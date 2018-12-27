Це не громадянська позиція.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:26
Це не громадянська позиція.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:27
Як ситуація з якістю турецького чаю і турецького вина???
Наш сивояй обіцяв розкрити тему з точки зору "Найкращі в світі!", але щось замовк...
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:08
Знеровавні життям, відсутністю родини та безгрошів"ям деякі індивідууми засмічують гілку дурницями, "опускаючи" початі та незакінчені матеріали, тому дещо повторю та доповнюю:
За якусь мить хлопець підійшов із сковорідкою і запропонував долити до Чорби - не знаю, що то, думаю, розтоплений баранячий жир... Після недовгих вагань, я погодився...
Получилось ось таке:
Смакота!
Але найбільший сюоприз чекав мене далі - половину миски займало щось дивне.
Не знаю, як пояснити, що це - я би сказав, що то було схоже на дрібно порізані шматочки сала із скоринкою.
Але сала бути не могло...
Жінка висловиал думку, що то є "курдючний жир" - не знаю. Ось на смак точно наче дрібні кусочки сала...
Далі нам підносили та підносили їжу...
Все ми з"їсти не могли, попросили запакувати у готель - той хлопчина все швидко зробив...
За вечерю на двох я заплатив 44 ліри (приблизно 230 гривень).
10 лір із решти дав тому хлопцю.
Він довів нас до виходу і в очах його - можливо мені здалося - були сльози...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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