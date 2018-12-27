akurt написав:

1. Чесно сказати - здивований кількістю людей, що говОрять українською мовою на вершині вулкана Erciyes . Зазвичай на гірськолижних курортах чуєш - крім англійської, німецької, польскої, латиської - мову російську - при тому, що гірськолижники не обов"язково із країни-агресора, а й, наприклад, із Ізраїля.Цього року і цього разу, і саме тут все інакше: чутно часто українську мову. Знайомлюся зі всіма "нашими": Дніпро, Київ, Харків. Зі Львова нікого не зустрічав ще. Фірма Coral Travel, яка організовує тури для "наших" - молодець. Я навіть порахував вчора, що якщо окремо самому купувати номер в готелі, сніданок, вечерю, переліт літаком, трансфер та квитик на витяги - то получається навіть дорожче, ніж 1200 долярів на двох. Реально молодці - того й корчить нашого сумнозвісного київського будівельника. Одному чай не подобається, іншому - туристичні фірми. Ну, то таке...2. За 32 долари автор має чудовий номер в готелі всесвітньовідомої мережі готелів Accorhotels - готель IBIS. Якщо я мандрую Польщею, то завжди - в Кракові, Катовицях або Варшаві - зупиняюся саме в цих готелях. З 9 на 10 січня я бронював готель IBIS в Парижі поблизу аеропорта Шарль де Голль для одного із своїх синів - він прилітав ввечері 9 січня із Мюнхена, а далі - на Сан Францисько... В Парижі готель коштує 45 ойро - то номер на одного, із сніданком. Приємний бонус - безкоштовний трансфер з аеропорту і назад. Рекомендую.Так ось: за 32 долари - чудовий номер, інтернет, проживання із собакою - безкоштовно, парковка для авто - безкоштовно і просто чудовий сніданок.Що подобається: кава - 6 видів, чай - 2 види, ще самому можна заварити фруктові різні, тільки оливок на сніданок - 6 сортів, серед них один - local - таких не їв ні в Стамбулі, ні в Анталії. Сирів - 6 видів, і втому числі один - знову local - із чорним перцем. Ковбас - салямі - 2 види. Яєшня - просто чудова. "Суп дня" - вчора був із грибів, сьогодні - курячій. Фрукти: і банани, і помаранчі, і грейпфрути, і яблука, і мандарини, і груші...А взагалі вибір такий, що якщо спортсмену-гірськолижнику смачно поснідати, то на горі будеш просто героєм!Не інакше займеш перше місце в слаломі!3. Українець за кордоном має можливість наслолоджуватисяМожна відвідати знаменитий брендовий ресторан в центрі міста, початок роботи якого - 1898 рік - і скоштувати незвичайні блюда - пообідавши - на двох на 72 ліри - то приблизно 360 гривень.А можна інакше: їхати із гірськлижного курорту Erciуes (то вулкан заввишки 3 600 м) та зупинитися у випадковому кафе.Я зупинився тому, що праворуч від автівки побачив добре освітленне двоповерхове кафе, на прешому поверсі якого було багато місцевих.Ага! Тут смачно!Так і виявилося.Хопець років із 18 допоміг припаркуватися, потім запросив мене до кафе, допоміг зайняти вільний столик на другому поверсі, приніс меню.Було дуже приємно.Так ось - перші блюда в Туреччині - то "Чорба", відомо 300 (!!!) рецептів Чорби.Такої смачної, як тут я ще не пробував. Не питайте про назву - не запам"ятав.Спочатку принесли ось так:(текст буде)