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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 242243244245
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:35

akurt не могу не пошутить, штанишки в ботиночки для удобства и теплоты заправляеете? )))
Пиджачок в брючки, Брючки в носочки, На носочки сандалики! Красавчик! )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:02

  akurt написав:
- на фото - я только купил ски-пасс и подошёл первый раз к входу на подъёмник, естественно - я опытный - в отличие от вас

P.S. Прикидую и балдею, как человек тащился, написав набор таких классных слов. И я балдею и тащусь, уезжая прямо сейчас в долины Каппадокии: жена уговорила сегодня не кататься... Хочет посетить Долину любви... Ах, женщины...

Л - логика ))) теперь 2 шутка: Вы прям звезда Инстаграма: приехал-сфоткался-уехал )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:28

  stm написав:
  akurt написав:
- на фото - я только купил ски-пасс и подошёл первый раз к входу на подъёмник, естественно - я опытный - в отличие от вас

P.S. Прикидую и балдею, как человек тащился, написав набор таких классных слов. И я балдею и тащусь, уезжая прямо сейчас в долины Каппадокии: жена уговорила сегодня не кататься... Хочет посетить Долину любви... Ах, женщины...

Л - логика ))) теперь 2 шутка: Вы прям звезда Инстаграма: приехал-сфоткался-уехал )))

Зірки Інстаграму не строчать пости в кількатисяч знаків)))
Очевидно, в нього гонорар построчний. :wink:
Або гострий нарцисизм, або ж не вистачає на дешевий турецький шмурдяк.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:59

  akurt написав:А я просто счастливый человек, который умеет считать свои деньги.
Бедняга, притоптавший к нам в лаптях из Ханты-Мансийского АО, ничего этого - к счастью - не умеет.
Это радость: своими домыслами и выстрелами из лука мимо цели, повышает статус этой ветки, держит её в ТОПе, чем увеличивает мои прибыли за трафик.
Как говорит народная мудрость: [i]"Глупый киснет, а умный все промыслит".
Деньги регулярно приходят на карту Приватбанка - вчера именно ею расплатился за приятный обед (72 лиры или примерно 360 гривен)


1) Из опыта общения с по-настоящему богатыми людьми такого безудержного хвастовства как у персонажа akurt с его более чем скромными финансовыми достижениями никогда не слышал.
Более того, в стране где 1000 лет не было уважения ни к праву собственности, ни к закону который что дышло и в которой очень популярна поговорки типа "От сумы и тюрьмы не зарекайся" такое бахвальство очень редко и сейчас.
Единственное где я с ним встречался в те годы когда занимался бизнесом это компании млм, особенно финансовые пирамиды.
Там непременным атрибутом было показывать свою "успешность" и "финансовую независимость".
Для этого глупых неофитов даже заставляли продавать квартиры чтобы приехать на их камлания, пардон, собрания, на своем авто показать несуществующее благосостояние.
2) Это уже более серьезно.
Уже неоднократно akurt заявляет, что за сообщения с этого топика ему капают деньги на карточку.
В правилах форума никаких денежных поощрений топикстартеру не предусмотрено ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA.
Поэтому обращаюсь к модераторам этого форума.
Это действительно так и есть некие секретные пункты отсутствующие в правилах для раскрутивших свой топик авторов или akurt по обыкновению врет?
Востаннє редагувалось shapo в Вів 15 січ, 2019 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:01

  shapo написав:автор по обыкновению врет?

Схоже, що так!
Такий у нього "Modus vivendi".

Чекаємо далі оповідей від п.Акурта про дешеві і "якісні" турецькі йогурт, рибу і чай!
І про турецьких будівельників з американськими зарплатами)))

"То, бувало, й їде дід...
А раз-таки, в біса,
Потягнувся вже і я
За дідом до ліса.

Тілько входимо у ліс,
Аж купа ломаччя!
Я сокирою гу-гуп! -
Заєць з-під ломаччя.

