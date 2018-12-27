Додано: Суб 19 січ, 2019 18:22

ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГІРСЬКОЛИЖНИКІВ



1. Гірськолижний курорт Ercies (Ерджієс) - майже в центрі Туреччини, на відстані в 620 км від Анталії, приблизно на такій же відстані від Стамбула в бік Вірменії. Розташований на вулкані, який останній раз жив у першому сторіччі нашої ери. Ландшафти трохи схожі на Гудаурі: тут немає ніких ялинок та смерек. Висоти: від 2300 м до 3000 м над рівнем моря.

2. Всього десь 30 трас. За італійсько-австрійським рейтингом - всі траси червоні та сині. Дві гондоли - всі інші 4-х та 6-ті крісельні витяги. Є пара бугелів - я не користуюся. Пара дуже коротких "чорних" трас, але я би сказав, що то все ж таки червоні. На самий верх вулкану два витяги тимчасово не піднімають - там є чорні траси.

3. ТРАСИ ПРОРАТРАЧЕНІ та У ГАРНОМУ стані. На горі температура сьогодні мінус 1, у місті Кайсері - мінус 9. Сонячно.

4. Людей на трасах та біля витягів мало (слава Богу) - виключення - вихідні - як сьогодні - на парі витягів були черги десь в 20-30 осіб...

5. SKI-pass на день - 70 лір або приблизно 360 гривень.

6. Прокат лиж - 75 лір на добу - приблизно 360 гривень.

7. Парковки авто - безкоштовні (за виключенням центральної - 5 лір або 35 гривень).

8. Медична служба працює бездоганно - я сьогодні бачив, як забирали травмовану дівчину - перехрещуся - приїхали відразу 2 "карети" швидкої допомоги (телефон 112). Дівчину зняли із спуску рятівники гірськолижного курорту безкоштовно - чергують на снігоходах постійно.

9. П"яних на трасах не буває навіть теоретично. "Ломи" не їздять. Сьогодні в мене було зіткнення із сноубордистом - він вчасно загальмував, але вдарив по моїх лижах - одна відстібнулася, подивилися одне на одного, я сказав: "НОРМАЛ" і ми розбіглися.

10. Дібратися можна літаком авіакомпанії Pegasus зі Львова, Києва, Запоріжжя, Харкова, Херсону. Квиток - щось на гатунок 150-180 доларів (це без акцій). Перевезення лиж: 20$ на міжнародному рейсі+5$ на внутрішньому - в один бік. Разом в один бік - 25 доларів. При вартості прокату в 15 доларів на день, перевезння своїх лиж літаком окупиться через 3 доби прокату.

11. ТІЛЬКИ ДЛЯ ТИХ, ХТО В ТОМУ РОЗУМІЄТЬСЯ: затримки в "5 хвилин" по SKI-pass - НЕМАЄ.

12. Пообідати на двох - від 20 до 40 лір - то від 100 до 200 гривень.



За моїм рейтингом:

- Італія та Австрія - перше-друге місце.

- Словаччина - Туреччина - третє-четверте місце.

Гудаурі та курорти Польщі, незважаючи на те, що я там катаюсь із 1989 року - із рейтингу виключив.

В Україні люблю тільки Плай. Славське та все інше не люблю. Останній раз катався у Славському в лютому 2018.



Туреччина однозначно перемагає за ціною: SKI-pass на день - 70 лір або приблизно 15 доларів (в США - 50 доларів, в Буковелі - 40 доларів, в Гудаурі - теж 15 доларів, але якість трас нижча).

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).