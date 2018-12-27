shapo написав:А вот профессионального описания недвижимости хоть для себя,хоть в аренду, хоть в подарок ( она от этого не перестает быть недвижимостью) как раз и нет.
Кроме охов и ахов по поводу тривиальных конструкторских решений, технологий монтажа, использованных стройматериалов ничего у этого османофила не нашел.
Гм.
Я впевнений, що п.Акурт не є професійним ріелтором. Так, дилетант-любитель.
Щодо аналітичних здібностей пана "бувшого вченого" - вони, схоже, вельми посередні. Якийсь історик КПРС чи філософ-епікуреець. В кращому випадку - філолог.
Тому чекати серйозного аналізу ринку турецької нерухомості тут, на жаль, не доводиться.
Лише фото хлібця, супчику, собачок, моря і лиж від нашого сивояя))))