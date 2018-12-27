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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 243244245246
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:10

  Квесторе_поверніться написав:Не розумію.
Всякі байки тут пишуть...по темі гілки нуль.
Чому не пишуть хто наш Президент? :wink:


Як це не пишуть?
Пан shapo - самий активний учасник гілки цього форуму на тему "Політичних бесід".
Він там майже головний! Людина із Московії - сама обізнана в тому, що і як робить/повинен робити діючий президент.
Ну як самий активний - звісно, найактивнший він на цій гілці - і це добре!
Я хлопців навчив вже писати курсові роботи з економіки і цитувати вірші!
Ростуть!

Пане Квесторе-поверніться!
Бачите інтелектуальне творіння на попередній сторінці:
  stm написав:akurt не могу не пошутить, штанишки в ботиночки для удобства и теплоты заправляеете? )))
Пиджачок в брючки, Брючки в носочки, На носочки сандалики! Красавчик! )))


А відовідь мою на те, як одягається лижник із стажем з 1989 року бачите?
Ні? А вона була...
Видалються миттево самі прості речі: наприклад, чому я саме так одітий, як запитала/запитав пан stm - видалено.
Залишилося тільки "Красавчик"...

Все, що є моєми відповідями на запитання форумчан - все видаляється миттево.
Висновок: за темою гілки можна писати тільки гадості на мою адресу, більше нічого.
Поки що Ви перший, який не написав гадості, не приліпив до мене ярлика та не неписали образ.
Прікольно...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:28

  akurt написав:Як це не пишуть?
Пан shapo - самий активний учасник гілки цього форуму на тему "Політичних бесід".
Ну як самий активний - звісно, найактивнший він на цій гілці - і це добре!


Опять akurt наврал.
1) Обговорення статей вовсе не политические дискуссии
2) По этой ветке.
Смотрим профиль akurt - 607 повідомлень в этой ветке.
shapo - 57 повідомлень, меньше на порядок.

  akurt написав:Я хлопців навчив вже писати курсові роботи і цитувати вірші!
Ростуть!


Если кого-то и может научить этот персонаж, то только рекрутов финансовых пирамид разводить лохов
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:41

  jump написав:а чому фірма, де Ваш син працює, не оформила соцпакет із медстрахом на нього?


Правильне і хороше запитання.
В США страхуть все на світі. Такого не може бути, щоби щось та не було застрахованим.
Коли я прилітаю в США - а буваю там щорічно по пару місяців - я можу користуватися авто членів своєї родини: це авто марок Honda, Mini, Mercedes.
Всі вони обов"язково застраховані: щомісячна плата від 50 до 150 доларів США на місяць.
Дорого це чи дешево? Наші люди, як правило, КАСКО на укладають: дорого.
В США при щомісячній зарплаті в 10 000 і більше доларів - то копійки.
Але не копійки - Медичне страхування.
Там вас витянуть бувально "з того світу", якщо станеться щось страшне, але й обійдеться це в 100 000 доларів - як найменше.
Тому серед "плюшок" під час укладання Контракту на роботу пунктом 4 - після зарплати, щорічних бонусів (20000-35000 доларів), перевинної плати за переїзд (як правило, в 10 000 доларів) - є пункт про соціальний пакет, який включає медичне страхування.

В США прийнято не так як у нас: там живуть там, де ЗНАЙШЛИ РОБОТУ.
У нас шукають роботу там, де живуть.
Відчуйте різницю.

Друга різниця: в США люди не соромляться вчитися і в 20 років, і в 60 - пішли на курси і перевчилися із штукатура-маляра, наприклад, на юриста.
Вчаться всі, вчаться всюди і в будь-якому віці.
Так ось, пан jump, один із синів, який вже працював в двох фірмах, зараз - до червня - на підвищенні кваліфікацї, не буду говорити, якого рівня.
Тому і повинен/зобов"язаний мати Медичне страхування за свій рахунок - папа платить.
До речі, хотів папа зекономтити (уявляю, як зараз почне "сучити" ніжками пан Frant) - пішов у нашу страхову компанію із польскими коріннями PZU - s уклав Договір страхування - дуже дорогий - на сина - закордонне страхуваання сина під час навчання - той папірець американці порадили викинути у смітник і не прийняли.
Так що 9 000 доларів пішли не в Україну, а в США.
Ото ж...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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