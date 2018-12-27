Додано: Суб 19 січ, 2019 13:54

djbnd777 написав: Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то.

И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то.И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю

Спасибо, повеселили.Следите за валютной веткой говорите, что-то там знать хотите.Это как,когда баксы переводить в гривну или евро или ,наоборот, скупать?Так тут люди у которых это основное занятие и то пролетают пытаясь угадать когда их НБУ в очередной раз кидать надумает, а вы решили это сделать, так сказать,не отходя от кассы.Почему-то все ваши посты ни о чем на валютной ветке закончились в 2015г, а с 2018 вы исключительно на ветке акурта где непрерывно поете ему панегирики.За это не в первый раз получаете обвинения в том, что вы его клон.Вы мне не интересны, да и не общаюсь я здесь на этой ветке ни с кем, а всего-навсего ставлю на место зарвавшегося бахвала обливающего грязью страну и людей где он жил, заработал и продолжает зарабатывать чтобы ему не казалось что он самый умный,успешный и удачливый.И вовсе не из-за какой-то мелочной зависти, а потому, этот тип людей копирует власть имущих Украины доведших страну и людей до такого непривлекательного состояния.