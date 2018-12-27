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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 244245246247
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:53

  shapo написав:А вот профессионального описания недвижимости хоть для себя,хоть в аренду, хоть в подарок ( она от этого не перестает быть недвижимостью) как раз и нет.
Кроме охов и ахов по поводу тривиальных конструкторских решений, технологий монтажа, использованных стройматериалов ничего у этого османофила не нашел.

Гм.
Я впевнений, що п.Акурт не є професійним ріелтором. Так, дилетант-любитель.
Щодо аналітичних здібностей пана "бувшого вченого" - вони, схоже, вельми посередні. Якийсь історик КПРС чи філософ-епікуреець. В кращому випадку - філолог.

Тому чекати серйозного аналізу ринку турецької нерухомості тут, на жаль, не доводиться.
Лише фото хлібця, супчику, собачок, моря і лиж від нашого сивояя))))

Схоже, що п.Акурт вже геть списався. :cry:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 18 січ, 2019 15:56, всього редагувалось 4 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:39

На горі Erciyes - на висоті близько 3000 м - загадав собі бажання - мав право - в мене сьогодні День народження, про те, щоби саме сьогодні були видалені всі мої повідомлення за темою гілки - і про страхування, і про винаймання готелів, і за те, як і де можна відпочити, навіть відповіді на запитання форумчан - за останній тиждень - такий своєрідний подарунок - навіть те, що написав СЬОГОДНІ зранку просто про те, як може пообідати за кордоном людина, яка купила тут нерухомість, мандруючи, все видалити, особливо сьогоднішнє з ранку згадування про їжу (згадування про їжу особливо дратує деяких панів), але залишити тільки думки знаних фахівців за темою гілки.
Що ви думаєте, побажання іменинника із піснею "Цирк запалює вогні" - все виконано...
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Шановне панство: якщо будуть хоч якісь запитання за темою гілки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість", просто звертайтесь до вищевказаних панів.
Я відкриваю коньяк, а вони чергують із бейсбольною бітою просто за рогом.
О! Черговий! Я відразу цього фахівця і не побачив... вибачаюся...
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“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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