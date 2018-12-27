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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 244245246247
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:26

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не розумію.
Всякі байки тут пишуть...по темі гілки нуль.
Чому не пишуть хто наш Президент? :wink:

... і так всім відомо, що буде Зе! ©®™
:D

Це не громадянська позиція. :mrgreen:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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