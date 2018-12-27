Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тепер я зрозумів, звідки у п.Акурта ця безсистемність і розгалуженість інформаційного потоку, а також засміченність його різним словесним і візуальним мотлохом. То все писанина старого пияка...
akurt написав:а вони чергують із бейсбольною бітою просто за рогом
Він вже марити почав, бідолага!)))
shapo написав:А вот профессионального описания недвижимости хоть для себя,хоть в аренду, хоть в подарок ( она от этого не перестает быть недвижимостью) как раз и нет. Кроме охов и ахов по поводу тривиальных конструкторских решений, технологий монтажа, использованных стройматериалов ничего у этого османофила не нашел.
Гм. Я впевнений, що п.Акурт не є професійним ріелтором. Так, дилетант-любитель. Щодо аналітичних здібностей пана "бувшого вченого" - вони, схоже, вельми посередні. Якийсь історик КПРС чи філософ-епікуреець. В кращому випадку - філолог.
Тому чекати серйозного аналізу ринку турецької нерухомості тут, на жаль, не доводиться. Лише фото хлібця, супчику, собачок, моря і лиж від нашого сивояя))))
Схоже, що п.Акурт вже геть списався. Постить фото їжі, посуду, турецьких гір і т.п.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 18 січ, 2019 18:35, всього редагувалось 10 разів.
На горі Erciyes - на висоті близько 3000 м - загадав собі бажання - мав право - в мене сьогодні День народження, про те, щоби саме сьогодні були видалені всі мої повідомлення за темою гілки - і про страхування, і про винаймання готелів, і за те, як і де можна відпочити, навіть відповіді на запитання форумчан - за останній тиждень - такий своєрідний подарунок - навіть те, що написав СЬОГОДНІ зранку просто про те, як може пообідати за кордоном людина, яка купила тут нерухомість, мандруючи, все видалити, особливо сьогоднішнє з ранку згадування про їжу (згадування про їжу особливо дратує деяких панів), ще щоби були видадені і поваідомлення за сьогодні і пана Долярчика, клоном якого я є, і пана "Квесторе_поверніться", все щоби було видалено, але залишити тільки думкизнаних фахівців за темою гілки. Що ви думаєте, побажання іменинника із піснею "Цирк запалює вогні" - все виконано... Шановне панство: якщо будуть хоч якісь запитання за темою гілки"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість", просто звертайтесь до вищевказаних панів. Я відкриваю коньяк, а вони чергують із бейсбольною бітою просто за рогом. О! Черговий! Я відразу цього фахівця і не побачив... вибачаюся... Мабуть, щось дуже вумне написав для форумчан за темою гілки....
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Дякую! Фейсбук, мабудь, захливнеться сьогодні через кількість поздоровлень на мою адресу. Ось останнє: "(Ім"я та по-батькові видалене)! От чистого сердца поздравляю! Положительного человека должно быть много желаю крепчайшего здоровья, море позитива и счастья!"
Не знаю, хто сказав першим фразу типу того, що "Мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына". Уявляю, як поперхнуться ті, хто пишуть по декілька гадостей на день на мою адресу (16 гадостей і бруду від однієї (!!!) особи за 24 години саме на цій гілці ще не перебито - то рекорд цього форуму), але: - побудував 2 приватних будинка (один - повна реконструкція батьківського будинка, який загинув у 40 років на військовому секретному заводі, з 10 років я всюди рахувався "напівсирота" - напів, тому що мама то жива...). - посадив дерев стільки, бо виріс на приватному подвіррі батьків та оженився на дівчині із сільскої родини, шо багатьом форумчанам не снилося навіть бачити стільки дерев, а не те, що посадити... - сини - то моя гордість... Ніколи ота свора брехунів, що тут пасеться - ніколи вони для своїх синів не зроблять стільки, скільки зробив я. І не грошима, а правильним вектором.
Якщо на фінансовому форумі України правлять бал оті бездарі, заради яких видаляються мої пости, - то погана доля очікує ті фінанси... Тут нема що і говорити... Зустрічайте: чергує із бейсбольною бітою за рогом...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 18 січ, 2019 20:43, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Пане, akurt Вітаю!!! Міцного здоров'я і сто років без "ремонту"! .... а ще, щоб Ви, незабаром, розпочали ГРАНДІОЗНИЙ проект якогось свого бізнесу, чи хобі, і обов'язково поділились, як не тут, то у приваті!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Дивіться за цей рік, від мене: - як купити нерухомість за кордоном.... - де купити нерухомість за кордоном... - чому я - який об"їздив цілий світ - купив саме в Туреччині... - скільки коштує... - як оформити купівлю... - які подводні камені... - як обманують ріелтори... - як вийти на хазяїна квартири.... - як оформити за кордоном ІНН, як в Україні.... - як відкрити рахунок в закордонному банку... - що таке депозит в закордонному банку... - як ввезти на територію закордонної держави авто з українськими номерами та кататися по чужестранній країні... - як поміняти українське водійське посвідчення на іноземне? - які витрати на утримання квартири... - які податки на нерухомість за кордоном... - як зекономити на утриманні квартири... - як відкритти депозит в валюті під 28 відсотків річних у валюті (я відкрив влітку під 28 відсотків річних)... - як перерахувати гроші із турецького банка в іноземний - в США або в Україну... - як перерахувати гроші із карти Привату на карту турецького банку... - як зняти ті гроші без комісії... - що і де по якій ціні поїсти... - де тут консульство України та яку допомогу може надати... - скільки коштує відпочинок за кордоном? - що з Медичним обслуговуванням? - скільки коштує? - як вставити імплант в 3 (ТРИ!!!!!!) рази дешевше, ніж у Львові? І ще сотні питань... - як офрмити ВНЖ за кордоном? - для чого потрібне ВНЖ за кордоном? - чи зможете ви працювати за кордоном? - чи зможуть навчатися ваші діти?
