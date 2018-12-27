Правильне і хороше запитання.
jump написав:
а чому фірма, де Ваш син працює, не оформила соцпакет із медстрахом на нього?
В США страхуть все на світі. Такого не може бути, щоби щось та не було застрахованим.
Коли я прилітаю в США - а буваю там щорічно по пару місяців - я можу користуватися авто членів своєї родини: це авто марок Honda, Mini, Mercedes.
Всі вони обов"язково застраховані: щомісячна плата від 50 до 150 доларів США на місяць.
Дорого це чи дешево? Наші люди, як правило, КАСКО на укладають: дорого.
В США при щомісячній зарплаті в 10 000 і більше доларів - то копійки.Але не копійки - Медичне страхування
.
Там вас витянуть бувально "з того світу"
, якщо станеться щось страшне, але й обійдеться це в 100 000 доларів - як найменше.
Тому серед "плюшок" під час укладання Контракту на роботу пунктом 4 - після зарплати, щорічних бонусів (20000-35000 доларів), перевинної плати за переїзд (як правило, в 10 000 доларів) - є пункт про соціальний пакет, який включає медичне страхування.
В США прийнято не так як у нас: там живуть там,
де ЗНАЙШЛИ РОБОТУ.
У нас шукають роботу там, де живуть.
Відчуйте різницю.
Друга різниця: в США люди не соромляться вчитися і в 20 років, і в 60 - пішли на курси і перевчилися із штукатура-маляра, наприклад, на юриста.Вчаться всі, вчаться всюди і в будь-якому віці.
Так ось, пан jump
, один із синів, який вже працював в двох фірмах, зараз - до червня - на підвищенні кваліфікацї, не буду говорити, якого рівня.
Тому і повинен/зобов"язаний мати Медичне страхування за свій рахунок
- папа платить.
До речі, хотів папа зекономтити (уявляю, як зараз почне "сучити" ніжками пан Frant
) - пішов у нашу страхову компанію із польскими коріннями PZU - s уклав Договір страхування - дуже дорогий - на сина - закордонне страхуваання сина під час навчання - той папірець американці порадили викинути у смітник і не прийняли.
Так що 9 000 доларів пішли не в Україну, а в США.
Ото ж...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).