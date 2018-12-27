Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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ЩО МОЖЕ ОТРИМАТИ УКРАЇНЕЦЬ ЗА КОРДОНОМ ЗА 32 НАХОМ"ЯЧЕНИХ ДОЛАРИ
1. Чесно сказати - здивований кількістю людей, що говОрять українською мовою на вершині вулкана Erciyes . Зазвичай на гірськолижних курортах чуєш - крім англійської, німецької, польскої, латиської - мову російську - при тому, що гірськолижники не обов"язково із країни-агресора, а й, наприклад, із Ізраїля. Цього року і цього разу, і саме тут все інакше: чутно часто українську мову. Знайомлюся зі всіма "нашими": Дніпро, Київ, Харків. Зі Львова нікого не зустрічав ще. Фірма Coral Travel, яка організовує тури для "наших" - молодець. Я навіть порахував вчора, що якщо окремо самому купувати номер в готелі, сніданок, вечерю, переліт літаком, трансфер та квитик на витяги - то получається навіть дорожче, ніж 1200 долярів на двох. Реально молодці - того й корчить нашого сумнозвісного київського будівельника. Одному чай не подобається, іншому - туристичні фірми. Ну, то таке...
2. За 32 долари автор має чудовий номер в готелі всесвітньовідомої мережі готелів Accorhotels - готель IBIS. Якщо я мандрую Польщею, то завжди - в Кракові, Катовицях або Варшаві - зупиняюся саме в цих готелях. З 9 на 10 січня я бронював готель IBIS в Парижі поблизу аеропорта Шарль де Голль для одного із своїх синів - він прилітав ввечері 9 січня із Мюнхена, а далі - на Сан Францисько... В Парижі готель коштує 45 ойро - то номер на одного, із сніданком. Приємний бонус - безкоштовний трансфер з аеропорту і назад. Рекомендую. Так ось: за 32 долари - чудовий номер, інтернет, проживання із собакою - безкоштовно, парковка для авто - безкоштовно і просто чудовий сніданок. Що подобається: кава - 6 видів, чай - 2 види, ще самому можна заварити фруктові різні, тільки оливок на сніданок - 6 сортів, серед них один - local - таких не їв ні в Стамбулі, ні в Анталії. Сирів - 6 видів, і втому числі один - знову local - із чорним перцем. Ковбас - салямі - 2 види. Яєшня - просто чудова. "Суп дня" - вчора був із грибів, сьогодні - курячій. Фрукти: і банани, і помаранчі, і грейпфрути, і яблука, і мандарини, і груші... А взагалі вибір такий, що якщо спортсмену-гірськолижнику смачно поснідати, то на горі будеш просто героєм! Не інакше займеш перше місце в слаломі!
(текст буде)
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
Не побоюсь пошутить, что у вас есть шанс стать новым Жванецким, надо даже запомнить:
stm написав:akurt не могу не пошутить, штанишки в ботиночки для удобства и теплоты заправляеете? ))) Пиджачок в брючки, Брючки в носочки, На носочки сандалики! Красавчик! )))
Это от незнания жизни: Когда ты одел горнолыжные ботинки возле авто и тебе с лыжами на плечах надо дойти до подъемника ПЕРВЫЙ РАЗ в этот день, то главные правила такие: - застегнуть слегка (!!!) только два нижних замка ботинок, верхние два не застёгивать - будет легче идти с лыжами и палками сперва до Кассы, потом до подъемника. Всего замков у ботинок - 4. - далее - обязательно посетить - извините - надо - туалет - не стоять же с расстегнутыми штанами на трассе - тут опять не нужна наглухо застегнутая куртка. Верно? - далее: в гондолу садятся без лыж - лыжи едут снаружи - гондола закрытая, потому не стоит застёгивать на все кнопки и замки горнолыжную куртку: ехать долго в теплой гондоле, где еще и сидит до 10 человек - зря вспотеете - для горных лыж это недопустимо. - на