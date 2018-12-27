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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 245246247248>
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:53

  akurt написав:Я відкриваю коньяк, а вони

Тепер я зрозумів, звідки у п.Акурта ця безсистемність і розгалуженість інформаційного потоку, а також засміченність його різним словесним і візуальним мотлохом.
То все писанина старого пияка...
  akurt написав:а вони чергують із бейсбольною бітою просто за рогом

Він вже марити почав, бідолага!)))


  shapo написав:А вот профессионального описания недвижимости хоть для себя,хоть в аренду, хоть в подарок ( она от этого не перестает быть недвижимостью) как раз и нет.
Кроме охов и ахов по поводу тривиальных конструкторских решений, технологий монтажа, использованных стройматериалов ничего у этого османофила не нашел.

Гм.
Я впевнений, що п.Акурт не є професійним ріелтором. Так, дилетант-любитель.
Щодо аналітичних здібностей пана "бувшого вченого" - вони, схоже, вельми посередні. Якийсь історик КПРС чи філософ-епікуреець. В кращому випадку - філолог.

Тому чекати серйозного аналізу ринку турецької нерухомості тут, на жаль, не доводиться.
Лише фото хлібця, супчику, собачок, моря і лиж від нашого сивояя))))

Схоже, що п.Акурт вже геть списався. Постить фото їжі, посуду, турецьких гір і т.п.:cry:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 18 січ, 2019 18:35, всього редагувалось 10 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:39

На горі Erciyes - на висоті близько 3000 м - загадав собі бажання - мав право - в мене сьогодні День народження, про те, щоби саме сьогодні були видалені всі мої повідомлення за темою гілки - і про страхування, і про винаймання готелів, і за те, як і де можна відпочити, навіть відповіді на запитання форумчан - за останній тиждень - такий своєрідний подарунок - навіть те, що написав СЬОГОДНІ зранку просто про те, як може пообідати за кордоном людина, яка купила тут нерухомість, мандруючи, все видалити, особливо сьогоднішнє з ранку згадування про їжу (згадування про їжу особливо дратує деяких панів), ще щоби були видадені і поваідомлення за сьогодні і пана Долярчика, клоном якого я є, і пана "Квесторе_поверніться", все щоби було видалено, але залишити тільки думки знаних фахівців за темою гілки.
Що ви думаєте, побажання іменинника із піснею "Цирк запалює вогні" - все виконано...
Зображення
Шановне панство: якщо будуть хоч якісь запитання за темою гілки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість", просто звертайтесь до вищевказаних панів.
Я відкриваю коньяк, а вони чергують із бейсбольною бітою просто за рогом.
О! Черговий! Я відразу цього фахівця і не побачив... вибачаюся... Мабуть, щось дуже вумне написав для форумчан за темою гілки....
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“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:46

Аkurt, вітання, здоровячка і всіх гараздів.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:46

Дякую!
Фейсбук, мабудь, захливнеться сьогодні через кількість поздоровлень на мою адресу.
Ось останнє:
"(Ім"я та по-батькові видалене)! От чистого сердца поздравляю! Положительного человека должно быть много :-) желаю крепчайшего здоровья, море позитива и счастья!"

Не знаю, хто сказав першим фразу типу того, що "Мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына".
Уявляю, як поперхнуться ті, хто пишуть по декілька гадостей на день на мою адресу (16 гадостей і бруду від однієї (!!!) особи за 24 години саме на цій гілці ще не перебито - то рекорд цього форуму), але:
- побудував 2 приватних будинка (один - повна реконструкція батьківського будинка, який загинув у 40 років на військовому секретному заводі, з 10 років я всюди рахувався "напівсирота" - напів, тому що мама то жива...).
- посадив дерев стільки, бо виріс на приватному подвіррі батьків та оженився на дівчині із сільскої родини, шо багатьом форумчанам не снилося навіть бачити стільки дерев, а не те, що посадити...
- сини - то моя гордість... Ніколи ота свора брехунів, що тут пасеться - ніколи вони для своїх синів не зроблять стільки, скільки зробив я. І не грошима, а правильним вектором.

