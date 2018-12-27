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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:54

  shapo написав:
  djbnd777 написав:с нем рождения,acurt!Здоровья!
(#Буковель, снег!!!, погода!!!,лыжи, собачка, ламбруско-это если вкратце),и Вам желаю, чтоб жизнь всегда удавалась!!


Забавно.
Откуда появляются такие персонажи написавшие 15 постов за 4 года, а 16й - в честь именинника?


Вірогідно, то клони-обліківки нашого всезнаючого пана)))
Хлоп сам собі створює масовку)))

До речі, назву гілки слід перейменувати - для кращої відповідності змісту - "Турецька нерухомість п.Акурта, а також його дешева їжа, прогулянки з собакою і на лижах".

Як тільки це відбудеться, обіцяю не чіпати флудьора! Най пише про пиріжки, рибу і раків, скільки забажає його нарцисична душа!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:поздоровляю Вас із Водохрещенням!
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:15

Забавно.
Откуда появляются такие персонажи написавшие 15 постов за 4 года, а 16й - в честь именинника?[/quote]
Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то.
И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю
djbnd777
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:54

  djbnd777 написав:Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то.
И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю


Спасибо, повеселили.
Следите за валютной веткой говорите, что-то там знать хотите.
Это как,когда баксы переводить в гривну или евро или ,наоборот, скупать?
Так тут люди у которых это основное занятие и то пролетают пытаясь угадать когда их НБУ в очередной раз кидать надумает, а вы решили это сделать, так сказать,не отходя от кассы.
Почему-то все ваши посты ни о чем на валютной ветке закончились в 2015г, а с 2018 вы исключительно на ветке акурта где непрерывно поете ему панегирики.
За это не в первый раз получаете обвинения в том, что вы его клон.
Вы мне не интересны, да и не общаюсь я здесь на этой ветке ни с кем, а всего-навсего ставлю на место зарвавшегося бахвала обливающего грязью страну и людей где он жил, заработал и продолжает зарабатывать чтобы ему не казалось что он самый умный,успешный и удачливый.
И вовсе не из-за какой-то мелочной зависти, а потому, этот тип людей копирует власть имущих Украины доведших страну и людей до такого непривлекательного состояния.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:00

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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:17

Водохреща в Анталії, Туреччина...
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Третій зліва - пан В"ячеслав - Консул України в Анталії.
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Четвертий зліва - пан Дмитро - колись мешкав у Києві.
Зараз основний ведучий урочистих заходів на прохання Консульства.
Вів відкриття Консульства України в Анталії з місяць або більше тому - Консульство відкривав особисто Президент України.
Читач же не сумнівається, що автор особисто знайомий і з паном В"ячеслваом, і з паном Дмитром, та й на відкритті консульства особисто спілкувався із паном Президентом?

Автор відверто здивований, що хтось ще й читає цю гілку...
Фото сьогодні...
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P.S. Нагадую читачеві: якщо є будь-які запитання з приводу купівлі закордонної нерухомості - звертатися тільки до політичного оглядача цього форуму. Він не так давно прибув із московії та Ямало-Ненецького АО, оселився в орендованому хрущику із пофарбованими в зелений колір олійною фарбою кухнею і тому все зна. Рекомендую. Пише тут безупинно; що - я не знаю...
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P.P.S. Серед безупинної кількості повідомлень від знаного працівника нульового циклу забудов Києва, який продовжує піднімати цю гілку в ТОП форуму - за що я йому вдячний - важко побачити зерна правди або щось корисне, але вдається.

  djbnd777 написав:с нем рождения,acurt!Здоровья!
(#Буковель, снег!!!, погода!!!,лыжи, собачка, ламбруско-это если вкратце),и Вам желаю, чтоб жизнь всегда удавалась!!

Дякую за поздоровлення!
Вам здоров"я та наснаги!
Я сьогодні вперше спускався із кратера вулкана, що припинив діяльність ще в 1-му сторіччі нашої ери!!!
В нас теж так і було: "...снег!!!, погода!!!, лыжи, собачка, ламбруско - это если вкратце)
Собачку вигулюю тричі на день - весь готель IBIS Kaysery балдеет... Сегодня с утра немеренное количество граждан Германии в отеле... И нам ОЧЕНЬ удобно: собака с нами!
Ламбруско тут нет - есть сухие вина белые и красные.
Взял себе на вечер красное урожая 2017.
Для восстановления сил после лыжни - сгодится!
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“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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