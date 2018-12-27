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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 243244245246
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:10

  Квесторе_поверніться написав:Не розумію.
Всякі байки тут пишуть...по темі гілки нуль.
Чому не пишуть хто наш Президент? :wink:


Як це не пишуть?
Пан shapo - самий активний учасник гілки цього форуму на тему "Політичних бесід".
Він там майже головний! Людина із Московії - сама обізнана в тому, що і як робить/повинен робити діючий президент.
Ну як самий активний - звісно, найактивнший він на цій гілці - і це добре!
Я хлопців навчив вже писати курсові роботи з економіки і цитувати вірші!
Ростуть хлопці!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 січ, 2019 19:02, всього редагувалось 2 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:28

  akurt написав:Як це не пишуть?
Пан shapo - самий активний учасник гілки цього форуму на тему "Політичних бесід".
Ну як самий активний - звісно, найактивнший він на цій гілці - і це добре!


Опять akurt наврал.
1) Обговорення статей вовсе не политические дискуссии
2) По этой ветке.
Смотрим профиль akurt - 607 повідомлень в этой ветке.
shapo - 57 повідомлень, меньше на порядок.

  akurt написав:Я хлопців навчив вже писати курсові роботи і цитувати вірші!
Ростуть!


Если кого-то и может научить этот персонаж, то только рекрутов финансовых пирамид разводить лохов
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:41

Сьогодні - як бачите - shapo - на чергуванні - нам байки розказує, що працює на будівництвах Києва - 17-30 вечора - робочий час - чергує із відром сміття на цій гілці!
Але... не розуміє, що працює на мене: тримає гілку в ТОПі!
Мо-ло-дець!

  jump написав:а чому фірма, де Ваш син працює, не оформила соцпакет із медстрахом на нього?


Правильне і хороше запитання.

(текст нижче видалено автором, який подумав, що краще нього відповість на це запитання знавець shapo. Ви вже вибачте, пан jump, але я реально написав і реально видалив сам...)

P.S. В мене в ігнорі shapo та Frant.
Я жодного рядка цих знавців купівлі нерухомості за кордоном для себе, а не в оренду, не читаю, то пани пишуть для читача... Читайте, панове...
Вам, читач, порада: якщо є якісь запитання про нерухомість в Польщі, Венесуелі, США, Туреччині, Ірландії, Україні, Угорщині - запитання тільки до тих панів. Кваліфікована відповідь - миттєво!
Обізнані, аж страшно.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 січ, 2019 18:53, всього редагувалось 4 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:55

  Квесторе_поверніться написав:Не розумію.
Всякі байки тут пишуть...по темі гілки нуль.
Чому не пишуть хто наш Президент? :wink:

Разве это байки? Бред какой-то пишут. Зачем они вообще заходят на эту ветку, если считают, что здесь ничего интересного нет? Реально тролли какие-то.
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:06

  EvgeniyL написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не розумію.
Всякі байки тут пишуть...по темі гілки нуль.
Чому не пишуть хто наш Президент? :wink:

Разве это байки? Бред какой-то пишут. Зачем они вообще заходят на эту ветку, если считают, что здесь ничего интересного нет? Реально тролли какие-то.

Тут засновник гілки править бал...трошки скандальності і завязується дискусія...
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:09

Дивіться, як вправно пани на мене працюють, безупинно, ЦЕ ПІДРЯД (!!!) стаханівці:
Зображення
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:13

  akurt написав:Сьогодні - як бачите - shapo - на чергуванні - нам байки розказує, що працює на будівництвах Києва - 17-30 вечора - робочий час - чергує із відром сміття на цій гілці!
Але... не розуміє, що працює на мене: тримає гілку в ТОПі!
Мо-ло-дець!
P.S. Із цього моменту ставлю в ігнор shapo та Frant.
Я жодного рядка цих знавців купівлі нерухомості за кордоном для себе, а не в оренду, не читаю, але навіщо будуть плутатися під ногами.
А вам, читач, порада: якщо є якісь запитання про нерухомість в Польщі, Венесуелі, США, Туреччині, Угорщині - запитання тільки до тих панів. Кваліфікована відповідь - миттєво!
Обізнані, аж страшно.


А я начальник ПТО, а не рабочий,мастер или прораб, поэтому своим рабочим днем распоряжаюсь по собственному усмотрению.
Кроме того, могу писать с смартфона или рабочего компьютера в перерыв.
До марта в отличие от теплой Турции на стройках Украины затишье, поэтому время на такого занятного,завравшегося персонажа найду.
Хорошо, что уже не врете про деньги которые капают за трафик на этом форуме и с которых питаетесь в турецких забегаловках, упоминая только, что она в топе.
Меня недвижимость за границей не интересует пока не соберусь (вдруг) покинуть Украину надолго или навсегда.
А вот обливать помоями страну где вы якобы заработали деньги и большинство ее несчастных бедных жителей вам не дам, как и обещал ранее.
Ставите вы меня в игнор или нет мне безразлично, все равно буду являться в ваших кошмарных снах как тень отца Гамлета.
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:58

"Але я все життя працював дуже важко і дуже наполегливо."

Чи можна уточнити, де і ким працював наш турецькопідданий всезнайко-всеумійко п.Акурт?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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