Якщо на фінансовому форумі України правлять бал оті бездарі, заради яких видаляються мої пости, - то погана доля очікує ті фінанси...
Тут нема що і говорити...
Зустрічайте: чергує із бейсбольною бітою за рогом...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 18 січ, 2019 20:43, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:37

Щось не видно повідомлень про турецьку нерухомість.

Пости про їжу змінились повідомленнями про день народження, про незаможню дівчину з сільської родини і т.п.

Несхоже, що ця істота знає про векторний аналіз. Вірогідно, знову трандить.


Да уж, да уж)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:14

З Днем народження!!!

Пане, akurt
Вітаю!!! Міцного здоров'я і сто років без "ремонту"!
.... а ще, щоб Ви, незабаром, розпочали ГРАНДІОЗНИЙ проект якогось свого бізнесу, чи хобі, і обов'язково поділились, як не тут, то у приваті!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:15

Жартуєте, пане Долярчику?
З ким ділитися?

Дивіться за цей рік, від мене:
- як купити нерухомість за кордоном....
- де купити нерухомість за кордоном...
- чому я - який об"їздив цілий світ - купив саме в Туреччині...
- скільки коштує...
- як оформити купівлю...
- які подводні камені...
- як обманують ріелтори...
- як вийти на хазяїна квартири....
- як оформити за кордоном ІНН, як в Україні....
- як відкрити рахунок в закордонному банку...
- що таке депозит в закордонному банку...
- як ввезти на територію закордонної держави авто з українськими номерами та кататися по чужестранній країні...
- як поміняти українське водійське посвідчення на іноземне?
- які витрати на утримання квартири...
- які податки на нерухомість за кордоном...
- як зекономити на утриманні квартири...
- як відкритти депозит в валюті під 28 відсотків річних у валюті (я відкрив влітку під 28 відсотків річних)...
- як перерахувати гроші із турецького банка в іноземний - в США або в Україну...
- як перерахувати гроші із карти Привату на карту турецького банку...
- як зняти ті гроші без комісії...
- що і де по якій ціні поїсти...
- де тут консульство України та яку допомогу може надати...
- скільки коштує відпочинок за кордоном?
- що з Медичним обслуговуванням?
- скільки коштує?
- як вставити імплант в 3 (ТРИ!!!!!!) рази дешевше, ніж у Львові?
І ще сотні питань...
- як офрмити ВНЖ за кордоном?
- для чого потрібне ВНЖ за кордоном?
- чи зможете ви працювати за кордоном?
- чи зможуть навчатися ваші діти?

Багато з цього просто затоптано сміттям - то всіляких сінусів, то всіляких шапо...

То для кого чимось ділитися? Для shapo??????????????????

Шановне панство!
У свій День народження поздоровляю Вас із Водохрещенням!
Вас життя весь час занурює у холодну воду...
Що вам робити?
Терпіти.
Я точно порахував: до 2089 року стане трохи легше.
Цифра точна, бо за свої цифри я завжди відповідаю.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:13

  akurt написав:Жартуєте, пане Долярчику?
З ким ділитися?
Дивіться за цей рік, від мене:

1)
- як купити нерухомість за кордоном....
- де купити нерухомість за кордоном...
- чому я - [b]який об"їздив цілий світ - купив саме в Туреччині...
- скільки коштує...
- як оформити купівлю...
- які подводні камені...
- як обманують ріелтори...
- як вийти на хазяїна квартири....
- як оформити за кордоном ІНН, як в Україні....
- як відкрити рахунок в закордонному банку...
- які витрати на утримання квартири...
- які податки на нерухомість за кордоном...
- як зекономити на утриманні квартири...[/b]