фото - я только купил ски-пасс и подошёл первый раз к входу на подъёмник, естественно - я опытный - в отличие от вас - у меня все расстегнуто и ничего правильно не заправлено. Учитесь! - на вершине горы - когда поднялся в этот день первый раз и даже не знаешь еще по какой трассе ехать вниз - в первую очередь нельзя застёгивать куртку - нужно заняться сперва другим. Нужно тщательно проверить расположение ноги в ботинке и поочередно застегнуть все четыре замка ботинок - сделать надо это тщательно, поочерёдно стягивая и стягивая крепления и затянуть верхний ремешок ботинок. Проверить. Потом поднять штанину и натянуть на ботинок внутреннюю часть горнолыжных штанов, проверить на отсутствие складок, потом только натянуть на горнолыжный ботинок штанину. Повторить всё для второй ноги. Стать на обе ноги, попружинить и проверить, как все стало на место: как в тапочках в комнате? Подтянуть? Нет? Вот и отлично! - только после этого расстегнуть слегка застегнутую у авто куртку - застегнуть на 4 кнопки сперва внутренний жилет горнолыжной куртки, потом замки самой куртки. Проверить замки вентиляционных отверстий под руками. Проверить плисовый шарф. Застегнуть полностью куртку. - потом проверить, как надёжно застегнут ремешок шлема, надеть очки. Проверить зазоры между маской очков и лицом. Поправить. - только после этого одеть горнолыжные перчатки, взять в руки палки и пристегнуть лыжи. Стоп! Не пристегивать: слышна украинская речь - ребята вышли из гондолы и остановились просто рядом! - Вы откуда? - Київ! - Фото на пам"ять? - Авжеж! Вот только теперь - Вперед! Спустился/ Подъехал прямо на лыжах к гондоле подъемника? Нигде ничего в ботинках не жмет? остановить, подтяни замки еще раз! Проверь, как заправлены штанины горнолыжных брюк. Теперь - если все ОК - тебе ничего не надо будет делать до окончания сегодняшней каталки!
Эх, писатель про носочки-сандалики... конфетки-бараночки... пиджачки-бабочки... Слава Богу, что у вас есть я - катающийся на горных лыжах не менее двух раз в год и впервые вставший на лыжи в 1989 году в польском городе Wisla - хоть растолкую все Незнайкам. Вообще даже интересно: ну где люди живут, в каком-таком бывшем Першотравенске, что ничего в жизни не "шарят"?
Так, надо запомнить, Жванецкий реально завидует:
stm написав:akurt не могу не пошутить, штанишки в ботиночки для удобства и теплоты заправляеете? ))) Пиджачок в брючки, Брючки в носочки, На носочки сандалики! Красавчик! )))
P.S. Прикидую и балдею, как человек тащился, написав набор таких классных слов. И я балдею и тащусь, уезжая прямо сейчас в долины Каппадокии: жена уговорила сегодня не кататься... Хочет посетить Долину любви... Ах, женщины...
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).
akurt написав: - на фото - я только купил ски-пасс и подошёл первый раз к входу на подъёмник, естественно - я опытный - в отличие от вас
P.S. Прикидую и балдею, как человек тащился, написав набор таких классных слов. И я балдею и тащусь, уезжая прямо сейчас в долины Каппадокии: жена уговорила сегодня не кататься... Хочет посетить Долину любви... Ах, женщины...
Л - логика ))) теперь 2 шутка: Вы прям звезда Инстаграма: приехал-сфоткался-уехал )))
akurt написав: - на фото - я только купил ски-пасс и подошёл первый раз к входу на подъёмник, естественно - я опытный - в отличие от вас
P.S. Прикидую и балдею, как человек тащился, написав набор таких классных слов. И я балдею и тащусь, уезжая прямо сейчас в долины Каппадокии: жена уговорила сегодня не кататься... Хочет посетить Долину любви... Ах, женщины...