Багато з цього просто затоптано сміттям - то всіляких сінусів, то всіляких шапо...
То для кого чимось ділитися? Для shapo??????????????????
Шановне панство! У свій День народження поздоровляю Вас із Водохрещенням! Вас життя весь час занурює у холодну воду... Що вам робити? Терпіти. Я точно порахував: до 2089 року стане трохи легше. Цифра точна, бо за свої цифри я завжди відповідаю.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt написав:Жартуєте, пане Долярчику? З ким ділитися? Дивіться за цей рік, від мене:
1) - як купити нерухомість за кордоном.... - де купити нерухомість за кордоном... - чому я - [b]який об"їздив цілий світ - купив саме в Туреччині... - скільки коштує... - як оформити купівлю... - які подводні камені... - як обманують ріелтори... - як вийти на хазяїна квартири.... - як оформити за кордоном ІНН, як в Україні.... - як відкрити рахунок в закордонному банку... - які витрати на утримання квартири... - які податки на нерухомість за кордоном... - як зекономити на утриманні квартири...[/b]
2) - що таке депозит в закордонному банку... - як ввезти на територію закордонної держави авто з українськими номерами та кататися по чужестранній країні... - як поміняти українське водійське посвідчення на іноземне? - як відкритти депозит в валюті під 28 відсотків річних у валюті ([i]я відкрив влітку під 28 відсотків річних)... - як перерахувати гроші із турецького банка в іноземний - в США або в Україну... - як перерахувати гроші із карти Привату на карту турецького банку... - як зняти ті гроші без комісії... - що і де по якій ціні поїсти... - де тут консульство України та яку допомогу може надати... - скільки коштує відпочинок за кордоном? - що з Медичним обслуговуванням? - скільки коштує? - як вставити імплант в 3 (ТРИ!!!!!!) рази дешевше, ніж у Львові? І ще сотні питань... - як офрмити ВНЖ за кордоном? - для чого потрібне ВНЖ за кордоном? - чи зможете ви працювати за кордоном? - чи зможуть навчатися ваші діти?[/i]
Багато з цього просто затоптано сміттям - то всіляких сінусів, то всіляких шапо... То для кого чимось ділитися? Для shapo??????????????????
Поскольку выдающийся труженник- сажатель деревьев-отец незаурядных детей-ученый- чиновник-путешественник ( прошу прощения если пропустил что-то из перечня достоинств акурта) объехавшего почти все страны мира и знающего о них все обо всем , несмотря на то, что обещал меня игнорировать в очередной раз меня вспомнил. Ну что ж, значит, скверные сны все-таки нашему удачливому инвестору и рантье украинской недвижимости, все-таки сняться. И присутствие ничего не создавшего,не посадившего,не построившего,не вырастившего сына, не добившегося в жизни, нигде не побывавшего и т.д.,и т.п.,т.е. моей скромной особы, на этой ветке не прошло даром. Теперь по сути. Я специально разделил перечень инфы которую (как он считает) акурт здесь предоставил. Если первую часть еще можно отнести к ветке Рынок недвижимости,то вторая часть относится к теме " жизнь за границей" ,причем она будет относится как к человеку который купил там недвижимость, так и к тому который ее там нанимает. О недвижимости каких стран здесь отписал здесь знаток и их недвижимости, образования, медицинских услуг и т.д.? Вижу соседнюю с Львовом Польшу которую и так знают пол-Украины, есть упоминание США о которой намного интереснее и информативнее пишет между делом не создавая отдельной ветки rjkz, и,конечно, любимую, ни с чем не сравнимую и находящуюся вне конкуренции по любому вопросу Турцию. Но почему я появился на этой ветке и почему стирают посты выдающегося знатока мира. Он сам искренне недоумевает. А это многочисленное вранье, как упоминаемая им недавно оплата за трафик от этого форума которую я разоблачил поскольку надоело читать эту чушь. Это хамство в адрес тех кто не разделяет любовь топикстартера к Турции, этой не самой толерантной к иным религиям и инородцам стране как в прошлом к армянам, так и в настоящем к курдам с президентом возомнившем себя новым султаном Османской империи и возрождающем приоритет религии в этом ранее абсолютно светском государстве. Но самое скверное в акурте это вызывающе унизительное отношение к стране в которой он прожил всю свою сознательную жизнь и к большинству этой страны не добившихся, по словам акурта, ничего. А вот он, такой разумный и удачливый, заработал как раз в убогой Украине, да и сейчас продолжает зарабатывать деньги на сладкую жизнь в Турции. Поэтому обещаю вам, акурт, на ваш день рожденья и празднование православного крещения Христа которое вы любите наравне с криками муэдзина с минарета, и дальше скверный сон.
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 18 січ, 2019 22:14, всього редагувалось 1 раз.