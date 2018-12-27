Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Квесторе_поверніться написав:Не розумію. Всякі байки тут пишуть...по темі гілки нуль. Чому не пишуть хто наш Президент?
Як це не пишуть? Пан shapo - самий активний учасник гілки цього форуму на тему "Політичних бесід". Він там майже головний! Людина із Московії - сама обізнана в тому, що і як робить/повинен робити діючий президент. Ну як самий активний - звісно, найактивнший він на цій гілці - і це добре! Я хлопців навчив вже писати курсові роботи з економіки і цитувати вірші! Ростуть хлопці!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 січ, 2019 19:02, всього редагувалось 2 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Сьогодні - як бачите - shapo - на чергуванні - нам байки розказує, що працює на будівництвах Києва - 17-30 вечора - робочий час - чергує із відром сміття на цій гілці! Але... не розуміє, що працює на мене: тримає гілку в ТОПі! Мо-ло-дець!
jump написав:а чому фірма, де Ваш син працює, не оформила соцпакет із медстрахом на нього?
Правильне і хороше запитання.
(текст нижче видалено автором, який подумав, що краще нього відповість на це запитання знавець shapo. Ви вже вибачте, пан jump, але я реально написав і реально видалив сам...)
P.S. В мене в ігнорі shapo та Frant. Я жодного рядка цих знавців купівлі нерухомості за кордоном для себе, а не в оренду, не читаю, то пани пишуть для читача... Читайте, панове... Вам, читач, порада: якщо є якісь запитання про нерухомість в Польщі, Венесуелі, США, Туреччині, Ірландії, Україні, Угорщині - запитання тільки до тих панів. Кваліфікована відповідь - миттєво! Обізнані, аж страшно.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 січ, 2019 18:53, всього редагувалось 4 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Квесторе_поверніться написав:Не розумію. Всякі байки тут пишуть...по темі гілки нуль. Чому не пишуть хто наш Президент?
Разве это байки? Бред какой-то пишут. Зачем они вообще заходят на эту ветку, если считают, что здесь ничего интересного нет? Реально тролли какие-то.
Тут засновник гілки править бал...трошки скандальності і завязується дискусія...
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
akurt написав:Сьогодні - як бачите - shapo - на чергуванні - нам байки розказує, що працює на будівництвах Києва - 17-30 вечора - робочий час - чергує із відром сміття на цій гілці! Але... не розуміє, що працює на мене: тримає гілку в ТОПі! Мо-ло-дець! P.S. Із цього моменту ставлю в ігнор shapo та Frant. Я жодного рядка цих знавців купівлі нерухомості за кордоном для себе, а не в оренду, не читаю, але навіщо будуть плутатися під ногами. А вам, читач, порада: якщо є якісь запитання про нерухомість в Польщі, Венесуелі, США, Туреччині, Угорщині - запитання тільки до тих панів. Кваліфікована відповідь - миттєво! Обізнані, аж страшно.
А я начальник ПТО, а не рабочий,мастер или прораб, поэтому своим рабочим днем распоряжаюсь по собственному усмотрению. Кроме того, могу писать с смартфона или рабочего компьютера в перерыв. До марта в отличие от теплой Турции на стройках Украины затишье, поэтому время на такого занятного,завравшегося персонажа найду. Хорошо, что уже не врете про деньги которые капают за трафик на этом форуме и с которых питаетесь в турецких забегаловках, упоминая только, что она в топе. Меня недвижимость за границей не интересует пока не соберусь (вдруг) покинуть Украину надолго или навсегда. А вот обливать помоями страну где вы якобы заработали деньги и большинство ее несчастных бедных жителей вам не дам, как и обещал ранее. Ставите вы меня в игнор или нет мне безразлично, все равно буду являться в ваших кошмарных снах как тень отца Гамлета.