Додано: Чет 17 січ, 2019 08:40

"КРЕМЛЕВСКАЯ ТАБЛЕТКА"



"Бог создал человека, но не создал к нему запасных частей" (не помню, кто первый сказал).



Когда Вы живете за границей, важным вопросом, на который обратил внимание и форумчанин Coder, является Медицинское обслуживание.

Только в Украине все считают, что ремонтировать их Пежо, Тойоты и Хонды нужно за деньги, а вот самого себя любимого - только бесплатно.

Автор спрашивал у приятелей, нынче работающих и в Ирландии, и в Швеции, и в Чехии - везде платят достаточно большие деньги, что-то около 400-500 евро в месяц.

Да что там говорить, за одну Медстраховку одного из сыновей лично я плачу 8000 долларов в год.

Слава Богу, обратился только раз: парни стреляли з лука в лесу на берегу Тихого океана и сына укусил клещ. Там тоже есть клещи...



Для иностранца, желающего оформить ВНЖ в Турции, обязательным является так называемое "Частное страхование" - это Медицинское страхование согласно Договору, заключаемому клиентом с частной страховой компанией. Нам с женой обошлось в 200 долларов (1200 лир) на двоих в год. Покрывает все случаи при обращении в Медучреждения, с которыми у Страховой компании заключен договор, и с лимитом в 20 000 лир - при лечении в тех медучреждениях, с которыми не договора (может, вы выбрали какую-то крутую частную фирму). Для справки: пребывание в стационаре в течение 15 дней приятелю обошлось 24 000 лиры.



Немногие сейчас слышали о существовании в годы СССР так называемого "Четвертого главного управления МЗ СССР". Оно занималось медобслуживанием партийных деятелей и руководителей высокого ранга. Попасть туда простому смертному нельзя было никак.

Мне довелось попасть 1 раз в санаторий этого "Четвертого главного управления МЗ СССР". Путевка стоила какие-то более, чем смешные деньги. Все было там бесплатно и любые процедуры, массажи, ванны, обследования, массажи и врачи - по первому желанию.

Даже за 5 рублей можно было к подъезду вызвать автомобиль с водителем и кататься с девушками в ближайшую посадку. Не шучу. Для покатавшихся - и прокат лодок, и лежаки на пляже моря были бесплатными. А такого количества красной икры я в жизни даже потом уже не ел...

Забвно: единственное, чего не было там - это телевизоров в номерах. Оно и правильно: зачем Первому секретарю райкома партии смотреть глупости по ТВ?



Так вот, нечто подобное - только за деньги - есть и в Турции: вчера изучал вопрос - это так называемое "Государственное страхование".

Вами занимаются по первому "чиху" и по полной программе.

Договор - на семью и стоит вообще-то недешево: около 500 лир (менее 100 долларов в месяц).

Что интересно, год назад доллар к лире был 3,50 - цена была 456 лир.

Сегодня доллар к лире 5,40, а такое страхование стоит все теже 456 лир.

Каждый ли может себе оформить такое Медицинское обслуживание в лучших медицинских клиниках Турции?



(текст будет, уезжаю кататься на лыжах)

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).