Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Забавно. Откуда появляются такие персонажи написавшие 15 постов за 4 года, а 16й - в честь именинника?[/quote] Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то. И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю
djbnd777 написав:Я читатель. Но я много работаю, поэтому писать нет времени. Периодически нужно знать тенденции валютного рынка.Потому и бываю на валютной ветке.А общаюсь с теми, с кем мне нужно.Вот с Вами не очень хочется.Я сама по себе, не учетка чья-то. И я хорошо живу поэтому не злая.Чего и Вам желаю
Спасибо, повеселили. Следите за валютной веткой говорите, что-то там знать хотите. Это как,когда баксы переводить в гривну или евро или ,наоборот, скупать? Так тут люди у которых это основное занятие и то пролетают пытаясь угадать когда их НБУ в очередной раз кидать надумает, а вы решили это сделать, так сказать,не отходя от кассы. Почему-то все ваши посты ни о чем на валютной ветке закончились в 2015г, а с 2018 вы исключительно на ветке акурта где непрерывно поете ему панегирики. За это не в первый раз получаете обвинения в том, что вы его клон. Вы мне не интересны, да и не общаюсь я здесь на этой ветке ни с кем, а всего-навсего ставлю на место зарвавшегося бахвала обливающего грязью страну и людей где он жил, заработал и продолжает зарабатывать чтобы ему не казалось что он самый умный,успешный и удачливый. И вовсе не из-за какой-то мелочной зависти, а потому, этот тип людей копирует власть имущих Украины доведших страну и людей до такого непривлекательного состояния.
Водохреща в Анталії, Туреччина... Третій зліва - пан В"ячеслав - Консул України в Анталії. Четвертий зліва - пан Дмитро - колись мешкав у Києві. Зараз основний ведучий урочистих заходів на прохання Консульства. Вів відкриття Консульства України в Анталії з місяць або більше тому - Консульство відкривав особисто Президент України. Читач же не сумнівається, що автор особисто знайомий і з паном В"ячеслваом, і з паном Дмитром, та й на відкритті консульства особисто спілкувався із паном Президентом?
Автор відверто здивований, що хтось ще й читає цю гілку... Фото сьогодні...
P.S. Нагадую читачеві: якщо є будь-які запитання з приводу купівлі закордонної нерухомості - звертатися тільки до політичного оглядача цього форуму. Він не так давно прибув із московії та Ямало-Ненецького АО, оселився в орендованому хрущику із пофарбованими в зелений колір олійною фарбою кухнею і тому все зна. Рекомендую. Пише тут безупинно; що - я не знаю...
P.P.S. Серед безупинної кількості повідомлень від знаного працівника нульового циклу забудов Києва, який продовжує піднімати цю гілку в ТОП форуму - за що я йому вдячний - важко побачити зерна правди або щось корисне, але вдається.
djbnd777 написав:с нем рождения,acurt!Здоровья! (#Буковель, снег!!!, погода!!!,лыжи, собачка, ламбруско-это если вкратце),и Вам желаю, чтоб жизнь всегда удавалась!!
Дякую за поздоровлення! Вам здоров"я та наснаги! Я сьогодні вперше спускався із кратера вулкана, що припинив діяльність ще в 1-му сторіччі нашої ери!!! В нас теж так і було: "...снег!!!, погода!!!, лыжи, собачка, ламбруско - это если вкратце) Собачку вигулюю тричі на день - весь готель IBIS Kaysery балдеет... Сегодня с утра немеренное количество граждан Германии в отеле... И нам ОЧЕНЬ удобно: собака с нами! Ламбруско тут нет - есть сухие вина белые и красные. Взял себе на вечер красное урожая 2017. Для восстановления сил после лыжни - сгодится!
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).