Л - логика ))) теперь 2 шутка: Вы прям звезда Инстаграма: приехал-сфоткался-уехал )))
Зірки Інстаграму не строчать пости в кількатисяч знаків))) Очевидно, в нього гонорар построчний. Або гострий нарцисизм, або ж не вистачає на дешевий турецький шмурдяк.
akurt написав:А я просто счастливый человек, который умеет считать свои деньги. Бедняга, притоптавший к нам в лаптях из Ханты-Мансийского АО, ничего этого - к счастью - не умеет. Это радость: своими домыслами и выстрелами из лука мимо цели, повышает статус этой ветки, держит её в ТОПе, чем увеличивает мои прибыли за трафик. Как говорит народная мудрость: [i]"Глупый киснет, а умный все промыслит". Деньги регулярно приходят на карту Приватбанка - вчера именно ею расплатился за приятный обед (72 лиры или примерно 360 гривен)
1) Из опыта общения с по-настоящему богатыми людьми такого безудержного хвастовства как у персонажа akurt с его более чем скромными финансовыми достижениями никогда не слышал. Более того, в стране где 1000 лет не было уважения ни к праву собственности, ни к закону который что дышло и в которой очень популярна поговорки типа "От сумы и тюрьмы не зарекайся" такое бахвальство очень редко и сейчас. Единственное где я с ним встречался в те годы когда занимался бизнесом это компании млм, особенно финансовые пирамиды. Там непременным атрибутом было показывать свою "успешность" и "финансовую независимость". Для этого глупых неофитов даже заставляли продавать квартиры чтобы приехать на их камлания, пардон, собрания, на своем авто показать несуществующее благосостояние. 2) Это уже более серьезно. Уже неоднократно akurt заявляет, что за сообщения с этого топика ему капают деньги на карточку. В правилах форума никаких денежных поощрений топикстартеру не предусмотрено ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA. Поэтому обращаюсь к модераторам этого форума. Это действительно так и есть некие секретные пункты отсутствующие в правилах для раскрутивших свой топик авторов или akurt по обыкновению врет?
Востаннє редагувалось shapo в Вів 15 січ, 2019 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Мухи-Дрозофиллы кружат... жужжат... Это хорошо, как говорит наш горе-специалист-безхатченко Frant: "Чем больше жужжат - тем akurt больше бабла получит!" И это правда: на карту Приватбанка опять капнули деньги за трафик на форуме: заехал - никогда так не делаю - на Shell - заправился - реклама висит типа какой-то супер-типа-пупер-бензин с какими-то присадками. Плюс купил еще жидкость для ветрового стекла - до минус 35 - концентрат - обещают на днях ночью морозы до минус 17!!!
АНОНС ФОТО (будет позже): Сегодня - во вторник 15 января 2019 года - впервые за всю историю Османской империи авто с украинскими номерами въехало прямо в нижнюю часть - по бездорожью - посрамив турецких супер-пупер-сафари-водителей - в нижнюю часть долины Фаллосов ("Долина Любви") в Каппадокии! (текст будет: на радостях от подвига открыл бутылочку белого сухого урожая 2016, кроме того, у мужа племянницы, с которым обычно ездим на горнолыжные курорты - День рождения. Не ездит пока: перенес 6-ю операцию на днях и еще больше курсов химиотерапии. Слава Богу - директор крупной частной фирмы, бабло еще не совсем закончилось. Да и сыновья - оба - директора крупных фирм. Как говорит известный ямало-ненецкий строитель, известный в малоизвестных - нулевого цикла - местах: "От мухи строительной родится только муха строительная, а от мухи директорской - и сыновья - директора с оборотом на десятки миллионов!" Ах, как он прав, наш парнишка-строитель...)
P.S. Все заметили, как я парней подсадил на иглу? Работают парни. Пока не за деньги, но пусть хоть учатся работать... Ну и это - про здоровье - делайте выводы о своей жизни: сегодня ты крутой, или не крутой - а просто ползаешь ругаться матом с подсобниками и каменщиками, или просто сидишь в офисе на перепродаже китайского листа для металлочерепицы, или просто пишешь гадости на этом форуме - а завтра лежишь на операционном столе с диагнозом "Рак кишечника"... Перекрещусь... Хай бОг милує...
“Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.” (Warren Buffett).