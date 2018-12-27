Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тепер я зрозумів, звідки у п.Акурта ця безсистемність і розгалуженість інформаційного потоку, а також засміченність його різним словесним і візуальним мотлохом. То все писанина старого пияка...
akurt написав:а вони чергують із бейсбольною бітою просто за рогом
Він вже марити почав, бідолага!)))
shapo написав:А вот профессионального описания недвижимости хоть для себя,хоть в аренду, хоть в подарок ( она от этого не перестает быть недвижимостью) как раз и нет. Кроме охов и ахов по поводу тривиальных конструкторских решений, технологий монтажа, использованных стройматериалов ничего у этого османофила не нашел.
Гм. Я впевнений, що п.Акурт не є професійним ріелтором. Так, дилетант-любитель. Щодо аналітичних здібностей пана "бувшого вченого" - вони, схоже, вельми посередні. Якийсь історик КПРС чи філософ-епікуреець. В кращому випадку - філолог.
Тому чекати серйозного аналізу ринку турецької нерухомості тут, на жаль, не доводиться. Лише фото хлібця, супчику, собачок, моря і лиж від нашого сивояя))))
Схоже, що п.Акурт вже геть списався. Постить фото їжі, посуду, турецьких гір і т.п.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 18 січ, 2019 18:35, всього редагувалось 10 разів.
На горі Erciyes - на висоті близько 3000 м - загадав собі бажання - мав право - в мене сьогодні День народження, про те, щоби саме сьогодні були видалені всі мої повідомлення за темою гілки - і про страхування, і про винаймання готелів, і за те, як і де можна відпочити, навіть відповіді на запитання форумчан - за останній тиждень - такий своєрідний подарунок - навіть те, що написав СЬОГОДНІ зранку просто про те, як може пообідати за кордоном людина, яка купила тут нерухомість, мандруючи, все видалити, особливо сьогоднішнє з ранку згадування про їжу (згадування про їжу особливо дратує деяких панів), ще щоби були видадені і поваідомлення за сьогодні і пана Долярчика, клоном якого я є, і пана "Квесторе_поверніться", все щоби було видалено, але залишити тільки думкизнаних фахівців за темою гілки. Що ви думаєте, побажання іменинника із піснею "Цирк запалює вогні" - все виконано... Шановне панство: якщо будуть хоч якісь запитання за темою гілки"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість", просто звертайтесь до вищевказаних панів. Я відкриваю коньяк, а вони чергують із бейсбольною бітою просто за рогом. О! Черговий! Я відразу цього фахівця і не побачив... вибачаюся... Мабуть, щось дуже вумне написав для форумчан за темою гілки....
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Дякую! Фейсбук, мабудь, захливнеться сьогодні через кількість поздоровлень на мою адресу. Ось останнє: "(Ім"я та по-батькові видалене)! От чистого сердца поздравляю! Положительного человека должно быть много желаю крепчайшего здоровья, море позитива и счастья!"
Не знаю, хто сказав першим фразу типу того, що "Мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына". Уявляю, як поперхнуться ті, хто пишуть по декілька гадостей на день на мою адресу (16 гадостей і бруду від однієї (!!!) особи за 24 години саме на цій гілці ще не перебито), але: - побудував 2 приватних будинка (один - повна реконструкція батьківського будинка, який загинув у 40 років на військовому секретному заводі, з 10 років я всюди рахувався "напівсирота" - напів, тому що мама то жива...). - посадив дерев стілки, бо виріс на приватному подвіррі батьків та оженився на дівчині із сільскої родини, шо багатьом форумчанам не снилося навіть бачити стільки дерев, а не те, що посадити... - сини - то моя гордість... Ніколи ота свора брехунів, що тут пасеться - ніколи вони для своїх синів не зроблять стільки, скільки зробив я. І не грошима, а правильним вектором.
Шановні модератори! Можете блокувати. Це як подарунок буде на мій день народженння! Якщо на фінансовому форумі України правлять бал оті бездарі, заради яких ви видаляєте десятки мої постів, звинувачуючи мене у ТРОЛЛІНГУ, - то погана доля очікує ті фінанси... Тут нема що і говорити...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Пане, akurt Вітаю!!! Міцного здоров'я і сто років без "ремонту"! .... а ще, щоб Ви, незабаром, розпочали ГРАНДІОЗНИЙ проект якогось свого бізнесу, чи хобі, і обов'язково поділились, як не тут, то у приваті!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Дивіться за цей рік, від мене: - як купити нерухомість за кордоном.... - де купити нерухомість за кордоном... - чому я - який об"їздив цілий світ - купив саме в Туреччині... - скільки коштує... - як оформити купівлю... - які подводні камені... - як обманують ріелтори... - як вийти на хазяїна квартири.... - як оформити за кордоном ІНН, як в Україні.... - як відкрити рахунок в закордонному банку... - що таке депозит в закордонному банку... - як ввезти на територію закордонної держави авто з українськими номерами та кататися по чужестранній країні... - як поміняти українське водійське посвідчення на іноземне? - які витрати на утримання квартири... - які податки на нерухомість за кордоном... - як зекономити на утриманні квартири... - як відкритти депозит в валюті під 28 відсотків річних у валюті (я відкрив влітку під 28 відсотків річних)... - як перерахувати гроші із турецького банка в іноземний - в США або в Україну... - як перерахувати гроші із карти Привату на карту турецького банку... - як зняти ті гроші без комісії... - що і де по якій ціні поїсти... - де тут консульство України та яку допомогу може надати... - скільки коштує відпочинок за кордоном? - що з Медичним обслуговуванням? - скільки коштує? - як вставити імплант в 3 (ТРИ!!!!!!) рази дешевше, ніж у Львові? І ще сотні питань... - як офрмити ВНЖ за кордоном? - для чого потрібне ВНЖ за кордоном? - чи зможете ви працювати за кордоном? - чи зможуть навчатися ваші діти?
Багато з цього просто затоптано сміттям - то всіляких сінусів, то всіляких шапо...
То для кого чимось ділитися? Для shapo??????????????????
Шановне панство! У свій День народження поздоровляю Вас із Водохрещенням! Вас життя весь час занурює у холодну воду... Що вам робити? Терпіти. Я точно порахував: до 2089 року стане трохи легше. Цифра точна, бо за свої цифри я завжди відповідаю.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).