З-під ломаччя та у ліс.
"Гуттю-га! на зайця!"
Коли ми до тих ломач,
Аж там сиві яйця.

"Заберімо!" - "Заберім!"
Зважили дрючками,
То насилу що згорнув
У шапку руками.

Ото я їх і приніс,
А в нас на ту пору
Розквокталася свиня.
Квокче коло двору.

"Пійми, сину!" Я пійняв,
Посадив на яйця...
То ми мали з тих яєць
Шість волів від зайця.

А ми воли запрягли,
Припічок зорали
Та такого ми тоді
Того хліба мали!..

Що як ото нам женців
Прийшлося збирати,
То безрукая їдна
Сама прийшла жати."

http://abetka.ukrlife.org/rudd.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:16

FINANCE.UA

  shapo написав:3.9. На форумі заборонено розміщення неправдивої, неперевіреної, основаної на чутках інформації без явного наголошення що така інформація є недостовірною

  akurt написав:Это радость: своими домыслами и выстрелами из лука мимо цели, повышает статус этой ветки, держит её в ТОПе, чем увеличивает мои прибыли за трафик.Как говорит народная мудрость: "Глупый киснет, а умный все промыслит".
Деньги регулярно приходят на карту Приватбанка - вчера именно ею расплатился за приятный обед (72 лиры или примерно 360 гривен)


  akurt написав:Мухи-Дрозофиллы кружат... жужжат...
Это хорошо, как говорит наш горе-специалист-безхатченко Frant: "Чем больше жужжат - тем akurt больше бабла получит!"
И это правда: на карту Приватбанка опять капнули деньги за трафик на форуме:


Вопрос к модераторам.
Прокомментируйте,пожалуйста, правдивость этих утверждений


  Ірина_ написав:shapo це абсолютні фантазії автора :D

З пов.Ірина


Сейчас наш ученый с мировым именем, чиновник через руки которого ходили миллионы , а ныне успешный рантье с прошлых и нынешних абсолютно честных и законных доходов напишет, что это была шутка которую в состоянии понять очень узкий круг правильно образованных людей
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 08:40

"КРЕМЛЕВСКАЯ ТАБЛЕТКА"

"Бог создал человека, но не создал к нему запасных частей" (не помню, кто первый сказал).

Когда Вы живете за границей, важным вопросом, на который обратил внимание и форумчанин Coder, является Медицинское обслуживание.
Только в Украине все считают, что ремонтировать их Пежо, Тойоты и Хонды нужно за деньги, а вот самого себя любимого - только бесплатно.
Автор спрашивал у приятелей, нынче работающих и в Ирландии, и в Швеции, и в Чехии - везде платят достаточно большие деньги, что-то около 400-500 евро в месяц.
Да что там говорить, за одну Медстраховку одного из сыновей лично я плачу 8000 долларов в год.
Слава Богу, обратился только раз: парни стреляли з лука в лесу на берегу Тихого океана и сына укусил клещ. Там тоже есть клещи...

Для иностранца, желающего оформить ВНЖ в Турции, обязательным является так называемое "Частное страхование" - это Медицинское страхование согласно Договору, заключаемому клиентом с частной страховой компанией. Нам с женой обошлось в 200 долларов (1200 лир) на двоих в год. Покрывает все случаи при обращении в Медучреждения, с которыми у Страховой компании заключен договор, и с лимитом в 20 000 лир - при лечении в тех медучреждениях, с которыми не договора (может, вы выбрали какую-то крутую частную фирму). Для справки: пребывание в стационаре в течение 15 дней приятелю обошлось 24 000 лиры.

