Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:15

Жартуєте, панеу?Подивіться на інших гілках: той жeна київськійВраження, що людина має розум.Як тільки заходить на цю гілку - все - який рубільник преключається - або починає працювати його клон - і починає разом зі збоченцями аналізувати, по якій ціні я купив труси та білизну.Відразу підпрягається щось таке інше незрозуміле і питає, чи я заправляю майку в труси, чи труси в майку?Дурниці з обрАзами та присвоюванням всіляких мені "клікух" - не видаляються...НІКОЛИ не видаляються.[/b]Дивіться за цей рік, від мене:- як купити нерухомість за кордоном....- де купити нерухомість за кордоном...- чому я -- купив саме в Туреччині...- скільки коштує...- як оформити купівлю...- які подводні камені...- як обманують ріелтори...- як вийти на хазяїна квартири....- як оформити за кордоном ІНН, як в Україні....- як відкрити рахунок в закордонному банку...- що таке депозит в закордонному банку...- як ввезти на територію закордонної держави авто з українськими номерами та кататися по чужестранній країні...- як поміняти українське водійське посвідчення на іноземне?- які витрати на утримання квартири...- які податки на нерухомість за кордоном...- як зекономити на утриманні квартири...- як відкритти депозит в валюті під 28 відсотків річних у валюті (я відкрив влітку під 28 відсотків річних)...- як перерахувати гроші із турецького банка в іноземний - в США або в Україну...- як перерахувати гроші із карти Привату на карту турецького банку...- як зняти ті гроші без комісії...- що і де по якій ціні поїсти...- де тут консульство України та яку допомогу може надати...- скільки коштує відпочинок за кордоном?- що з Медичним обслуговуванням?- скільки коштує?- як вставити імплант в 3 (ТРИ!!!!!!) рази дешевше, ніж у Львові?- як офрмити ВНЖ за кордоном?- для чого потрібне ВНЖ за кордоном?- чи зможете ви працювати за кордоном?- чи зможуть навчатися ваші діти?Багато з цього просто затоптано сміттям - то всіляких сінусів, то всіляких шапо...Для??????????????????Шановне панство!У свій День народженняВас життя весь час занурює у холодну воду...Що вам робити?Терпіти.Я точно порахував: дороку стане трохи легше.Цифра точна, бо за свої цифри я завжди відповідаю.