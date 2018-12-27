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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 244245246247
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:26

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не розумію.
Всякі байки тут пишуть...по темі гілки нуль.
Чому не пишуть хто наш Президент? :wink:

... і так всім відомо, що буде Зе! ©®™
:D

Це не громадянська позиція. :mrgreen:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:27

Як ситуація з якістю турецького чаю і турецького вина???
Наш сивояй обіцяв розкрити тему з точки зору "Найкращі в світі!", але щось замовк...
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:08

Знеровавні життям, відсутністю родини та безгрошів"ям деякі індивідууми засмічують гілку дурницями, "опускаючи" початі та незакінчені матеріали, тому дещо повторю та доповнюю:

  akurt написав:ЩО МОЖЕ ОТРИМАТИ УКРАЇНЕЦЬ ЗА КОРДОНОМ ЗА 32 НАХОМ"ЯЧЕНИХ ДОЛАРИ
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1. Чесно сказати - здивований кількістю людей, що говОрять українською мовою на вершині вулкана Erciyes . Зазвичай на гірськолижних курортах чуєш - крім англійської, німецької, польскої, латиської - мову російську - при тому, що гірськолижники не обов"язково із країни-агресора, а й, наприклад, із Ізраїля.
Цього року і цього разу, і саме тут все інакше: чутно часто українську мову. Знайомлюся зі всіма "нашими": Дніпро, Київ, Харків. Зі Львова нікого не зустрічав ще. Фірма Coral Travel, яка організовує тури для "наших" - молодець. Я навіть порахував вчора, що якщо окремо самому купувати номер в готелі, сніданок, вечерю, переліт літаком, трансфер та квитик на витяги - то получається навіть дорожче, ніж 1200 долярів на двох. Реально молодці - того й корчить нашого сумнозвісного київського будівельника. Одному чай не подобається, іншому - туристичні фірми. Ну, то таке...

2. За 32 долари автор має чудовий номер в готелі всесвітньовідомої мережі готелів Accorhotels - готель IBIS. Якщо я мандрую Польщею, то завжди - в Кракові, Катовицях або Варшаві - зупиняюся саме в цих готелях. З 9 на 10 січня я бронював готель IBIS в Парижі поблизу аеропорта Шарль де Голль для одного із своїх синів - він прилітав ввечері 9 січня із Мюнхена, а далі - на Сан Францисько... В Парижі готель коштує 45 ойро - то номер на одного, із сніданком. Приємний бонус - безкоштовний трансфер з аеропорту і назад. Рекомендую.
Так ось: за 32 долари - чудовий номер, інтернет, проживання із собакою - безкоштовно, парковка для авто - безкоштовно і просто чудовий сніданок.
Що подобається: кава - 6 видів, чай - 2 види, ще самому можна заварити фруктові різні, тільки оливок на сніданок - 6 сортів, серед них один - local - таких не їв ні в Стамбулі, ні в Анталії. Сирів - 6 видів, і втому числі один - знову local - із чорним перцем. Ковбас - салямі - 2 види. Яєшня - просто чудова. "Суп дня" - вчора був із грибів, сьогодні - курячій. Фрукти: і банани, і помаранчі, і грейпфрути, і яблука, і мандарини, і груші...
А взагалі вибір такий, що якщо спортсмену-гірськолижнику смачно поснідати, то на горі будеш просто героєм!
Не інакше займеш перше місце в слаломі!

3. Українець за кордоном має можливість наслолоджуватися кухнею народів миру.
Можна відвідати знаменитий брендовий ресторан в центрі міста, початок роботи якого - 1898 рік - і скоштувати незвичайні блюда - пообідавши - на двох на 72 ліри - то приблизно 360 гривень.
А можна інакше: їхати із гірськлижного курорту Erciуes (то вулкан заввишки 3 600 м) та зупинитися у випадковому кафе.
Я зупинився тому, що праворуч від автівки побачив добре освітленне двоповерхове кафе, на прешому поверсі якого було багато місцевих.
Ага! Тут смачно!
Так і виявилося.
Хопець років із 18 допоміг припаркуватися, потім запросив мене до кафе, допоміг зайняти вільний столик на другому поверсі, приніс меню.
Було дуже приємно.
Так ось - перші блюда в Туреччині - то "Чорба", відомо 300 (!!!) рецептів Чорби.
Такої смачної, як тут я ще не пробував. Не питайте про назву - не запам"ятав.
Спочатку принесли ось так:
(текст буде)
Зображення
За якусь мить хлопець підійшов із сковорідкою і запропонував долити до Чорби - не знаю, що то, думаю, розтоплений баранячий жир... Після недовгих вагань, я погодився...
Зображення
Получилось ось таке:
Зображення
Смакота!
Але найбільший сюоприз чекав мене далі - половину миски займало щось дивне.
Не знаю, як пояснити, що це - я би сказав, що то було схоже на дрібно порізані шматочки сала із скоринкою.
Але сала бути не могло...
Жінка висловиал думку, що то є "курдючний жир" - не знаю. Ось на смак точно наче дрібні кусочки сала...
Далі нам підносили та підносили їжу...
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Все ми з"їсти не могли, попросили запакувати у готель - той хлопчина все швидко зробив...
За вечерю на двох я заплатив 44 ліри (приблизно 230 гривень).
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10 лір із решти дав тому хлопцю.
Він довів нас до виходу і в очах його - можливо мені здалося - були сльози...Зображення
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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