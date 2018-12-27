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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:54
shapo написав: djbnd777 написав:
с нем рождения,acurt!Здоровья!
(#Буковель, снег!!!, погода!!!,лыжи, собачка, ламбруско-это если вкратце),и Вам желаю, чтоб жизнь всегда удавалась!!
Забавно.
Откуда появляются такие персонажи написавшие 15 постов за 4 года, а 16й - в честь именинника?
Вірогідно, то клони-обліківки нашого всезнаючого пана)))
Хлоп сам собі створює масовку)))
До речі, назву гілки слід перейменувати - для кращої відповідності змісту - "Турецька нерухомість п.Акурта, а також його дешева їжа, прогулянки з собакою і на лижах".
Як тільки це відбудеться, обіцяю не чіпати флудьора! Най пише про пиріжки, рибу і раків, скільки забажає його нарцисична душа!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Суб 19 січ, 2019 10:15
Забавно.
Откуда появляются такие персонажи написавшие 15 постов за 4 года, а 16й - в честь именинника?[/quote]
Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то.
И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю
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djbnd777
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Додано: Суб 19 січ, 2019 13:54
djbnd777 написав:
Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то.
И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю
Спасибо, повеселили.
Следите за валютной веткой говорите, что-то там знать хотите.
Это как,когда баксы переводить в гривну или евро или ,наоборот, скупать?
Так тут люди у которых это основное занятие и то пролетают пытаясь угадать когда их НБУ в очередной раз кидать надумает, а вы решили это сделать, так сказать,не отходя от кассы.
Почему-то все ваши посты ни о чем на валютной ветке закончились в 2015г, а с 2018 вы исключительно на ветке акурта где непрерывно поете ему панегирики.
За это не в первый раз получаете обвинения в том, что вы его клон.
Вы мне не интересны, да и не общаюсь я здесь на этой ветке ни с кем, а всего-навсего ставлю на место зарвавшегося бахвала обливающего грязью страну и людей где он жил, заработал и продолжает зарабатывать чтобы ему не казалось что он самый умный,успешный и удачливый.
И вовсе не из-за какой-то мелочной зависти, а потому, этот тип людей копирует власть имущих Украины доведших страну и людей до такого непривлекательного состояния.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 14:00
В игноре Kart, Sommer
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shapo
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