать: слышна украинская речь - ребята вышли из гондолы и остановились просто рядом! - Вы откуда? - Київ! - Фото на пам"ять? - Авжеж!Вот только теперь - Вперед!Спустился/ Подъехал прямо на лыжах к гондоле подъемника?Нигде ничего в ботинках не жмет? остановить, подтяни замки еще раз!Проверь, как заправлены штанины горнолыжных брюк.Теперь - если все ОК - тебе ничего не надо будет делать до окончания сегодняшней каталки!Эх, писатель про носочки-сандалики... конфетки-бараночки... пиджачки-бабочки...Слава Богу, что у вас есть я - катающийся на горных лыжах не менее двух раз в год и впервые вставший на лыжи в 1989 году в польском городе Wisla - хоть растолкую все Незнайкам.Вообще даже интересно: ну где люди живут, в каком-таком бывшем Першотравенске, что ничего в жизни не "шарят"?Так, надо запомнить, Жванецкий реально завидует:Прикидую и балдею, как человек тащился, написав набор таких классных слов. И я балдею и тащусь, уезжая прямо сейчас в долины Каппадокии: жена уговорила сегодня не кататься... Хочет посетить Долину любви... Ах, женщины...