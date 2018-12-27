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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:54
shapo написав: djbnd777 написав:
с нем рождения,acurt!Здоровья!
(#Буковель, снег!!!, погода!!!,лыжи, собачка, ламбруско-это если вкратце),и Вам желаю, чтоб жизнь всегда удавалась!!
Забавно.
Откуда появляются такие персонажи написавшие 15 постов за 4 года, а 16й - в честь именинника?
Вірогідно, то клони-обліківки нашого всезнаючого пана)))
Хлоп сам собі створює масовку)))
До речі, назву гілки слід перейменувати - для кращої відповідності змісту - "Турецька нерухомість п.Акурта, а також його дешева їжа, прогулянки з собакою і на лижах".
Як тільки це відбудеться, обіцяю не чіпати флудьора! Най пише про пиріжки, рибу і раків, скільки забажає його нарцисична душа!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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