Немногие сейчас слышали о существовании в годы СССР так называемого "Четвертого главного управления МЗ СССР". Оно занималось медобслуживанием партийных деятелей и руководителей высокого ранга. Попасть туда простому смертному нельзя было никак.
Мне довелось попасть 1 раз в санаторий этого "Четвертого главного управления МЗ СССР". Путевка стоила какие-то более, чем смешные деньги. Все было там бесплатно и любые процедуры, массажи, ванны, обследования, массажи и врачи - по первому желанию.
Даже за 5 рублей можно было к подъезду вызвать автомобиль с водителем и кататься с девушками в ближайшую посадку. Не шучу. Для покатавшихся - и прокат лодок, и лежаки на пляже моря были бесплатными. А такого количества красной икры я в жизни даже потом уже не ел...
Забвно: единственное, чего не было там - это телевизоров в номерах. Оно и правильно: зачем Первому секретарю райкома партии смотреть глупости по ТВ?

Так вот, нечто подобное - только за деньги - есть и в Турции: вчера изучал вопрос - это так называемое "Государственное страхование".
Вами занимаются по первому "чиху" и по полной программе.
Договор - на семью и стоит вообще-то недешево: около 500 лир (менее 100 долларов в месяц).
Что интересно, год назад доллар к лире был 3,50 - цена была 456 лир.
Сегодня доллар к лире 5,40, а такое страхование стоит все теже 456 лир.
Каждый ли может себе оформить такое Медицинское обслуживание в лучших медицинских клиниках Турции?

(текст будет, уезжаю кататься на лыжах)
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:26

  akurt написав:"КРЕМЛЕВСКАЯ ТАБЛЕТКА"

"Бог создал человека, но не создал к нему запасных частей" (не помню, кто первый сказал).



Да что там говорить, за одну Медстраховку одного из сыновей лично я плачу 8000 долларов в год.
Слава Богу, обратился только раз: парни стреляли з лука в лесу на берегу Тихого океана и сына укусил клещ. Там тоже есть клещи...


(текст будет, уезжаю кататься на лыжах)


а чому фірма, де Ваш син працює не оформила соцпакет із медстрахом на нього?
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:04

  akurt написав:Немногие сейчас слышали о существовании в годы СССР так называемого "Четвертого главного управления МЗ СССР". Оно занималось медобслуживанием партийных деятелей и руководителей высокого ранга. Попасть туда простому смертному нельзя было никак.
Мне довелось попасть 1 раз в санаторий этого "Четвертого главного управления МЗ СССР". Путевка стоила какие-то более, чем смешные деньги. Все было там бесплатно и любые процедуры, массажи, ванны, обследования, массажи и врачи - по первому желанию.
Даже за 5 рублей можно было к подъезду вызвать автомобиль с водителем и кататься с девушками в ближайшую посадку. Не шучу. Для покатавшихся - и прокат лодок, и лежаки на пляже моря были бесплатными. А такого количества красной икры я в жизни даже потом уже не ел...
Забвно: единственное, чего не было там - это телевизоров в номерах. Оно и правильно: зачем Первому секретарю райкома партии смотреть глупости по ТВ?


Насчет четвертого управления Минздрава СССР на море, да еще и по путевке не слышал, а вот 4-е управления МЗ были во всех союзных республиках.
Поликлиники 4-го управления находились в городе,а санатории рядом с городом, в частности, в Киеве в Феофании, в Алма-Ате по пр.Ленина выше поворота на Каменское плато.
С интерьером, уходом, питанием там все было хорошо по советским меркам. Вот только одна проблема - лечили там плохо, т.к. врачи были или блатные, или боялись ошибиться, и то, и другое было не на пользу больного.
Попасть туда было можно по направлению от Министерства. Мой отец делал его матери и там она увидела, что в отличие от обычных смертных номенклатуре после больничного был приписан не выход на работ, а минимум 2-недельное санаторное пребывание.
За 5 рублей можно было кататься довольно долго и без Кабмина, т.к. 1 км проезда на такси стоил 10км.
Красной икры и сейчас полно, а вот с черной все и намного дороже, и меньше. А в советские времена она стоила примерно одинаково - 45-47 рублей за банку,кажется 250 грамм хотя открыто и не продавалась.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:40

Не розумію.
Всякі байки тут пишуть...по темі гілки нуль.
Чому не пишуть хто наш Президент? :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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