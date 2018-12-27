Додано: Чет 17 січ, 2019 17:41

jump написав: а чому фірма, де Ваш син працює, не оформила соцпакет із медстрахом на нього? а чому фірма, де Ваш син працює, не оформила соцпакет із медстрахом на нього?

Але не копійки - Медичне страхування

за свій рахунок

В США страхуть все на світі. Такого не може бути, щоби щось та не було застрахованим.Коли я прилітаю в США - а буваю там щорічно по пару місяців - я можу користуватися авто членів своєї родини: це авто марок Honda, Mini, Mercedes.Всі вони обов"язково застраховані: щомісячна плата від 50 до 150 доларів США на місяць.Дорого це чи дешево? Наші люди, як правило, КАСКО на укладають: дорого.В США при щомісячній зарплаті в 10 000 і більше доларів - то копійки.Там вас витянуть бувально "з того світу", якщо станеться щось страшне, але й обійдеться це в 100 000 доларів - як найменше.Тому серед "плюшок" під час укладання Контракту на роботу пунктом 4 - після зарплати, щорічних бонусів (20000-35000 доларів), перевинної плати за переїзд (як правило, в 10 000 доларів) - є пункт про соціальний пакет, який включає медичне страхування.В США прийнято не так як у нас:де ЗНАЙШЛИ РОБОТУ.У нас шукають роботу там, де живуть.Відчуйте різницю.Друга різниця: в США люди не соромляться вчитися і в 20 років, і в 60 - пішли на курси і перевчилися із штукатура-маляра, наприклад, на юриста.Так ось, пан, один із синів, який вже працював в двох фірмах, зараз - до червня - на підвищенні кваліфікацї, не буду говорити, якого рівня.Тому і повинен/зобов"язаний мати Медичне страхування- папа платить.До речі, хотів папа зекономтити (уявляю, як зараз почне "сучити" ніжками пан) - пішов у нашу страхову компанію із польскими коріннями PZU - s уклав Договір страхування - дуже дорогий - на сина - закордонне страхуваання сина під час навчання -Так що 9 000 доларів пішли не в Україну, а в США.Ото ж...