2)
- що таке депозит в закордонному банку...
- як ввезти на територію закордонної держави авто з українськими номерами та кататися по чужестранній країні...
- як поміняти українське водійське посвідчення на іноземне?
- як відкритти депозит в валюті під 28 відсотків річних у валюті ([i]я відкрив влітку під 28 відсотків річних)...
- як перерахувати гроші із турецького банка в іноземний - в США або в Україну...
- як перерахувати гроші із карти Привату на карту турецького банку...
- як зняти ті гроші без комісії...
- що і де по якій ціні поїсти...
- де тут консульство України та яку допомогу може надати...
- скільки коштує відпочинок за кордоном?
- що з Медичним обслуговуванням?
- скільки коштує?
- як вставити імплант в 3 (ТРИ!!!!!!) рази дешевше, ніж у Львові?
І ще сотні питань...
- як офрмити ВНЖ за кордоном?
- для чого потрібне ВНЖ за кордоном?
- чи зможете ви працювати за кордоном?
- чи зможуть навчатися ваші діти?[/i]

Багато з цього просто затоптано сміттям - то всіляких сінусів, то всіляких шапо...
То для кого чимось ділитися? Для shapo??????????????????


Поскольку выдающийся труженник- сажатель деревьев-отец незаурядных детей-ученый- чиновник-путешественник ( прошу прощения если пропустил что-то из перечня достоинств акурта) объехавшего почти все страны мира и знающего о них все обо всем , несмотря на то, что обещал меня игнорировать в очередной раз меня вспомнил.
Ну что ж, значит, скверные сны все-таки нашему удачливому инвестору и рантье украинской недвижимости, все-таки сняться.
И присутствие ничего не создавшего,не посадившего,не построившего,не вырастившего сына, не добившегося в жизни, нигде не побывавшего и т.д.,и т.п.,т.е. моей скромной особы, на этой ветке не прошло даром.
Теперь по сути.
Я специально разделил перечень инфы которую (как он считает) акурт здесь предоставил.
Если первую часть еще можно отнести к ветке Рынок недвижимости,то вторая часть относится к теме " жизнь за границей" ,причем она будет относится как к человеку который купил там недвижимость, так и к тому который ее там нанимает.
О недвижимости каких стран здесь отписал здесь знаток и их недвижимости, образования, медицинских услуг и т.д.?
Вижу соседнюю с Львовом Польшу которую и так знают пол-Украины, есть упоминание США о которой намного интереснее и информативнее пишет между делом не создавая отдельной ветки rjkz, и,конечно, любимую, ни с чем не сравнимую и находящуюся вне конкуренции по любому вопросу Турцию.
Но почему я появился на этой ветке и почему стирают посты выдающегося знатока мира.
Он сам искренне недоумевает.
А это многочисленное вранье, как упоминаемая им недавно оплата за трафик от этого форума которую я разоблачил поскольку надоело читать эту чушь.
Это хамство в адрес тех кто не разделяет любовь топикстартера к Турции, этой не самой толерантной к иным религиям и инородцам стране как в прошлом к армянам, так и в настоящем к курдам с президентом возомнившем себя новым султаном Османской империи и возрождающем приоритет религии в этом ранее абсолютно светском государстве.
Но самое скверное в акурте это вызывающе унизительное отношение к стране в которой он прожил всю свою сознательную жизнь и к большинству этой страны не добившихся, по словам акурта, ничего.
А вот он, такой разумный и удачливый, заработал как раз в убогой Украине, да и сейчас продолжает зарабатывать деньги на сладкую жизнь в Турции.
Поэтому обещаю вам, акурт, на ваш день рожденья и празднование православного крещения Христа которое вы любите наравне с криками муэдзина с минарета, и дальше скверный сон.
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 18 січ, 2019 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

с нем рождения,acurt!Здоровья!
(#Буковель, снег!!!, погода!!!,лыжи, собачка, ламбруско-это если вкратце),и Вам желаю, чтоб жизнь всегда удавалась!!
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:20

  djbnd777 написав:с нем рождения,acurt!Здоровья!
(#Буковель, снег!!!, погода!!!,лыжи, собачка, ламбруско-это если вкратце),и Вам желаю, чтоб жизнь всегда удавалась!!


Забавно.
Откуда появляются такие персонажи написавшие 15 постов за 4 года, а 16й - в честь именинника?
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