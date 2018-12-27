Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тепер я зрозумів, звідки у п.Акурта ця бессистемність і розгалуженість інформаційного потоку, а також засміченність його різним словесним і візуальним мотлохом. То все писанина старого пияка...
akurt написав:а вони чергують із бейсбольною бітою просто за рогом
Він вже марити почав, бідолага!)))
shapo написав:А вот профессионального описания недвижимости хоть для себя,хоть в аренду, хоть в подарок ( она от этого не перестает быть недвижимостью) как раз и нет. Кроме охов и ахов по поводу тривиальных конструкторских решений, технологий монтажа, использованных стройматериалов ничего у этого османофила не нашел.
Гм. Я впевнений, що п.Акурт не є професійним ріелтором. Так, дилетант-любитель. Щодо аналітичних здібностей пана "бувшого вченого" - вони, схоже, вельми посередні. Якийсь історик КПРС чи філософ-епікуреець. В кращому випадку - філолог.
Тому чекати серйозного аналізу ринку турецької нерухомості тут, на жаль, не доводиться. Лише фото хлібця, супчику, собачок, моря і лиж від нашого сивояя))))
Схоже, що п.Акурт вже геть списався. Постить фото їжі, посуду, турецьких гір і т.п.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 18 січ, 2019 17:30, всього редагувалось 9 разів.
На горі Erciyes - на висоті близько 3000 м - загадав собі бажання - мав право - в мене сьогодні День народження, про те, щоби саме сьогодні були видалені всі мої повідомлення за темою гілки - і про страхування, і про винаймання готелів, і за те, як і де можна відпочити, навіть відповіді на запитання форумчан - за останній тиждень - такий своєрідний подарунок - навіть те, що написав СЬОГОДНІ зранку просто про те, як може пообідати за кордоном людина, яка купила тут нерухомість, мандруючи, все видалити, особливо сьогоднішнє з ранку згадування про їжу (згадування про їжу особливо дратує деяких панів), ще щоби були видадені і поваідомлення за сьогодні і пана Долярчика, клоном якого я є, і пана "Квесторе_поверніться", все щоби було видалено, але залишити тільки думкизнаних фахівців за темою гілки. Що ви думаєте, побажання іменинника із піснею "Цирк запалює вогні" - все виконано... Шановне панство: якщо будуть хоч якісь запитання за темою гілки"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість", просто звертайтесь до вищевказаних панів. Я відкриваю коньяк, а вони чергують із бейсбольною бітою просто за рогом. О! Черговий! Я відразу цього фахівця і не побачив... вибачаюся... Мабуть, щось дуже вумне написав для форумчан за темою гілки....
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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