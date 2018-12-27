Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:15

Жартуєте, пане Долярчику?

З ким ділитися?



Дивіться за цей рік, від мене:

- як купити нерухомість за кордоном....

- де купити нерухомість за кордоном...

- чому я - який об"їздив цілий світ - купив саме в Туреччині...

- скільки коштує...

- як оформити купівлю...

- які подводні камені...

- як обманують ріелтори...

- як вийти на хазяїна квартири....

- як оформити за кордоном ІНН, як в Україні....

- як відкрити рахунок в закордонному банку...

- що таке депозит в закордонному банку...

- як ввезти на територію закордонної держави авто з українськими номерами та кататися по чужестранній країні...

- як поміняти українське водійське посвідчення на іноземне?

- які витрати на утримання квартири...

- які податки на нерухомість за кордоном...

- як зекономити на утриманні квартири...

- як відкритти депозит в валюті під 28 відсотків річних у валюті (я відкрив влітку під 28 відсотків річних)...

- як перерахувати гроші із турецького банка в іноземний - в США або в Україну...

- як перерахувати гроші із карти Привату на карту турецького банку...

- як зняти ті гроші без комісії...

- що і де по якій ціні поїсти...

- де тут консульство України та яку допомогу може надати...

- скільки коштує відпочинок за кордоном?

- що з Медичним обслуговуванням?

- скільки коштує?

- як вставити імплант в 3 (ТРИ!!!!!!) рази дешевше, ніж у Львові?

І ще сотні питань...

- як офрмити ВНЖ за кордоном?

- для чого потрібне ВНЖ за кордоном?

- чи зможете ви працювати за кордоном?

- чи зможуть навчатися ваші діти?



Багато з цього просто затоптано сміттям - то всіляких сінусів, то всіляких шапо...



То для кого чимось ділитися? Для shapo??????????????????



Шановне панство!

У свій День народження поздоровляю Вас із Водохрещенням!

Вас життя весь час занурює у холодну воду...

Що вам робити?

Терпіти.

Я точно порахував: до 2089 року стане трохи легше.

Цифра точна, бо за свої цифри я завжди відповідаю.

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).